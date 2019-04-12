Android telefonlar artık fiziksel güvenlik anahtarı olarak kullanılabilecek

Teknoloji Editörü
Kimlik avı girişimlerini engellemek için hesaplarınızda iki aşamalı kimlik doğrulamanın etkin olması her zaman iyi bir fikirdir. Bu en sık kullanılan kimlik doğrulama yöntemleri arasında olsa da, bilgisayar korsanları bunu da aşmanın yollarını geliştirdiler. Google bu tür girişimlere karşı en güçlü koruma sağlayan fiziksel güvenlik anahtarı seçeneğini Android telefonlara getirdiğini açıkladı.
Daha güvenli bir deneyim sunuyorAçıklamalara göre, Android 7.0 ve üzeri işletim sistemini çalıştıran akıllı telefonlar, Chrome tarayıcısıyla bir Google hesabına giriş yaparken, kullanıcı kimliğini doğrulamak için fiziksel bir güvenlik anahtarı olarak kullanılabilecek. İstendiği takdirde kullanıcıların, giriş yapma girişimlerini doğrulamak için telefonlarındaki ses düğmesine basmaları yeterli olacak.
İki adımlı doğrulama için tek seçenek bu değil, ancak fiziksel bir güvenlik anahtarı kullanmaktan daha hızlı ve daha uygun bir seçenek olduğu belirtiliyor. Telefonun güvenlik anahtarını etkinleştirmek isteyen kullanıcıların, Android 7.0 veya daha üst sürümleri çalıştıran bir akıllı telefonu ve Chrome OS, macOS veya Windows 10 çalıştıran Bluetooth özellikli bir bilgisayarı olması gerekiyor.
https://www.blog.google/technology/safety-security/your-android-phone-is-a-security-key/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnternet sitelerinin %75'inde google öyle ya da böyle var. Bir bahçedeki incir ağacı misali kökleri yayıldıkça yayılıyor.