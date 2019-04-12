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Android telefonunuzu nasıl güvenlik anahtarı olarak kullanabilirsiniz?

Google’ın, Android telefonları fiziksel güvenlik anahtarı olarak kullanabilme özelliği bugün itibariyle devreye girdi. Biz de sizlere nasıl kullanabileceğinize dair bir rehber hazırladık.
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android
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Android telefonunuzu nasıl güvenlik anahtarı olarak kullanabilirsiniz?
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Android akıllı telefonları fiziksel güvenlik anahtarı olarak kullanabileceğinizi bugün paylaştığımız haberle sizlere aktarmıştık. Bu yazımızda ise Android telefonunuzu nasıl güvenlik anahtarı olarak kullanabileceğinizi anlatacağınız. Başlamadan önce Android 7.0 üstü akıllı telefona ve Bluetooth bağlantısı bulunan Windows, Chrome OS veya Mac bilgisayara ihtiyacınız olacağını hatırlatalım.
Ayrıca Bkz. "Android telefonlar artık fiziksel güvenlik anahtarı olarak kullanılabilecek"

2 adımlı doğrulamayı etkinleştirin

İlk önce myaccount.google.com/security adresine girmeniz gerekiyor. Güvenlik amacıyla bazı adımlarda sizden Google şifrenizi tekrar girmeniz istenebilir. Google’da oturum açma başlığı altına geldikten sonra 2 Adımlı Doğrulama seçeneğini açacağız. Hali hazırda iki adımlı doğrulama kullanıyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz.

Android telefonunuzu nasıl güvenlik anahtarı olarak kullanabilirsiniz?
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İki adımlı doğrulamayı etkinleştirirken öncelikle telefonunuzu oturum açma adımı olarak bağlıyorsunuz. Bu sayede telefonunuzun internet bağlantısı varken gelen bildirime "Evet" veya "Hayır" diyerek giriş işleminizi yapabilirsiniz. Yedek olarak da sizden telefon numaranızı girmeniz istenecek. Bazı durumlarda bu numaraya gelen SMS yardımıyla giriş yapmanız gerekebilir. Son olarak etkinleştire bastığınızda iki adımlı doğrulama açılmış oluyor. Bu sayede yeni güvenlik anahtarı seçeneğini ayarlayabileceğiz. 

Android telefonunuzu nasıl güvenlik anahtarı olarak kullanabilirsiniz?

Güvenlik anahtarını devreye sokun 

Tekrar 2 adımlı doğrulama başlığına tıklayın. En alt kısımda “Güvenlik Anahatarı” yazısını göreceksiniz. Güvenlik Anahtarı Ekle’ye bastıktan sonra karşınıza Güvenlik anahtarı seçme bölümü gelecek. Daha öncesinde burada sadece USB veya Bluetooth anahtar seçeneğini görüyorduk ancak yeni özellik sayesinde telefonunuz da gözükecek. Telefonunuzu seçip onay verdikten sonra gerekli ayarlar tamamlanmış oluyor.
Android telefonunuzu nasıl güvenlik anahtarı olarak kullanabilirsiniz?
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Bu noktadan sonra tek yapmanız gereken farklı bir cihazdan giriş yaparken telefonunuzun Bluetooth bağlantısını açarak güvenlik anahtarı olarak kullanmak. İkinci adımınız kısmında Güvenlik Anahtarı'nın en başa geçtiğini göreceksiniz. Tabii ki Bluetooth bağlantısı olmayan bilgisayarlar için bildirim ve kısa mesaj yoluyla giriş yapma seçenekleri de kullanılabilir durumda. Son olarak giriş yaptığınız tarayıcının Chrome olması ve telefonunuzun konum hizmetinin açık olması gerektiğini de belirtelim.
Android telefonunuzu nasıl güvenlik anahtarı olarak kullanabilirsiniz?
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Fiziksel güvenlik anahtarı kullanmak isteyenler için Google'ın Titan anahtarı dahil birçok ürün sunuluyor. Google'ın Android telefonlara bu özelliği eklemesi donanım satın alma aşamasını aradan kaldırmış oldu. Ancak hala artıları sebebiyle fiziksel anahtar tercih edecek olan kullanıcılar olacaktır. Daha önce fiziksel anahtarla giriş yapmamış kişilere ise deneyimleme şansı tanınıyor.

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SEO-Uzmanı 1 ay
SMS bu işin kralıdır !
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alemburda34 1 ay
En garanti sms ile giriş ben sms ile girişi kullanıyorum.
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ColorTR 1 ay alemburda34
Sim kartlar rahatça kopyalanabiliyor. En garantisi 2fa.
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Machinarioum 1 ay
Güzel Ama iki adımli doğrulama aktifken kaybolan telefonu bulamıyorsunuz
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Askaparta 1 ay
Aslında faydalı da zor geliyor.
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