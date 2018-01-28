Android indirmelerde, iOS gelirlerde şampiyon

Uzun yıllardır devam eden Android ve iOS platformları arasında mağaza istatistikleri savaşı, yavaş yavaş saflarını belirledi. Android tarafı indirmelerde, iOS tarafı ise gelirlerde rakipsiz. Ve bu uzun zaman da devam edecek gibi.
Çin büyük etken
Son analizlere göre geçen yılın son çeyreği itibariyle Google Play mağazası 19 milyar indirme rakamına ulaştı. App Store ise 8 milyar civarında kaldı. Android böylece rakibine yüzde 145 fark atmış oldu.
Gelir tarafında ise App Store üzerinde 11.5 milyar dolar harcandı. Google Play ise 6 milyar dolar civarında harcamaya ev sahipliği yaptı. App Store böylece rakibine yüzde 95 üstünlük sağlamış oldu.Ayrıca Bkz. "Google Bulletin ile yerel haberler cebinize geliyor"
Çeyrek dönemde en fazla uygulamalar ile zaman geçirme oranı ABD’de yakalandı. Çin ve Japonya ise cihaz başına ortalama 100 uygulama ile en fazla bulundurma oranına sahip oldu. Hindistan ise 40 uygulama ile en fazla kullanım sayısına sahip.
Çin artık dünyanın en büyük uygulama pazarı haline gelmiş durumda ve inanılmaz bir fark mevcut. Ülkede Android telefonlar üzerinde toplam 200 milyar saat harcanmış. En yakın rakibi Hindistan’da bu rakam 50 milyar saat. Ve en önemlisi Google bu ülkede yasaklı.
Bu yüzden kullanıcılar alternatif Android mağazalarına yöneliyor ve buradan satın alımlar yapıyor. Ayrıca Çin’deki milli güvenlik duvarı sebebiyle Admob reklamları da liste dışı kalıyor. Bu nedenle Google ülkede resmen sıfır çekiyor. App Store ile aradaki gelir uçurumu da bundan kaynaklanıyor.
Yıl geneline bakacak olursak indirme sayısı 175 milyar seviyesine yükseldi. Harcanan meblağ ise 86 milyar dolar oldu. Kullanıcıların günlük olarak uygulama başında geçirdiği zaman ise 3 saate yükseldi.
İndirme rakamlarında Çin yaklaşık 90 milyar ile lider. Ardından 16 milyar ile Hindistan ve 15 milyar ile ABD geliyor.
http://appleinsider.com/articles/18/01/26/apples-ios-app-store-users-spent-115-billion-in-q4-95-more-than-google-play Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android'de durum daha karışık, geçende açıkladı bir geliştirici arkadaşım 14 bin farklı cihaz markete giriyormuş. Fiyat skalasından daha çok konfigürasyon skalası var. E şimdi iphone'a bakıyoruz 5s altı cihazlar zaten öldü. Apple artık 64 bit'e komple yoğunlaştı, yani ip5 işte ipad 4 ve altı markete girip yeni uygulamaların çoğunu indiremiyor ha gene açık ama yenilerde hep güncele yakın donanımda cihaz ister.
Apple'ın kendisi şuan en uygun iphone olarak SE var. apple.com/... 32 gb olanı 350 dolara satıyor. Ha yok ben 6S altı almam dersen o da 32 gb olanı 449 dolar. apple.com/... keza iphone 7 isterim derseniz de apple.com/... 550 dolarmış. yani öyle aa ayfon bu dünya paradır olayı yok. 350 dolara çok güzel SE var, ha ekran ufak ( tercih meselesidir ) ama donanım 6s ile aynıdır. Canavar gibi 64 bit mimarili güncele yakın bir donanımı var. IOS 11 de aletin hızı çok iyi, markette falan kasan takılan oyun ben görmedim. E birde şu var, ios'da korsan hack bu tür şeyler pek yaygın değil.
Android'de oyunun adını yazıyorsun hemen .apk bilmemne warez siteleri çıkıyor. Geliştirici de bunun farkında yani adam şimdi oturup iphone'a yazdığı uygulamayı android'e yazıyor ama reklamı kökletiyor. Çünkü kazancı düşük, e mecbur beleş yapacak ki millet .apk'a dalmasın. Bu yüzden artık ücretli uygulama sayısı çok azaldı. Artık çoğu free ve de reklamlı oluyor. Hatta sistemi öyle bir kurmuşlar ki reklamı izle sana kutu coin para vereyim olmuş. IOS'da birde insanlar daha kolaya kaçıyor, kimse artık JB yapayım korsan oyun uygulama yüklerim olayına girmiyor. Anca forumlarda bizde vardır o kadar. Sıkıntı telefonun edip etmemesi değil aslında insanlar sisteme bağlı kalınca, o sisteme ayak uydurunca zaten istediğini elde ediyor. Ürüne harcadığı para daha çok 2. planda kalıyor.