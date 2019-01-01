Android telefondan iPhone XR'a geçiş yapan kullanıcı sayısı yüksek

Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları (CIRP) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Android telefondan iPhone XR'a geçiş yapan kullanıcı sayısının önceki iPhone'lara kıyasla yüzde 5 daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. CIRP'ye göre, iPhone XR alıcılarının yüzde 16'lık kısmı daha önce Android telefon kullanıyordu.

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Buna karşın iPhone X alıcılarının yüzde 11, iPhone 8 ve 8 Plus alıcılarının ise yüzde 12'sinin telefonlarını Android'den bu modellere yükselttiği belirtiliyor. CIRP kurucu ortağı Mike Levin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Apple'ın, iPhone XR modelini Android'den iPhone'a geçiş yapma potansiyeli olanlara hitap edecek şekilde konumlandırdığını söyleyebiliriz" dedi.

iPhone XR daha fazla sattı

CIRP ayrıca, iPhone XR'ın piyasaya sürülmesinden sonraki ay boyunca iPhone satışlarının yüzde 32'sini oluşturduğunu belirtti. Aynı dönemde, iPhone XS ve XS Max modellerinin ise satışların yüzde 35'lik kısmını oluşturduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz Kasım ayında ise iPhone XR'a yönelik talebin zayıf olmasından dolayı Apple'ın üretim siparişlerini azalttığı yönünde haberler çıkmıştı.

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