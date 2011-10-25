Android uygulama indirme sayısı 2011 ikinci çeyrekte iOS'u geride bıraktı

Haber Editörü
Android ve iOS işletim sistemlerinin popüler olmaya başladığı son yıllarda en önemli değerlendirme kriterlerinden birisi uygulama mağazalarından indirme sayıları olarak belirginleşti. Sık sık uygulama mağazalarında ne kadar uygulama olduğu ve ne kadar indirildiği araştırmalara konu oluyor.
ABI Research firmasının mobil işletim sistemlerinin uygulama mağazalarına yönelik olarak yaptığı diğer bir araştırma 2011 yılı ikinci çeyrekte Android işletim sisteminin iOS'u geride bıraktığını ortaya koydu.
2011 yılı ikinci çeyrek baz alınarak hazırlanan istatistiğe göre Google'ın Android işletim sistemi, tüm uygulama indirme sayısı toplamına göre yüzde 44'lük oranla lider durumda. Apple'ın iOS işletim sistemi ise bu toplamdan yüzde 31 pay elde etti.
Android sadece uygulama indirme sayısında değil, akıllı telefon kullanımı oranında da büyük bir yükseliş yaşadı. Bir önceki çeyreğe oranla Android akıllı telefon satışları yüzde 36 artış gösterdi.
ABI mobil hizmetler direktörü Dan Shey genel toplamdaki artışa karşın kullanıcı başına iOS uygulamaları 2 iken Android uygulamalarının 1 olduğuna dikkat çekiyor. Bu oranın nedeni ise sayısı gittikçe artan Android cihaz kullanıcıları. Oranın içine Android tablet ve iPad kullanıcıları da dahil edilmiş.
ABI 2011 yılı itibariyle 29 milyar dolayında uygulama indirme sayısına erişileceğini tahmin ediyor. Bu rakam 2010 yılından 3 kat daha fazla.
Research2guidance tarafından yapılan diğer bir araştırmaya göre Android Market'e yüklenen uygulama sayısı 500 000 geçerli uygulama sayısı 315 000 iken App Store'a yüklenen uygulama sayısı 600 000 geçerli uygulama sayısı 456 000 olarak açıklanmıştı.
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Paralı uygulamalardan bahsediyorsun demi. Hani ayfoncuların kullanmak istediği uygulamalar ama hani paralı olan.
Saçmalıkta son nokta, android'e market haricinde yüklenen uygulamaları da eklesinler o zaman? Ha haberiniz yok tabii, apk dosyasını telefona atıp tüm uygulamaları kurabiliyorsunuz.
Yok temalarda sayılıyormuş widgetlar sayılıyormuş, uygulamalar çöpmüş. iPhone da koysaydı tema desteği, widget desteği, launcher desteği. Sidik yarıştırmaya gerek yok.
Ben kullandığımdan daha kullanışlı ve daha gelişmiş bir klavye bulduğumda indirebiliyorum. Launcher'ı kafama göre değiştirebiliyorum, dünya kadar efekt ekliyorum. Sms geldiğinde led'in hangi renkte ve sıklıkta, mail geldiğinde hangi renkte sıklıkta yanacağını ayarlayabiliyorum. İstediğim widgetları ve kısayolları ana sayfama koyup cihazımı zenginleştiriyorum.
Daha da önemlisi, müzik dinlerken torrent ile film çekebiliyor, aynı anda internette dolaşırken, skype, msn, facebook sohbetlerimi yapıyorum. Mailime gelen pdf, exel, word dosyalarını açıp dünzenliyorum, istersem onları şirket sunucusuna ftp ile upload edebiliyorum. Developer olduğumdan zaman zaman ssh ile serverlarımıza bağlanıp sıkıntılara anında müdahale edebiliyorum. Torrentle indirdiğim filmi, formatı ne olursa olsun convert etme ihtiyacı duymadan geniş ekranımda keyifle izliyorum.
Şimdi ordan 2 tane liseli çıkıp sizin uygulamalarınız dandik demesin. Akşama kadar ekrana dokunup zaman öldürmüyorum. İzinli ya da dışarıda olduğumda işlerimi hallediyorum "uygulamaları dandik" android cihazımla. Akşam da elime bilgisayarı almadan canım ne istiyorsa yapıyorum.
Ah işte tek eksiğim 4.3 inc ekranın çok küçük olması. Ama şanslıyım ki onlarca farklı android cihaz var ve 4.65, 4.7 yakında 5.2 ya da 5.3 inc android cihazlar da bulacam. 3.5 inc ile internette dolaşmak nedir ya, 2 parmağı koyuyorsun ekran kapanıyor hehe