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Android oyun konsolu Ouya, 25 Haziran tarihine ertelendi

6 yıl
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Oyun Konsolları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android oyun konsolu Ouya, 25 Haziran tarihine ertelendi
Kickstarter üzerinde büyük bir başarı yakalayan Android oyun konsolu Ouya'nın, daha önce belirtilen 4 Haziran tarihi yerine 25 Haziran tarihinde piyasaya çıkacağı açıklandı.
Yapılan erteleme için açıklama yapan Ouya CEO'su Julie Uhrman, tüm taleplerin tam anlamıyla karşılanması için böyle bir tarih değişikliğine gidildiğini belirterek, cihazla beraber gelen kontrolcüler üzerinde oluşan tuş yapışması sorununun da çözüldüğü belirtti.
99$ fiyat etiketine sahip olarak piyasaya çıkacak olan konsol teknik olarak, NVIDIA Tegra 3 çipset, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0, HDMI bağlantı yuvaları ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemine sahip.
Ouya ayırca geçtiğimiz gün iFixit ekibinin masasına konuk olmuş ve kolay tamir edilebilir yapısı ile takdir toplamıştı.

http://webaligns.com/ouya-launch-delayed-to-june-25-controller-defect-being-fixed/ Yorum Yaz
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LKLC 6 yıl en beğenilen
artık çıkmasa da olur.
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asterisk* 6 yıl
league of legends çıkacaksa alınabilir.(böyle bir şey söylemişlerdi) başka türlü bi işe yaramaz.
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darkest earth 6 yıl
tegra uclu nexus 7 kullaniyorum oynatamadigi oyun yok. ben almayi dusunuyorum. fiyati da cok ucuz zaten.
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Rubisco 6 yıl
Bu çıkana kadar yeni Atomlar gelecek neredeyse o kadar yılan hikayesine döndü. Bi taraftan da gazladılar milleti iyice şişirdiler tam oldu.
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chatlaxs 6 yıl
geç kaldı malesef çıkış için
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Sirchade 6 yıl
yav he ouya he
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W.Sneijderr 6 yıl
Utanmadan bide erteliyorlar :D :D :D
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Y-ZiyA 6 yıl
Zaten ucuz oyun pazarını hedefleyen bir ürün. Wii U gibi bir konsol olduktan sonra bu alete de 99 dolar çok görülmemeli. Hem bakarsınız arada donanımı güncellerler...
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yc#1 6 yıl
Ouya. Gerçek bir yılan hikayesi...
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aydemir__black 6 yıl
Çıkmadan eskidi.
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regaibyigit. 6 yıl
tegra 4 2gb ram android 4.2 99$ olmadan almam
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Umutcan 6 yıl
Bu saatten sonra tegra 3'le gelmesin bari, atı alan üsküdarı geçti.
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iSpeedy 6 yıl
Bir zamanlar Ouya vardı değilmi ! Hey gidi günler hey ...
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aceleciburak 6 yıl
geçiniz oyun konsolu muhabbetini geçen sene bu zamanlar heyecanlanılmıştı ama ''Geçen sene''. peki ya şimdi ne değişti Tegra 4 // Qualcomm S 800 ve Exynos 5 ...
birde intel Medfeild tabanlı akıllı cihazları unutmamak lazım ...
Casper bile artık telefon pazarında ise bu tarz cihazlara gerek bile yoktur ...
bilinen iki tane konsol var Xbox ve PlayStation gerisi hikaye ...
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