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Android işletim sistemli Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro'nun dağıtımına başlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,9b
1
10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'un Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2010) sergilediği Android işletim sistemini kullanan (v1.6 Donut) en kompakt modellerden Xperia X10 Mini Pro'nun yurtdışında dağıtımına başlanıyor.

400$ civarındaki fiyat etiketiyle yakın zamanda mağaza vitrinlerinde yerini alması beklenen X10 Mini Pro, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) - HSDPA şebekesi desteği, 2.55 inç boyutunda 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekran, kızaklı QWERTY klavye donanımı, TimeScape arayüzü, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 600 MHz frekansında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemci, 128 MB dahili bellek, microSD kart girişi, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 640x480@30 FPS video kaydı, microUSB portu, RDS'li FM radyo, WI-FI 802.11 b/g bağlantısı, Bluetooth, A-GPS gibi özellikleriyle ön plana çıkmakta.

Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro tanıtım videosu


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colins547 9 yıl
Peki bu telefonlarda android marketten yararlanabilecek miyiz? Android ler ama sony ericsson tarafında özelleştirilmiş sonuçta.
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DH Misafiri 9 yıl
Cok özel bir cihaz,Sony Ericsson imzası,ebatlar mükemmel,3.inç bile başa bela taşımakta...Ergonomik,boyutlatlar başarılı, umarım Türkiye Görür bu kaliteyi...
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sdivleli 9 yıl
SE 'nin kalitesini Türkiye gördü biliyo zaten :D Anlayan anladı beni.
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Batuist 9 yıl
biraz kalınca bir yapısı var...
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Vipracing 9 yıl
SE uyan artık geçen seneki versiyon ile cihaz veriyorsun millet 2.2 ye geçiyor.
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sadtneverdie 9 yıl
gayet iyi gorunuyor
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m35 9 yıl
fiyatı uygunmuş 400dolar olucaksa
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Emre Kocakaya 9 yıl
Fiyatıda güzel kendiside.
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