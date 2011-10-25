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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android uygulama indirme sayısı 2011 ikinci çeyrekte iOS'u geride bıraktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,9b
1
148
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android ve iOS işletim sistemlerinin popüler olmaya başladığı son yıllarda en önemli değerlendirme kriterlerinden birisi uygulama mağazalarından indirme sayıları olarak belirginleşti. Sık sık uygulama mağazalarında ne kadar uygulama olduğu ve ne kadar indirildiği araştırmalara konu oluyor.  

ABI Research firmasının mobil işletim sistemlerinin uygulama mağazalarına yönelik olarak yaptığı diğer bir araştırma 2011 yılı ikinci çeyrekte Android işletim sisteminin iOS'u geride bıraktığını ortaya koydu.

2011 yılı ikinci çeyrek baz alınarak hazırlanan istatistiğe göre Google'ın Android işletim sistemi, tüm uygulama indirme sayısı toplamına göre yüzde 44'lük oranla lider durumda. Apple'ın iOS işletim sistemi ise bu toplamdan yüzde 31 pay elde etti.

Android sadece uygulama indirme sayısında değil, akıllı telefon kullanımı oranında da büyük bir yükseliş yaşadı. Bir önceki çeyreğe oranla Android akıllı telefon satışları yüzde 36 artış gösterdi.

ABI mobil hizmetler direktörü Dan Shey genel toplamdaki artışa karşın kullanıcı başına iOS uygulamaları 2 iken Android uygulamalarının 1 olduğuna dikkat çekiyor. Bu oranın nedeni ise sayısı gittikçe artan Android cihaz kullanıcıları. Oranın içine Android tablet ve iPad kullanıcıları da dahil edilmiş.

ABI 2011 yılı itibariyle 29 milyar dolayında uygulama indirme sayısına erişileceğini tahmin ediyor. Bu rakam 2010 yılından 3 kat daha fazla.

Research2guidance tarafından yapılan diğer bir araştırmaya göre Android Market'e yüklenen uygulama sayısı 500 000 geçerli uygulama sayısı 315 000 iken App Store'a yüklenen uygulama sayısı 600 000 geçerli uygulama sayısı 456 000 olarak açıklanmıştı.

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Dreampark 8 yıl en beğenilen
yazux

ne saçma yorumlar yapılmış.

JB li kullanıcıların indirdiği uygulama + oyunlar apple store üzerinden inmiyor eğer onlar eklense, android' in adı bile görünmez kenarda.



Paralı uygulamalardan bahsediyorsun demi. Hani ayfoncuların kullanmak istediği uygulamalar ama hani paralı olan.
yazuxne saçma yorumlar yapılmış.JB li kullanıcıların indirdiği uygulama + oyunlar apple store üzerinden inmiyor eğer onlar ...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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Bl00dyHell 8 yıl
Ne yani şimdi Windows'da veya GNU/Linux dağıtımlarında hiç mi gereksiz uygulama yok? Android isteyen herkesin uygulama yapıp Market'e koyabileceği özgür bir ortam sunmaya çalışıyor ve bunda gayet başarılı. Uygulamanın hepsi çöp veya hepsi yararlı şeklinde bir genelleme yapmak imkansız. Pek işe yaramayan uygulamaların yanında son derece kaliteli ve yararlı uygulamalar da var. Ayrıca tema, widget desteği falan da demiş birkaç kişi. iOS'da destekleseydi bunları, ne yapalım yani?
Ne yani şimdi Windows'da veya GNU/Linux dağıtımlarında hiç mi gereksiz uygulama yok? Android isteyen herkesin uygulama yapıp Market'e koyabileceği özgür bir ort...
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ressambdrm 8 yıl
themagnificent
yazux ne saçma yorumlar yapılmış. JB li kullanıcıların indirdiği uygulama + oyunlar apple store üzerinden inmiyor eğer onlar eklense, android in adı bile görünmez kenarda.
+1

