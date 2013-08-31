Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android için geliştirilen yeni fotoğraf uygulaması, çekilen her fotoğrafı otomatik olarak Facebook üzerine aktarabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
824
1
6
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android için geliştirilen yeni fotoğraf uygulaması, çekilen her fotoğrafı otomatik olarak Facebook üzerine aktarabiliyor
Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları için Mobile Cloud Labs adlı geliştirici tarafından hazırlanan fotoğraf uygulaması Camera for Facebook, çekilen her fotoğrafı otomatik olarak Facebook üzerine aktarma özelliğiyle birçok rakibinden ayrılıyor.
Olabildiğince sade bir ara yüz ile hazırlanan Camera for Facebook uygulaması, kişiler tarafından seçilen ya da programın oluşturulması istenen albümlerin içerisine çekilen her fotoğrafı otomatik olarak aktarabiliyor. Dahili kamera sistemi Facebook'un desteklediği fotoğraf çözünürlüğü için otomatik olarak optimize edilen ve bu sayede gereksiz mobil veri kullanımının önüne geçebilen uygulama, kötü fotoğrafların elenmesi ya da istenmeyen mahremiyet sorunlarının önüne geçebilmek adına içerisinde bazı koruma seçenekleri de içeriyor. Kişiler isterlerse fotoğrafları ön-izleme yapabiliyorlar ya da çekilen fotoğrafların gecikmeli olarak servis üzerinde yüklenmesini sağlayabiliyorlar. Ayrıca direkt olarak uygulama içerisinden albüm görüntüleme ve doğru açılı fotoğraflar için ekran üstü çizgi desteği sunan Camera for Facebook, tam ekran kullanıcı deneyimi de sunabiliyor.
3.8 MB boyutunda hazırlanan ve Android 3.1 ve üzeri cihazlar ile uyumlu olarak çalışabilen Camera for Facebook uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilecloudlabs.cameraforfacebook Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 6 yıl
burada amaç ne !?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr_divx 6 yıl
çok lazımdı!..telefonun kendi programı facebook un kendi programının yetmedi extradan bir tane daha kuralım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abzurtmen 6 yıl
uygulama gerçekten harika fakat keşke galeriden'de seçme olayı olsaymış ben yapamadım ya da karıştırdım o kadar ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Balawitz 6 yıl
Oh bee. Mobilden foto yuklemek tam bir eziyetti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casper VIA A3216 Akıllı Telefon Video Inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
MERAK EDENLER İÇİN SARJIMI SÖYLÜYORUM
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim