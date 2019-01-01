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Android telefondan iPhone XR'a geçiş yapan kullanıcı sayısı yüksek

CIRP tarafından yayınlanan yeni rapora göre Android telefondan iPhone XR'a geçiş yapan kullanıcı sayısı iPhone'lara kıyasla daha yüksek. Araştırmanın detayları haberimizde.
4 ay
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1
43
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları (CIRP) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Android telefondan iPhone XR'a geçiş yapan kullanıcı sayısının önceki iPhone'lara kıyasla yüzde 5 daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. CIRP'ye göre, iPhone XR alıcılarının yüzde 16'lık kısmı daha önce Android telefon kullanıyordu.
Ayrıca Bkz. "2018 yılının en değerli şirketi Microsoft oldu"
Buna karşın iPhone X alıcılarının yüzde 11, iPhone 8 ve 8 Plus alıcılarının ise yüzde 12'sinin telefonlarını Android'den bu modellere yükselttiği belirtiliyor. CIRP kurucu ortağı Mike Levin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Apple'ın, iPhone XR modelini Android'den iPhone'a geçiş yapma potansiyeli olanlara hitap edecek şekilde konumlandırdığını söyleyebiliriz" dedi.

iPhone XR daha fazla sattı

CIRP ayrıca, iPhone XR'ın piyasaya sürülmesinden sonraki ay boyunca iPhone satışlarının yüzde 32'sini oluşturduğunu belirtti. Aynı dönemde, iPhone XS ve XS Max modellerinin ise satışların yüzde 35'lik kısmını oluşturduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz Kasım ayında ise iPhone XR'a yönelik talebin zayıf olmasından dolayı Apple'ın üretim siparişlerini azalttığı yönünde haberler çıkmıştı.

https://files.constantcontact.com/150f9af2201/4faf00dd-9f5d-4bcf-93c3-7a21215e69c3.pdf Yorum Yaz
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caneycaney 4 ay en beğenilen
828p ekranla mutluluklar :)
XR alacağıma gider s9 plus+galaxy watch alırım.Üstüne de yaklaşık 1000 liradan fazla para kalıyor.
3 Yanıt Yanıtla +58
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DODANLI 4 ay
Xr piar çalışması mı diye düşünmeden edemiyorum.
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Xloud 4 ay
Ya düşünsene S6 falan kullanıyorsun 2015 model XR alıyorsun 7.000 lira verip ekranı açıyorsun şok ??
1 Yanıt Yanıtla +25
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DH Misafiri 4 ay
Geçen yıl iPhone 8 Plustan mate 10 proya geçtim yıllardır gerizekalılar gibi iPhone kullanmışım yazık verdiğim paralara ve şuan hala telefonu değiştirmedim canavar gibi ne kasma ne donma çok hızlı böyle giderse uzun zaman telefon değiştirmeyi düşünmüyorum .Daha önce her yıl iphone değiştirirken ben ...
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Sucre Maricruz 4 ay DH Misafiri
DH Misafiri
Geçen yıl iPhone 8 Plustan mate 10 proya geçtim yıllardır gerizekalılar gibi iPhone kullanmışım yazık verdiğim paralara ve şuan hala telefonu değiştirmedim canavar gibi ne kasma ne donma çok hızlı böyle giderse uzun zaman telefon değiştirmeyi düşünmüyorum .Daha önce her yıl iphone değiştirirken ben ...

Yalnız 8 Plus; Mate 10 prodan daha iyi bir cihazdır.
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dark_prince60 4 ay
reklam kokan hareketler bunlar ceo açıkladı cihaz satamıyoruz diye 70 milyar dolar piyasa değeri düşmüş.
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ozhanbayram 4 ay
Paran olmasıyla geri zekalılık arasındaki ince çizgiye dikkatinizi çekerim. Beride kalın.
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mhrUca 4 ay
Allahin fakirleri daha apple kullanmamislar laf sokuyorlar
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expressimo 4 ay
Apple ataricilik oynuyor ama sonunu hazırlıyor.
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yc#1 4 ay
Ekranı Full HD bile olmayan, Note 9'dan pahalı bir telefonu hangi ilerizekalı alır ki ?
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tritone 4 ay
wallaha kuzey avrupa icin konusursam burda yukseliste olan samsung ve huawei
zaten ergenler disinda burda kimse birbirinin telefonuna bakmaz
ben de bunlara benzedim gittim mate 20 lite aldim 1800tl sanirim turkiyede daha pahalidir
ama burda insanlar paranin degerini iyi bilir
gider tatilini yapar arabasini alir evini alir
ama boyle salak salak seylere bosuna para vermez
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spyman 4 ay
nasıl bir kuyruklu yalandır bu.
iphone de millet inim inim inliyor, s 8 ve üzeri kimse afyonlanmak istemez.
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ozhanbayram 4 ay
En sağlam IPhone cu olarak ben P20 Pro ya geçmişim siz neden bahsediyorsunuz. Apple 2 den 3 e düşmüş Huawei pazar payını %20 30 bandında arttırmış habere bak. Sanki boğulurken yapılan son çırpınışlar gibi birşey. Hangi salak quick şarjı bırakıp 4 saatte şarj olan telefona geçer ki? Yada hangi salak attan inip eşşeğe biner ki? 50 tane örneğe gerek yok yeter bence.
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DH Misafiri 4 ay
Yalan tanıdığım bütün iPhone’cular androide geçiyor...ayıp övüp durmayın şu işleri
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