Saçmalıkta son nokta, android'e market haricinde yüklenen uygulamaları da eklesinler o zaman? Ha haberiniz yok tabii, apk dosyasını telefona atıp tüm uygulamaları kurabiliyorsunuz.
Yok temalarda sayılıyormuş widgetlar sayılıyormuş, uygulamalar çöpmüş. iPhone da koysaydı tema desteği, widget desteği, launcher desteği. Sidik yarıştırmaya gerek yok.
Ben kullandığımdan daha kullanışlı ve daha gelişmiş bir klavye bulduğumda indirebiliyorum. Launcher'ı kafama göre değiştirebiliyorum, dünya kadar efekt ekliyorum. Sms geldiğinde led'in hangi renkte ve sıklıkta, mail geldiğinde hangi renkte sıklıkta yanacağını ayarlayabiliyorum. İstediğim widgetları ve kısayolları ana sayfama koyup cihazımı zenginleştiriyorum.
Daha da önemlisi, müzik dinlerken torrent ile film çekebiliyor, aynı anda internette dolaşırken, skype, msn, facebook sohbetlerimi yapıyorum. Mailime gelen pdf, exel, word dosyalarını açıp dünzenliyorum, istersem onları şirket sunucusuna ftp ile upload edebiliyorum. Developer olduğumdan zaman zaman ssh ile serverlarımıza bağlanıp sıkıntılara anında müdahale edebiliyorum. Torrentle indirdiğim filmi, formatı ne olursa olsun convert etme ihtiyacı duymadan geniş ekranımda keyifle izliyorum.
Şimdi ordan 2 tane liseli çıkıp sizin uygulamalarınız dandik demesin. Akşama kadar ekrana dokunup zaman öldürmüyorum. İzinli ya da dışarıda olduğumda işlerimi hallediyorum "uygulamaları dandik" android cihazımla. Akşam da elime bilgisayarı almadan canım ne istiyorsa yapıyorum.
Ah işte tek eksiğim 4.3 inc ekranın çok küçük olması. Ama şanslıyım ki onlarca farklı android cihaz var ve 4.65, 4.7 yakında 5.2 ya da 5.3 inc android cihazlar da bulacam. 3.5 inc ile internette dolaşmak nedir ya, 2 parmağı koyuyorsun ekran kapanıyor hehe
themagnificentyazux ne saçma yorumlar yapılmış. JB li kullanıcıların indirdiği uygulama + oyunlar apple store üzerinden inmiyor e...
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panelci 8 yıl
Çin mallarında bile android varken az bile indirilmiş
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blizzard3 8 yıl
blackkedi
dervis2007
emre the king Fandroidler dolusmus yine buraya,öngörüleri de bayağı yüksek,satışlar düşecekmiş,bu onu gececekmiş. Evet iPhone kaka kaka ....
Birak adamlar bayram yapsinlar. Tek tesellileri boyle haberler. Android kullanan bin cesit cihaz var. Yarisi cin mali. Bu gostermez ki ios tan iyi oldugunu
demekki neymiş android sisteme sahip telefonlar iosa sahip telefona göre(iphone) daha çok satılıyormuş.Androidli telefonları zorla satmıyorlarki.demek ki iosdan daha iyi olduğunu düşünüyorlar ve bu sisteme sahip telefonları alıyorlar.

kardesim aklın almıyor demi bi telefonun cok satması onun iyi oldugu anlamına gelmez wii ilk cıktıgında dunyanın en cok satan konsoluydu simdi niye geride kaldı cunku cozunurluk 480p playstation 3 ise 1080p akılsızlar aldı işte zamanında ayrıca apple cok satıyoır diyosun türkiyede en cok satan telefon nokia ozaman bizimkilerin bi bildiğimi var :)
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Guest-F8946C419 8 yıl
Çok ilginçtir İOS iyi olduğu iddia eden bilgisiz oluyor, android daha iyi iddiası tartışmasız kabul ediliyor..ve işin komik yanı teknolojiden anlamadığını iddia ediyorlar..

Paso eksi yapanlar ego tatmininden öteye gidemez belli de..Android'i övsem forumun zirvesinde olurdum mesele o değil sadece doğruyu söylemekti ki 9 köyden kovulduk...

