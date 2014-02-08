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Android için Telegram mesajlaşma uygulaması, güvenliği ile iddialı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
14,1b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android için Telegram mesajlaşma uygulaması, güvenliği ile iddialı

Son dönemde sık sık gündeme gelen kullanıcıların iletişiminin izinsiz izlenmesi, gizlilik odaklı iletişim uygulamalarını popüler hale getirdi. Telegram mesajlaşma uygulaması da bunlarda birisi. 

Telegram mevcut mesajlaşma uygulamalarındaki pek çok özelliği sadece metin tarafında olmak üzere eksiksiz olarak sunuyor. Uygulama şifreleme konusunda kendisine çok güveniyor. Zira Mart ayına kadar şifrelemeyi kıranlara 200 bin dolarlık bir ödül vaad ediliyor.

Ayrıca uygulama iletişim esnasında kullanıcıya en yakındaki bulut sunucusunu kullanıyor. Böylece iletişim hızı da artıyor. Uygulama 1GB'a kadar medya içeriği gönderme imkanı da sunuyor. 





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carter 5 yıl
Denemek lazım. Öyle herkes ne yazdığımızı görmesin.
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ronaldinho62 5 yıl
Yakında gelecek güncellemelerden birinde programı çevirebilmemize olanak sağlayacaklarmış. Çevirme özelliği geldiğinde kısa bir süre içerisinde Türkçe'ye çevrilir.
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Eufrat 5 yıl
Türkiye Cumhuriyetinde Türkçe kullanılmalıdır
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n8birbaslangic 5 yıl Eufrat
kartalberke
Türkiye Cumhuriyetinde Türkçe kullanılmalıdır


Adamlar evrensel uygulama yapiyo azicik sabret gelir zaten...ayrica lutfen azicik ingilizce ogrenin midemi bulandirmayin
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Eufrat 5 yıl
Bi kere türkçe dil desteği yok kafadan kaybediyor
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n8birbaslangic 5 yıl Eufrat
kartalberke
Bi kere türkçe dil desteği yok kafadan kaybediyor


Gorende uygulamadaki ingilizceyi advanced seviyede falan sanir
su hazira alismaktan vazgecin biraz kardesimm
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MultiCore 5 yıl
Şifreleme derken neyin şifrelemesi bu? Haber eksik olmuş biraz
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Nemésis 5 yıl
Haberde eksiklik var, iOS kullanıcıları için de mevcut.

itunes.apple.com/...
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A.E.C 5 yıl
iphone için en güvenli mesajlaşma uygulaması hangisidir bilgisi olan var mı?
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kkug 5 yıl
whatsapp facebook satılınca biraz daha yaygınlaşacaktır. tam üstüne geldi. telegramın şansına.
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