Android için Telegram mesajlaşma uygulaması, güvenliği ile iddialı





Son dönemde sık sık gündeme gelen kullanıcıların iletişiminin izinsiz izlenmesi, gizlilik odaklı iletişim uygulamalarını popüler hale getirdi. Telegram mesajlaşma uygulaması da bunlarda birisi.





Telegram mevcut mesajlaşma uygulamalarındaki pek çok özelliği sadece metin tarafında olmak üzere eksiksiz olarak sunuyor. Uygulama şifreleme konusunda kendisine çok güveniyor. Zira Mart ayına kadar şifrelemeyi kıranlara 200 bin dolarlık bir ödül vaad ediliyor.





Ayrıca uygulama iletişim esnasında kullanıcıya en yakındaki bulut sunucusunu kullanıyor. Böylece iletişim hızı da artıyor. Uygulama 1GB'a kadar medya içeriği gönderme imkanı da sunuyor.