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blizzard3 8 yıl
burda maksat saglamlık testi galaxy s2 her turlu dususte bisey olmuyor hani apple cılar diyoduay cok saglam galaxy s2 nin daha saglam bir telefon oldugu ortaya cıkıyor arkadasın birisi demis legenide atsan asagı bisey olmaz sonucta plastik kardesim iphonda plastik yapsaydıda kırılmasayadı sacma sapan yorumlar yapıyorlar yav ikisinide adam dusuruyor galaxy s2 kırılmıyor iste kabul edin galaxy s2 daha saglam bos bogazlık etmeyin videoyuda iyi izleyin
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ozgur106 8 yıl
cok sacma bır karsılastırma androıd her marka ve cıhazda var ios ise terzi dikimi sadece apple a özel anlamsız olmus
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canberk88 8 yıl
Benden yasca buyuk insanlarsiniz . Birinizde cikip kabullenmedi be . Bu nasil rekabettir , boyle konular acildikca forumda savas ortami devam edecek. Siz zaten o urunu kullanarak seciminizi yapmissiniz, daha neyi kanitlamaya calisiyorsunuz. Biri de cikip desin android basardi bunu. Biri de desin a evet parali uygulamalar ama gercekten kaliteli. Yok temaymis yok paraliymis yok widgetmis kil tuy..
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ressambdrm 8 yıl
dreampowder
Hala nede inatla böyle anlamsız istatistikler yayımlıyorlar anlamak mümkün değil. IOSu bir işletim sisteminden çok işletim sistemi+cihaz bir bütün olarak görmek durumundayız. Böyle olunca android gibi birçok cihaza kurulabilen bir işletim sistemiyle IOS gibi cihaza özel bir işletim sisteminin karşılaştırmasını hangi istatistiksel mantığa koyuyorlar anlamıyorum. Birde androidde istatistikleri ayrıştırmak gerekiyor, hangi android versiyonundan kaç kişi indirmiş? Honeycomb, Icre Cream Cake mi, Froyomu nedir yani bi downloadlar? (allahım versiyon isimlerindeki saçmalığa bak, bilmeyen birisi hangisi daha yeni hangisi daha eski nasıl anlar merak ediyorum.)

Son dediğinin ne kadar saçma olduğundan senin de haberin yok. Android 2.2 froyo, android 2.3 gingerbread, android 3.0 honeycomb, android 4.0 ICS. Senin bahsettiklerin işletim sisteminin kod adları.
Windows 98, windows xp, windows vista, windows 7
Hadi anlat bana bunlardan hangisi daha yeni hangisi. Boş konuşuyosunuz boş.
Ayrıca adamlar işletim sistemlerinin yarışından bahsediyolar, cihazların değil. Ayfoncular anlayamadı bu farkı. Hala IOS sadece 3-5 tane cihazda var diyolar. İyi de bahsettiğimiz konu işletim sistemi :D Komik olmayın gözünüzü seveyim.
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mertgraph1979 8 yıl ressambdrm
ressambdrm

dreampowder

Hala nede inatla böyle anlamsız istatistikler yayımlıyorlar anlamak mümkün değil. IOSu bir işletim sisteminden çok işletim sistemi+cihaz bir bütün olarak görmek durumundayız. Böyle olunca android gibi birçok cihaza kurulabilen bir işletim sistemiyle IOS gibi cihaza özel bir işletim sisteminin karşılaştırmasını hangi istatistiksel mantığa koyuyorlar anlamıyorum. Birde androidde istatistikleri ayrıştırmak gerekiyor, hangi android versiyonundan kaç kişi indirmiş? Honeycomb, Icre Cream Cake mi, Froyomu nedir yani bi downloadlar? (allahım versiyon isimlerindeki saçmalığa bak, bilmeyen birisi hangisi daha yeni hangisi daha eski nasıl anlar merak ediyorum.)


Son dediğinin ne kadar saçma olduğundan senin de haberin yok. Android 2.2 froyo, android 2.3 gingerbread, android 3.0 honeycomb, android 4.0 ICS. Senin bahsettiklerin işletim sisteminin kod adları.

Windows 98, windows xp, windows vista, windows 7
Hadi anlat bana bunlardan hangisi daha yeni hangisi. Boş konuşuyosunuz boş.

Ayrıca adamlar işletim sistemlerinin yarışından bahsediyolar, cihazların değil. Ayfoncular anlayamadı bu farkı. Hala IOS sadece 3-5 tane cihazda var diyolar. İyi de bahsettiğimiz konu işletim sistemi :D Komik olmayın gözünüzü seveyim.



