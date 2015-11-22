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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android uygulamalarının Windows Phone'daki karşılığı burada

Beğendiğiniz Android uygulamaların Windows Phone ekosisteminde karşılığı var mı? Microsoft AppComparison adındaki uygulama sizin yerinize bu soruya cevap arıyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android uygulamalarının Windows Phone'daki karşılığı burada


Kısa bir süre önce Android uygulamalarının Windows 10 mobil sürümüne getirilmesi çalışmalarının gecikeceği haberleri üzüntü yaratırken, Microsoft'un Android kullanıcılarına yönelik hamleleri devam ediyor. Android platformunda kullanıma sunulan AppComparison adındaki yeni uygulama, kullanıcıların beğendikleri uygulamaların ve oyunların Windows Phone platformunda karşılığı olup olmadığını görmelerini sağlıyor. 

Lumia 950 ve 950 XL akıllı telefonların satışa çıktığı döneme denk gelen yeni uygulama, Windows 10 mobil platformunun uygulama eksikliğinden tedirgin olan kullanıcıları ikna etme amacı taşıyor. Uygulama, seçilen Android uygulamasının Windows Phone tarafındaki karşılığını araştırıyor ve eğer yoksa uygulama mağazasındaki alternatifleri listeliyor. Ayrıca uygulama popüler Windows Phone uygulamalarını da ana ekranda kullanıcıya öneriyor. 


 

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Patren 3 yıl
direk isletim sisteminin icibe entegre etmeleri lazim
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swat882 3 yıl
Rezilliğe bakarmısınız?

Uygulamanın muadili nedir yav?

AH Ms ahhhhh
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Lucterian 3 yıl
Daha snapchat yok, işletim sistemi olarak gerçekten seviyorum ama bu app le iyice marketinin çöp olduğunu ortaya koymuş microsoft
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viper17 3 yıl
tabi varsa
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