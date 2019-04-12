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Android telefonlar artık fiziksel güvenlik anahtarı olarak kullanılabilecek

Teknoloji devi Google'dan yapılan açıklamalara göre, artık Android telefonunuzu Google servislerine erişim için fiziksel güvenlik anahtarı olarak kullanmanız mümkün olacak.
1 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Kimlik avı girişimlerini engellemek için hesaplarınızda iki aşamalı kimlik doğrulamanın etkin olması her zaman iyi bir fikirdir. Bu en sık kullanılan kimlik doğrulama yöntemleri arasında olsa da, bilgisayar korsanları bunu da aşmanın yollarını geliştirdiler. Google bu tür girişimlere karşı en güçlü koruma sağlayan fiziksel güvenlik anahtarı seçeneğini Android telefonlara getirdiğini açıkladı.

Daha güvenli bir deneyim sunuyor

Açıklamalara göre, Android 7.0 ve üzeri işletim sistemini çalıştıran akıllı telefonlar, Chrome tarayıcısıyla bir Google hesabına giriş yaparken, kullanıcı kimliğini doğrulamak için fiziksel bir güvenlik anahtarı olarak kullanılabilecek. İstendiği takdirde kullanıcıların, giriş yapma girişimlerini doğrulamak için telefonlarındaki ses düğmesine basmaları yeterli olacak.

İki adımlı doğrulama için tek seçenek bu değil, ancak fiziksel bir güvenlik anahtarı kullanmaktan daha hızlı ve daha uygun bir seçenek olduğu belirtiliyor. Telefonun güvenlik anahtarını etkinleştirmek isteyen kullanıcıların, Android 7.0 veya daha üst sürümleri çalıştıran bir akıllı telefonu ve Chrome OS, macOS veya Windows 10 çalıştıran Bluetooth özellikli bir bilgisayarı olması gerekiyor.

https://www.blog.google/technology/safety-security/your-android-phone-is-a-security-key/ Yorum Yaz
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worldpartner 1 ay
Kullandıkları telefon galiba google pixel 3a
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al-ozaria 1 ay
2030 belki 2040'larda en büyük virüse google'ın kendisinin dönüştüğünü anlatan belgeseller izleyeceğiz. Hadi deneyin bakalım google'dan tamamen kurtulabiliyor musunuz? Sadece Apple ürünleri kullansanız yada tarayıcıyı firefox, arama motorunu duckduckgo'ya çevirseniz; google map, navigasyon ve translate kullamasanız, gmaile hiç bulaşmasanız yine de durum bu:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İnternet sitelerinin %75'inde google öyle ya da böyle var. Bir bahçedeki incir ağacı misali kökleri yayıldıkça yayılıyor.
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Askaparta 1 ay
Ne olacak bu güvenlik meselesi. Fena değil fiziksel alternatif.
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balcis 1 ay
bence "fiziksel" ifadesi yanlış. fiziksel nedir, usb dongle takarsın, manyetik kart okutursun, nfc cihaz gösterirsin vs. burada telefonda bir uyarı beliriyor ve kabul ediyorsun. tamam ses tuşu denmiş ama gerek ses tuşunla gerekse de parmağınla ekrana dokunup kabul etmen bunu fiziksel yapmaz. fiziksel kısmı senin cihazla etkileşimin. aynı mouse'la tıklayıp internete bağlanmanın sanal dünyayı sırf mouse'a dokunduk diye gerçek yapmaması gibi.
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