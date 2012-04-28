Android için Instagram uygulaması 22 günde 10 milyon kez indirildi

Android işletim sistemli akıllı telefonlar ve tabletler için Google Play üzerinden ücretsiz olarak kullanıma sunulan Instagram uygulamasına yoğun ilgi kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir süre önce Instagram'ın, Android platformunda 10 milyon kez indirildiği duyuruldu. Uygulamanın bu seviyeye ulaşması yaklaşık 22 günlük zaman zarfında gerçekleşmiş. Instagram, yayımlandığı gün içerisinde 1 milyon kez, 6 gün içesinde ise 5 milyon kez indirilmişti.



Çektiğiniz fotoğraflara çeşitli efektler eklemenize ve bu fotoğrafları Facebook, Twitter, Fousquare, Tumbl gibi platformlarda paylaşmanıza olanak tanıyan Instagram'ın 47 milyon civarında kullanıcısı bulunuyor. 50 milyon kullanıcı barajının aşılması için şimdiden geri sayımın başladığı söylenebilir.

