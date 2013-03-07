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Android işletim sistemini kullanan ufak bilgisayar modelleri artıyor, "Measy U2C"

6 yıl
800
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20
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android işletim sistemini kullanan ufak bilgisayar modelleri artıyor,

Android işletim sistemi hayatımıza girdiğinden beri birçok ufak bilgisayar modelleri görmeye başladık. Bu ürünlerden bir tanesi olan Measy U2C, kullanıcılara ufak boyutları yanında güzel özellikler sunuyor.
Oldukça ufak boyutlarda geliştirilmiş bir cihaz olan Measy U2C, 100x38x12mm boyutlara ve 32 gram gibi düşük bir ağırlığa sahip. Üzerinde Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi bulunan ve ayırca 1.6GHz çift çekirdekli Cortex A9 işlemci, dört çekirdekli Mali-400MP grafik birimi, 1GB DDR3 bellek oranı ve 8GB dahili hafızaya sahip olan mini bilgisayarın hafızası, MicroSD kart yuvası sayesinde 32GB'a kadar arttırılabiliyor.
Televizyon sistemlerine görüntü aktarımı için HDMI ve AV çıkışlarını kullanılabilen cihaz ayrıca Wi-Fi, Bluetooth ve USB 2.0/MicroUSb bağlantı seçeneklerine sahip. Benzer modellerden üzerinde yer alan mikrofon ve web kamerası ile ayrılan Measy U2C, 79$ fiyat etiketi ile aşağıdaki bağlantı üzerinden satın alınabiliyor.
http://usb.brando.com/measy-u2c-dual-core-bluetooth-android-thumb-pc-with-camera_p03109c051d015.html 
Android işletim sistemini kullanan ufak bilgisayar modelleri artıyor,
Android işletim sistemini kullanan ufak bilgisayar modelleri artıyor,

http://usb.brando.com/measy-u2c-dual-core-bluetooth-android-thumb-pc-with-camera_p03109c051d015.html Yorum Yaz
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teknoforum-bs 6 yıl
Herşey tamam da
O kamera ne alaka onu anlamadım
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Kasatka 6 yıl
shadowtr
sertacarslan Endüstriyel tasarım faciası. O kamerayla televizyonun arka kapağından ya da duvardan başka ne görülebilir acaba? Beyin bedava...
TVnin yan tarafında usb girişi varsa şanslısın.


Kardesim male-female diye hic mi usb kablosu duymadiniz.
Alirsin 75 cm lik bir usb uzatma kablosu. Onu tv ye bu cihazida uzatma kablosunun ustune takip arka taraftan tv nin ustne cikari WEB CAM olarak kulabirsin. Biride demis ki kamera donseydi.Zaten kablo esnek bir madde istedigin sekilde donder ayarla ve tv de skype ile goruntulu konus.
Az biraz kafa calistirin devamli elestiri de bir yere kadar.
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Vash The Stampede 6 yıl
wolverine55
haber gibi reklam vermeyin adamın asabını bozmayın

sana ne lan? kendi sitesi değil mi? istediğini istediği yere koyar. sana mı soracak?
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artenis 6 yıl Vash The Stampede
Vash The Stampede

wolverine55

haber gibi reklam vermeyin adamın asabını bozmayın


sana ne lan? kendi sitesi değil mi? istediğini istediği yere koyar. sana mı soracak?

( ağır liseli, atarlı, sivilceli, alayına giderli )
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oondun 6 yıl
Yazıda "çift çekirdekli Mali-400MP grafik birimi" denmiş, ancak sitede "GPU model: Quad core Maly-400MP" diyor.
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revelax 6 yıl
burda yaılanları adminler görmğyormu ipini koparan koparan burda abuk subuk yorum yapıyor
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cengiz4565 6 yıl
Donanim olarak çok iyi bir alet Panasonic in sözde smart tv sinı aldım cok yetersiz geldi bu cihazı alıp tv mı gerçekten smart yapmayı isterim
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sertacarslan 6 yıl
Endüstriyel tasarım faciası. O kamerayla televizyonun arka kapağından ya da duvardan başka ne görülebilir acaba? Beyin bedava...
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glikoz surubu 6 yıl
Uzun süredir bu modellerden var. Yeni tanınan bir şey değil. Düpedüz reklam
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shadowtr 6 yıl sertacarslan
sertacarslan

Endüstriyel tasarım faciası. O kamerayla televizyonun arka kapağından ya da duvardan başka ne görülebilir acaba? Beyin bedava...


TVnin yan tarafında usb girişi varsa şanslısın.

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artenis 6 yıl
Basarılı duruyor, camerası donebilir de olabilirdi belki.
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ssbrutality 6 yıl
Av Çıkışı Mükemmel Olmuş Fiyatta Çok Uygun,Tüplü Tv'lerimizden Artık Daha Çok Keyf Alabileceğiz.
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saylia 6 yıl
wolverine55
haber gibi reklam vermeyin adamın asabını bozmayın

söyle bebelere öyle bi gicik oluyorum ki, editörler nasil sinir olmasin. her forumda böyle kendini bilmez densizler var. isine bak birader isine.
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