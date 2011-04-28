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Android işletim sistemli HTC Kingdom'ın fotoğrafı internete sızdırıldı

8 yıl
22,7b
1
21
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Android işletim sistemli HTC Kingdom'ın fotoğrafı internete sızdırıldı
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Akıllı telefon pazarının öncü isimlerinden HTC'nin ''Kingdom'' kod adlı yeni bir akıllı telefon modeli kameralara yakalandı.

HTC'nin klasik tasarım çizgilerini taşıyan Kingdom'la ilgili henüz kesinleşmiş teknik özellik bilgisi bulunmamakla beraber akıllı telefonun ekranının Evo 3D ve Sensation ile aynı şekilde 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde olacağı rivayet ediliyor. Küçük boyutlardaki fotoğrafa göz attığımızda Android işletim sistemine özel tuş takımını, görüntülü konuşma için konumlandırılan kamerayı ve Verizon Wireless vb logonun bulunmadığını görüyoruz. Bu durumun da telefonu Avrupa pazarında görme ihtimalini arttırdığını söylemek mümkün. Dokunmaik ekran ise 4.0-inç veya üzeri boyutlarda olabilir. Bekleyelim ve görelim.

Android işletim sistemli HTC Kingdom'ın fotoğrafı internete sızdırıldı
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infinite 8 yıl en beğenilen
HTC'de suyunu çıkardı...
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DH Misafiri 8 yıl
henüz android işletim sistemi olan bir telefonum yok ama yaklasık ıkı ay önce android 2.2li bir reedPAD aldım ve cok memnunum tavsiye ederim. www.reeder.com.tr adresinden inceleyebilirsiniz.
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Python 8 yıl
Htc cidden artık bozdu,eskiden hd,hd2 modelleri arasında fark vardı,buna oranlarada geç çıkıyordu,neyse oydu şimdi htc her ay neredeyse yeni model çıkartıyor yani hangisi amiral gemisi hangisi nedir ne degildir insanın kafası allak bullak oluyor.
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udede 8 yıl
hic anlamış deılım boyle sızan fotoların kalitesi niye hep kötudur ellerinde hic mi iyi bi cihaz yoktur foto cekilsin fotonun kalitesi yine cok kotu hc bişi belli değil
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smetcan 8 yıl
HTC gerçekten güzel ve kaliteli telefonlar üretiyor, bende HTC Desire kullanıyorum ama bu yeni telefon çıkarma olayını çok abarttı. Neredeyse her ay yeni bir telefon çıkartıyor ve çoğuda bir birine benzer.
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acmtncy 8 yıl
yahu bu kadar çok model çıkaracaksınız madem birine de adam gibi bi 3,7" ekran koyun bu ne hepsinde 4,3". herkes büyük ekran sevmiyor.
not: desire s 3,7" ama lcd ekran..
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acmtncy 8 yıl
yahu bu kadar çok model çıkaracaksınız madem birine de adam gibi bi 3,7" ekran koyun bu ne hepsinde 4,3". herkes büyük ekran sevmiyor.
not: desire s 3,7" ama lcd ekran..
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NowOrN3wer 8 yıl
Hem kisilerin isteklerine gore yapiyorlar ben 4.3" telefon kullanamam 4" iyi =D
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Batuist 8 yıl
HTC senede en fazla adam gibi iki üç telefon çıkarsaydı bugün daha prestijli olurdu... birbirinin kopyası telefonlar adamlar seriye takmış gidiyorlar. sürekli bir pazar kaybı korkusu yaşıyor olmalılar ki kendilerini yeni modellerle güncel tutma ihtiyacı duyuyor olmalılar. apple gibi tek bir telefon çıkarıp sonra yazılım içeriğine sarılacak başka bir üretici olmayacakmı acaba?
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sabe 8 yıl
Donanımhaber, telefonahaber olmuş.TTnet bitti kvk genpa falan mı sponsor oldu acaba.
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
çıkarsın ya kime ne zararı var dandik telefon üretmiyor ya adamlar
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Behlül 8 yıl
Nokialaşmak diye bir terim olsa HTC için kullanırdım.
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Guest-9D9369ED2 8 yıl
benzer telefonlar üretiyorlar ama birisi avrupa için diğeri cdma destekli amerika için. gerçi bana göre değişen bişey yok bir kere baktım htc nin tadına bidaha bakmayı düşünmüyorum
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ugacomtr 8 yıl
nokia için söylenirdik bakın htc ye neler yapıyor. nokia hic cıkartmıyor devir degisti :D
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