Özellikle son cümlenle ilgili olarak sende şunu anlayamamışsın henüz.
Adamlar bir ekosistem mantığıyla hareket ettiği için iOS'tan bahsediliyor iphone'dan değil demek, birbirinden ayırmak çok doğru değil.
iOS'un yada Android'in sayısal istatistiklerine bakarken hangi segment cep telefonarında ve hangi markanın kaç adet telefonunda olduğuna bakmak kadar doğal birşey yok.
iOS tek segment tek cihazda kullanılıyor.
Android onlarca segment ve onlarca marka ve cihazda kullanılıyor. Bu da market istatistiklerini doğrudan ilgilendiriyor.

Bu durumun içerisinde en önemli ve etkili olan cihazların hangi segment aralığında üretildiğidir.
Herkes hi-end sınıfı smartphone kullanmadığından hatta ucuz segmentte smartphone kullananların sayısı çok daha fazla olduğundan Android marketteki indirilme sayısının iOS'u yakalaması yada geçmesi çok doğaldır.
Çünkü iOS ucuz segment bir cihazda bulunmuyor. Yani kısaca Apple ucuz ve kalitesiz ürün çıkarmıyor.
Ve iOS bir ekosistemin parçası olarak sunuluyor pazara.
Android gibi virüs mantığıyla Google tarafından her telefona peşkeş çekilmiyor. Hemde açık kaynak sahtekarlığı adı altında.
Çünkü Google için ne kadar çok insan, o kadar çok kişisel bilgi, o kadar çok reklam ve o kadar çok para.
Bazıları hayır kurumu zanneder Google'ı ama işin aslı öyle değil tabiki.

Aradaki ilişkiyi anlayabilmişsindir umarım.
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anubis2005 8 yıl
Tek marka ile alayı zor basa çıkıyor utanç verici aslında
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl
Dreampark
yazux ne saçma yorumlar yapılmış. JB li kullanıcıların indirdiği uygulama + oyunlar apple store üzerinden inmiyor eğer onlar eklense, android in adı bile görünmez kenarda.
Paralı uygulamalardan bahsediyorsun demi. Hani ayfoncuların kullanmak istediği uygulamalar ama hani paralı olan.
Bu adam hiç android cihaz kullanmamış :D Android cihazlarda kaç tane market var bilmiyor. Bu haber sadece resmi android marketten bahsediyo ötekilerini katsa kaça katlıyacağını söylemek bile istemiyorum.Bide internetten crackli indirdiğimiz apklar eklense :D
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Dreampark 8 yıl
FaruK_26

Dreampark

yazux ne saçma yorumlar yapılmış. JB li kullanıcıların indirdiği uygulama + oyunlar apple store üzerinden inmiyor eğer onlar eklense, android in adı bile görünmez kenarda.
Paralı uygulamalardan bahsediyorsun demi. Hani ayfoncuların kullanmak istediği uygulamalar ama hani paralı olan.
Bu adam hiç android cihaz kullanmamış :D Android cihazlarda kaç tane market var bilmiyor. Bu haber sadece resmi android marketten bahsediyo ötekilerini katsa kaça katlıyacağını söylemek bile istemiyorum.Bide internetten crackli indirdiğimiz apklar eklense :D



Sadece benim bildiğim 25 adet market ve apk dükkanı var. Bilmediklerimde cabası. Özgürlük ne demek bilmezler, rom çesitlerini bilmezler. Telefonunu kendine özel yapmak nedir bilmezler. Hatta Kişiselleştirme nedir bizim sayemizde duymuşlardır...
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Ermis1453 8 yıl
Sabah uykudan uyanamamissin galiba. Yanlislikla baska konuya yazmissin istersen bi oku yukarilara. Birde bu apple bolumundeki androiccileri oku
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DeLiCe_DoLuCa 8 yıl
herkese tek tek laf yetişmez illa ki ama "apple ın pazar payı kaygısı yoktu ki" gibi bir şey okudum, uyanır uyanmaz yatağımdan düşürdü beni
.. apple kadar paraya susamış firma var mı ya? bir de tek cihaz üretiyor diye bağırıyor herkes ama bildiğiniz gibi bir sürü koldan stok yapan bir firma.. mesela iphone 4 ün çıkışı dünya genelinde stoklanmış fakat satılmamış %10-15 iphone 3 kaldığı zamana ayarlanıyor ve üstüne üstlük iphone 3gs nin 8 lık modelini üretmeye devam ediyorlar.. bu ne demektir? tam olarak o anı düşündüğünüzde tek telefonla mı piyasadadır apple sizce? bence gayet 3 telefonla piyasadadır.. düşük segmentli telefon üretmeye uğraşmak, tasarım bilmemne derdine girmek yerine eskimiş cihazını 0 masrafla üretmeye devam etmektedir..

