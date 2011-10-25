Android uygulama indirme sayısı 2011 ikinci çeyrekte iOS'u geride bıraktı

Android ve iOS işletim sistemlerinin popüler olmaya başladığı son yıllarda en önemli değerlendirme kriterlerinden birisi uygulama mağazalarından indirme sayıları olarak belirginleşti. Sık sık uygulama mağazalarında ne kadar uygulama olduğu ve ne kadar indirildiği araştırmalara konu oluyor.





ABI Research firmasının mobil işletim sistemlerinin uygulama mağazalarına yönelik olarak yaptığı diğer bir araştırma 2011 yılı ikinci çeyrekte Android işletim sisteminin iOS'u geride bıraktığını ortaya koydu.





2011 yılı ikinci çeyrek baz alınarak hazırlanan istatistiğe göre Google'ın Android işletim sistemi, tüm uygulama indirme sayısı toplamına göre yüzde 44'lük oranla lider durumda. Apple'ın iOS işletim sistemi ise bu toplamdan yüzde 31 pay elde etti.





Android sadece uygulama indirme sayısında değil, akıllı telefon kullanımı oranında da büyük bir yükseliş yaşadı. Bir önceki çeyreğe oranla Android akıllı telefon satışları yüzde 36 artış gösterdi.





ABI mobil hizmetler direktörü Dan Shey genel toplamdaki artışa karşın kullanıcı başına iOS uygulamaları 2 iken Android uygulamalarının 1 olduğuna dikkat çekiyor. Bu oranın nedeni ise sayısı gittikçe artan Android cihaz kullanıcıları. Oranın içine Android tablet ve iPad kullanıcıları da dahil edilmiş.





ABI 2011 yılı itibariyle 29 milyar dolayında uygulama indirme sayısına erişileceğini tahmin ediyor. Bu rakam 2010 yılından 3 kat daha fazla.





Research2guidance tarafından yapılan diğer bir araştırmaya göre Android Market'e yüklenen uygulama sayısı 500 000 geçerli uygulama sayısı 315 000 iken App Store'a yüklenen uygulama sayısı 600 000 geçerli uygulama sayısı 456 000 olarak açıklanmıştı.