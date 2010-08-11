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Android işletim sistemli Motorola Ming A1680 detaylandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,1b
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9
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Google'ın gün geçtikçe popülaritesi artan mobil işletim sistemi Android'i kullanan Motorola'nın Ming ailesi dahilindeki A1680 detaylandı.

Android'in v1.6 sürümüyle birlikte gelmesi beklenen A1680, 624 MHz frekansında çalışan Marvell PXA935 işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alıyor; dört band GSM şebekesi ile kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA'yı destekliyor. Günümüzde standart haline gelmeye başlayan WI-FI 802.11 b/g, Bluetooth ve GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran akıllı telefonda 3.1 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekrana ve 128 MB'a kadar dahili flash belleğe yer verilmiş. Telefonun kapasitesi microSDHC kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

5 megapiksel çözünürlük sunan kameraya sahip telefonda otomatik odaklama ile 4x dijital yakınlaştırma özellikleri unutulmamış. Ayrıca telefonun kamerası 640x480 piksel çözünürlükte saniyede 15 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor. Son olarak 3.5 mm'lik kulaklık girişiyle dikkat çeken modelin fiyatı ve Uzakdoğu dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı belirsizliğini koruyor.

Android işletim sistemli Motorola Ming A1680 detaylandı
Tam Boyutta Gör
Android işletim sistemli Motorola Ming A1680 detaylandı
Tam Boyutta Gör
Android işletim sistemli Motorola Ming A1680 detaylandı
Tam Boyutta Gör
Android işletim sistemli Motorola Ming A1680 detaylandı
Tam Boyutta Gör

http://developer.motorola.com/products/a1680/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozkanwap 8 yıl
tasarım güzel ama özellikler zayıf kalmış.
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mehmednaim 9 yıl
galiba tuş takımı da dokunmatik.
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Jason Becker 9 yıl

mehmednaim

galiba tuş takımı da dokunmatik.


olmayan tuşun dokunmatiği mi olur


Fiyatı iyiyse alınabilir bir telefon olur.
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ÇVK 9 yıl
Tasarım bence kötü.Ayrıca 2.2 çıkmış niye hala 1.6 ?
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