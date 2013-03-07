Android işletim sistemini kullanan ufak bilgisayar modelleri artıyor, "Measy U2C"





Android işletim sistemi hayatımıza girdiğinden beri birçok ufak bilgisayar modelleri görmeye başladık. Bu ürünlerden bir tanesi olan Measy U2C, kullanıcılara ufak boyutları yanında güzel özellikler sunuyor.

Oldukça ufak boyutlarda geliştirilmiş bir cihaz olan Measy U2C, 100x38x12mm boyutlara ve 32 gram gibi düşük bir ağırlığa sahip. Üzerinde Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi bulunan ve ayırca 1.6GHz çift çekirdekli Cortex A9 işlemci, dört çekirdekli Mali-400MP grafik birimi, 1GB DDR3 bellek oranı ve 8GB dahili hafızaya sahip olan mini bilgisayarın hafızası, MicroSD kart yuvası sayesinde 32GB'a kadar arttırılabiliyor.

Televizyon sistemlerine görüntü aktarımı için HDMI ve AV çıkışlarını kullanılabilen cihaz ayrıca Wi-Fi, Bluetooth ve USB 2.0/MicroUSb bağlantı seçeneklerine sahip. Benzer modellerden üzerinde yer alan mikrofon ve web kamerası ile ayrılan Measy U2C, 79$ fiyat etiketi ile aşağıdaki bağlantı üzerinden satın alınabiliyor.

http://usb.brando.com/measy-u2c-dual-core-bluetooth-android-thumb-pc-with-camera_p03109c051d015.html

http://usb.brando.com/measy-u2c-dual-core-bluetooth-android-thumb-pc-with-camera_p03109c051d015.html