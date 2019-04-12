Android telefonlar artık fiziksel güvenlik anahtarı olarak kullanılabilecek

Kimlik avı girişimlerini engellemek için hesaplarınızda iki aşamalı kimlik doğrulamanın etkin olması her zaman iyi bir fikirdir. Bu en sık kullanılan kimlik doğrulama yöntemleri arasında olsa da, bilgisayar korsanları bunu da aşmanın yollarını geliştirdiler. Google bu tür girişimlere karşı en güçlü koruma sağlayan fiziksel güvenlik anahtarı seçeneğini Android telefonlara getirdiğini açıkladı.

Daha güvenli bir deneyim sunuyor

https://www.blog.google/technology/safety-security/your-android-phone-is-a-security-key/

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Açıklamalara göre,işletim sistemini çalıştıran akıllı telefonlar, Chrome tarayıcısıyla birgiriş yaparken, kullanıcı kimliğini doğrulamak için fiziksel bir güvenlik anahtarı olarak kullanılabilecek. İstendiği takdirde kullanıcıların, giriş yapma girişimlerini doğrulamak için telefonlarındakibasmaları yeterli olacak.İki adımlı doğrulama için tek seçenek bu değil, ancakkullanmaktan daha hızlı ve daha uygun bir seçenek olduğu belirtiliyor. Telefonun güvenlik anahtarınıisteyen kullanıcıların,veya daha üst sürümleri çalıştıran bir akıllı telefonu veveyaçalıştıranözellikli bir bilgisayarı olması gerekiyor.