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Google Bulletin ile yerel haberler cebinize geliyor

Yakın çevrenizde yaşanan gelişmeler veya ilgi çekici hikayeler artık daha çok karşınıza gelecek. Google, yerel haber kaynaklarına özel bir platform başlatıyor.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Bulletin ile yerel haberler cebinize geliyor

Son dönemde teknoloji devlerinin yerel haberler veya hikayelere daha fazla önem verdiğini görüyoruz. Facebook yerelleştirilmiş haberler için özel bir sekme açarken Snapchat de yerel hikayelere önem vermeye başladı. Şimdi sıra Google’da.

Yerel haberler

Firmanın başlattığı Google Bulletin projesi, yerel çaptaki haberlerin ve hikayelerin keşfedilmesini sağlayacak. Firmanın Google Haberler üzerinde Topluluk Güncellemeleri adıyla açtığı yeni sekme bunun habercisi olmuştu.

Ayrıca Bkz. "Scooby-Doo Mystery Cases ile korkutucu sırları siz çözün"

Google Bulletin daha çok blog şeklinde ilerleyen bir yapıda olacak. Kullanıcılara hız kazandırmak adına düşünülen bu sistemde metin ve resim veya video ile desteklenmiş içerikler geliştirebiliyorsunuz.

Google konum bilgilerinize göre bu gönderileri derleyerek uygulamada listeliyor. Ayrıca Google aramalarında da konumunuza göre bu blog yazılarına rastlayabiliyorsunuz. Diğer taraftan kontrolsüz büyüme ihtimali olan içeriklere karşı firmanın nasıl bir tedbir aldığı merak konusu.

Google Bulletin şimdilik Kaliforniya ve Tennessee eyaletlerinde deneme sürecine başladı. Yıl bitmeden firma olabilecek en fazla bölgeye yeni projesini ulaştırmayı amaçlıyor. 

 

https://posts.google.com/bulletin/share Yorum Yaz
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