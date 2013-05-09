Android oyun konsolu Ouya, 25 Haziran tarihine ertelendi

Kickstarter üzerinde büyük bir başarı yakalayan Android oyun konsolu Ouya'nın, daha önce belirtilen 4 Haziran tarihi yerine 25 Haziran tarihinde piyasaya çıkacağı açıklandı.

Yapılan erteleme için açıklama yapan Ouya CEO'su Julie Uhrman, tüm taleplerin tam anlamıyla karşılanması için böyle bir tarih değişikliğine gidildiğini belirterek, cihazla beraber gelen kontrolcüler üzerinde oluşan tuş yapışması sorununun da çözüldüğü belirtti.

99$ fiyat etiketine sahip olarak piyasaya çıkacak olan konsol teknik olarak, NVIDIA Tegra 3 çipset, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0, HDMI bağlantı yuvaları ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemine sahip.

Ouya ayırca geçtiğimiz gün iFixit ekibinin masasına konuk olmuş ve kolay tamir edilebilir yapısı ile takdir toplamıştı.

http://webaligns.com/ouya-launch-delayed-to-june-25-controller-defect-being-fixed/