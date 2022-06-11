Black Shark 5 ve Black Shark 5 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri

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Xiaomi'nin bünyesinde bulunan markalardan birisi olan Black Shark, bugün yeni modelleri ile karşımıza çıktı. Gelin Black Shark 5 ve Black Shark 5 Pro'nun tüm özelliklerine ve fiyatlarına göz atalım.

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Black Shark 5 modelleri Snapdragon işlemcilerden güç alıyor

Black Shark 5 modellerini birlikte tanıtan şirket, iki modelde de 720Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,7 inç büyüklüğünde 120Hz AMOLED ekranlar kullanmış. Bu Samsung imzalı FHD+ ekranı bir kenara bırakırsak, Black Shark 5'in Pro modeli arka tarafında 108MP + 13MP + 5MP olmak üzere üç kamera taşıyor. Black Shark 5 ise ana kamera olarak 64MP'lik bir sensör kullanırken, bunun yanında yine 13MP'lik bir ultra geniş açılı kamera ve 2MP'lik bir makro kamera sunuluyor.

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Yine iki modelde de 4650mAh bataryalar kullanan şirket, iki modelde de 120W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede %100 şarj için sadece 15 dakika beklemeniz gerekiyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden alan Black Shark 5 Pro, Snapdragon 870'li Black Shark 5'i bu tarafta geride bırakıyor. Son olarak her iki telefonda da Android 12 tabanlı JoyUI işletim sistemi kullanan Black Shark, 8GB, 12GB ve 16GB LPDDR5 RAM bellekler ile cihazları güçlendiriyor.

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Black Shark 5 özellikleri!

Ekran: 6,7 inç, FHD+, 144Hz, AMOLED

6,7 inç, FHD+, 144Hz, AMOLED İşlemci: Snapdragon 870

Snapdragon 870 RAM: 8GB / 12GB

8GB / 12GB Arka kamera: 64MP + 13MP + 2MP

64MP + 13MP + 2MP Depolama: 128GB / 256GB

128GB / 256GB Batarya: 4650mAh, 120W hızlı şarj desteği

4650mAh, 120W hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 12 tabanlı JoyUI

Android 12 tabanlı JoyUI Fiyat: 550$ / 650$

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Black Shark 5 Pro özellikleri!

Ekran: 6,7 inç, FHD+, 144Hz, AMOLED

6,7 inç, FHD+, 144Hz, AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8GB / 12GB / 16GB

8GB / 12GB / 16GB Arka kamera: 108MP + 13MP + 5MP

108MP + 13MP + 5MP Depolama: 128GB / 256GB

128GB / 256GB Batarya: 4650mAh, 120W hızlı şarj desteği

4650mAh, 120W hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 12 tabanlı JoyUI

Android 12 tabanlı JoyUI Fiyat: 800$ / 900$ / 1000$

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Black Shark 5 ve Black Shark 5 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri