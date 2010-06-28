Android işletim sistemli Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro'nun dağıtımına başlanıyor

Sony Ericsson'un Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2010) sergilediği Android işletim sistemini kullanan (v1.6 Donut) en kompakt modellerden Xperia X10 Mini Pro'nun yurtdışında dağıtımına başlanıyor.
400$ civarındaki fiyat etiketiyle yakın zamanda mağaza vitrinlerinde yerini alması beklenen X10 Mini Pro, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) - HSDPA şebekesi desteği, 2.55 inç boyutunda 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekran, kızaklı QWERTY klavye donanımı, TimeScape arayüzü, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 600 MHz frekansında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemci, 128 MB dahili bellek, microSD kart girişi, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 640x480@30 FPS video kaydı, microUSB portu, RDS'li FM radyo, WI-FI 802.11 b/g bağlantısı, Bluetooth, A-GPS gibi özellikleriyle ön plana çıkmakta.
Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro tanıtım videosu
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