ayrıca android marketteki temalar sayılmıyor dedik, yine de tema, widget dediniz

çoğu ülkede marketin tüm içeriği görüntülenemiyor dedik, iplemediniz

bir sürü insan uygulamaların apk lerini bulup doğrudan yüklüyor, marketi kullanmıyor dedik, onu da dinlemediniz..

birden fazla market var dedim, onu hiç tınmadınız
..

bizim marketimizde flash ve radyo eksiğini kapatacak uygulamalara gerek yok dedik, sadece puffin var düşük modeller için dedik, görmezden geldiniz..

android marketin kötü yanları yok mu? var tabi bir sürü.. sizin cydia dan indirdiğinizi de biz marketten indiriyoruz o yüzden sayı artmıştır..

siz 3 modele sahipken (bak yine kıyamadım ipod ve ipad leri saymadım) bir defada androidciler oldukça fazla modele sahipler, haklısınız (yaklaşık yarısında android market yüklü değil, ancak diğer yarısı bile sayı olarak yeterince fazla)

evet android büyüyen bir şey, rakipleri için korkutucu hızda büyüyor.. ama kontrolsüz büyüyen herşey gibi karakter gelişimi geriden geliyor.. buna bir android kullanıcısı ve hayranı olan beni çok üzen bir şeyle örnek vereceğim, bence bu örnek tek başına çok şey anlatır; biz google dan vergi kesmeye çalışan tek ülke olduğumuz için google bize android marketin sadece %20 sini görüntüleme izni verirken bütün apple cihazları o zamanlar yasaklı olan youtube a girip dilediği videoyu oynatıyorlardı... bir firma ki, benim ülkem yolmaya çalışacak cüreti kendinde buluyor.. bir diğeri de öyle bir firma ki ülkeme "başlatma yasağından açacaksın" diyor ve açtırıyor...
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eulogy 8 yıl
dervis2007

Sabah uykudan uyanamamissin galiba. Yanlislikla baska konuya yazmissin istersen bi oku yukarilara. Birde bu apple bolumundeki androiccileri oku


Ya kahkaha mı atayım kendimi köprüden mi atayım bilemedim, gerçekten bilemedim...

Her anasayfa haberine şöyle bir yorum yazılıyor "yıl 2011 hala konunun sadece apple bölümünde açıldığını sanan var" yine de fayda etmiyor...

Sen apple bölümünden bir çıkta bir diğer bölümlere, bir de anasayfaya bakıver, bak bakalım bu topikler nerelerde...

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WoXeD 8 yıl
yazux
ne saçma yorumlar yapılmış. JB li kullanıcıların indirdiği uygulama + oyunlar apple store üzerinden inmiyor eğer onlar eklense, android in adı bile görünmez kenarda.

jb yapıp indirdiğiniz tek bi marketiniz varken,android tarafında applanet,1mobile,blackmarket,indiroid ve neredeyse her android forumunun bir marketi var...bunlardan indirilen uygulama sayısını düşündüğünde apple nerde olur?Bi fanboyların en sevmediğim özelliği android hakkında en ufak bi bilgisi olmadan yorum yapmaları.Ama android kullanıcıları apple ın ne olduğunu çok iyi bilip yerinde tespit yapabiliyor.Şuan telefonumda ücretsiz olarak TAM SÜRÜM
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vires 8 yıl
Hocam apple da jb den sonra tek market var belki ama o markette de yok yok yani. Bu konuda installous hakkını yemeyin tüm android marketlerini toplasan gene bir installous yapmaz.
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