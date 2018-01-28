Android indirmelerde, iOS gelirlerde şampiyon

Uzun yıllardır devam eden Android ve iOS platformları arasında mağaza istatistikleri savaşı, yavaş yavaş saflarını belirledi. Android tarafı indirmelerde, iOS tarafı ise gelirlerde rakipsiz. Ve bu uzun zaman da devam edecek gibi.

Çin büyük etken

Son analizlere göre geçen yılın son çeyreği itibariyle Google Play mağazası 19 milyar indirme rakamına ulaştı. App Store ise 8 milyar civarında kaldı. Android böylece rakibine yüzde 145 fark atmış oldu.

Gelir tarafında ise App Store üzerinde 11.5 milyar dolar harcandı. Google Play ise 6 milyar dolar civarında harcamaya ev sahipliği yaptı. App Store böylece rakibine yüzde 95 üstünlük sağlamış oldu.

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Çeyrek dönemde en fazla uygulamalar ile zaman geçirme oranı ABD’de yakalandı. Çin ve Japonya ise cihaz başına ortalama 100 uygulama ile en fazla bulundurma oranına sahip oldu. Hindistan ise 40 uygulama ile en fazla kullanım sayısına sahip.

Çin artık dünyanın en büyük uygulama pazarı haline gelmiş durumda ve inanılmaz bir fark mevcut. Ülkede Android telefonlar üzerinde toplam 200 milyar saat harcanmış. En yakın rakibi Hindistan’da bu rakam 50 milyar saat. Ve en önemlisi Google bu ülkede yasaklı.

Bu yüzden kullanıcılar alternatif Android mağazalarına yöneliyor ve buradan satın alımlar yapıyor. Ayrıca Çin’deki milli güvenlik duvarı sebebiyle Admob reklamları da liste dışı kalıyor. Bu nedenle Google ülkede resmen sıfır çekiyor. App Store ile aradaki gelir uçurumu da bundan kaynaklanıyor.

Yıl geneline bakacak olursak indirme sayısı 175 milyar seviyesine yükseldi. Harcanan meblağ ise 86 milyar dolar oldu. Kullanıcıların günlük olarak uygulama başında geçirdiği zaman ise 3 saate yükseldi.

İndirme rakamlarında Çin yaklaşık 90 milyar ile lider. Ardından 16 milyar ile Hindistan ve 15 milyar ile ABD geliyor.