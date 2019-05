Android için geliştirilen yeni fotoğraf uygulaması, çekilen her fotoğrafı otomatik olarak Facebook üzerine aktarabiliyor

Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları için Mobile Cloud Labs adlı geliştirici tarafından hazırlanan fotoğraf uygulaması Camera for Facebook, çekilen her fotoğrafı otomatik olarak Facebook üzerine aktarma özelliğiyle birçok rakibinden ayrılıyor.

Olabildiğince sade bir ara yüz ile hazırlanan Camera for Facebook uygulaması, kişiler tarafından seçilen ya da programın oluşturulması istenen albümlerin içerisine çekilen her fotoğrafı otomatik olarak aktarabiliyor. Dahili kamera sistemi Facebook'un desteklediği fotoğraf çözünürlüğü için otomatik olarak optimize edilen ve bu sayede gereksiz mobil veri kullanımının önüne geçebilen uygulama, kötü fotoğrafların elenmesi ya da istenmeyen mahremiyet sorunlarının önüne geçebilmek adına içerisinde bazı koruma seçenekleri de içeriyor. Kişiler isterlerse fotoğrafları ön-izleme yapabiliyorlar ya da çekilen fotoğrafların gecikmeli olarak servis üzerinde yüklenmesini sağlayabiliyorlar. Ayrıca direkt olarak uygulama içerisinden albüm görüntüleme ve doğru açılı fotoğraflar için ekran üstü çizgi desteği sunan Camera for Facebook, tam ekran kullanıcı deneyimi de sunabiliyor.

3.8 MB boyutunda hazırlanan ve Android 3.1 ve üzeri cihazlar ile uyumlu olarak çalışabilen Camera for Facebook uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilecloudlabs.cameraforfacebook