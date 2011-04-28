Android işletim sistemli HTC Kingdom'ın fotoğrafı internete sızdırıldı

Akıllı telefon pazarının öncü isimlerinden HTC'nin ''Kingdom'' kod adlı yeni bir akıllı telefon modeli kameralara yakalandı.

HTC'nin klasik tasarım çizgilerini taşıyan Kingdom'la ilgili henüz kesinleşmiş teknik özellik bilgisi bulunmamakla beraber akıllı telefonun ekranının Evo 3D ve Sensation ile aynı şekilde 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde olacağı rivayet ediliyor. Küçük boyutlardaki fotoğrafa göz attığımızda Android işletim sistemine özel tuş takımını, görüntülü konuşma için konumlandırılan kamerayı ve Verizon Wireless vb logonun bulunmadığını görüyoruz. Bu durumun da telefonu Avrupa pazarında görme ihtimalini arttırdığını söylemek mümkün. Dokunmaik ekran ise 4.0-inç veya üzeri boyutlarda olabilir. Bekleyelim ve görelim.