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Android için Instagram uygulaması 22 günde 10 milyon kez indirildi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9b
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Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Android işletim sistemli akıllı telefonlar ve tabletler için Google Play üzerinden ücretsiz olarak kullanıma sunulan Instagram uygulamasına yoğun ilgi kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir süre önce Instagram'ın, Android platformunda 10 milyon kez indirildiği duyuruldu. Uygulamanın bu seviyeye ulaşması yaklaşık 22 günlük zaman zarfında gerçekleşmiş. Instagram, yayımlandığı gün içerisinde 1 milyon kez, 6 gün içesinde ise 5 milyon kez indirilmişti.
Çektiğiniz fotoğraflara çeşitli efektler eklemenize ve bu fotoğrafları Facebook, Twitter, Fousquare, Tumbl gibi platformlarda paylaşmanıza olanak tanıyan Instagram'ın 47 milyon civarında kullanıcısı bulunuyor. 50 milyon kullanıcı barajının aşılması için şimdiden geri sayımın başladığı söylenebilir.

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iAndroid 7 yıl en beğenilen
İndirdim lakin hiç kullanmadım. Fx camera veya pixlr-o-matic daha faydalı diye düşünüyorum.
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coreindie 7 yıl

Millet can sıkıntısından indiriyor bu tür yazılımları.
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armanatilgan 7 yıl
Ya bırakın instagramıda Atatürk'ün el yazısı font yapılmış. Haberini ne zaman yapacaksınız ? 3 defa mail attım geri dönmediniz sayın editörler.
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Recharged 7 yıl
Başarılı bir program. iOS'ta başarıyı yakaladıktan sonra Android'de de bu kadar indirilmesi beni şaşırtmadı.
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Rainbow6 7 yıl
Bana da oyle geliyor bence cokta muhim bi uygulama degil ... bu kadar cok haberi yapilirsa 20 milyon da olur 30 milyonda donanimhaberde de son zamanlarda bu instagram haberlerine takmis durumda disarda tonlarca guzel uygulama var anlamsiz geldi bana
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zetnakah 7 yıl
Her görüşe saygım var ama ben İnstagram olmadan yapamayanlardanım
kötü çekilen bir foto için x-pro modu kadar güzelleştiren bir mod görmedim. Fotoğraf çekmek olmazsa olmazlarınızdansa İnstagram bence en iyiler arasında
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darkaura 7 yıl
indirdim, bir kere kullandim ve bir daha acmadim. iosda populer olmasi tamamen herkezden once cikip bir sosyal ag olusturmasindan. yoksa hic bir espirisi olmayan, asla eksikligi hissedilmeyecek bir uygulama.
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E_Aydin35 7 yıl
Açıkca görülüyorki Instgram İOS'dan çok Androidde daha çok tuttu..
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ezimuse 7 yıl
Ben dahil efektler için değil de facebook ve twitter da ayrı ayrı paylaşılmak yerine tek noktadan ikisine de gönderilmesi için tercih ediliyor.
Ayrıca anlık olarak çekip paylaşmak daha zevkli oluyor bence.
Efekt bakımından alternatifler de gayet iyi iş yapıyor.
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Muhibbi- 7 yıl
O kadarda ahım şahım bir uygulama değil bence
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Sezgintr 7 yıl
Abartıldığı kadar bişey yok lomo cam daha güzel. Kısıtlamalarla dolu iphonlarda iş görür anca bu.
1 Yanıt Yanıtla +1
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iAndroid 7 yıl en beğenilen
İndirdim lakin hiç kullanmadım. Fx camera veya pixlr-o-matic daha faydalı diye düşünüyorum.
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y3k 7 yıl
Güzel bir uygulama,efektlerle fotoğraflara farklı perspektifler geliyor :) Bu indirme sayısını hak ediyor kanımca.
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