Android uygulamalarının Windows Phone'daki karşılığı burada





Kısa bir süre önce Android uygulamalarının Windows 10 mobil sürümüne getirilmesi çalışmalarının gecikeceği haberleri üzüntü yaratırken, Microsoft'un Android kullanıcılarına yönelik hamleleri devam ediyor. Android platformunda kullanıma sunulan AppComparison adındaki yeni uygulama, kullanıcıların beğendikleri uygulamaların ve oyunların Windows Phone platformunda karşılığı olup olmadığını görmelerini sağlıyor.





Lumia 950 ve 950 XL akıllı telefonların satışa çıktığı döneme denk gelen yeni uygulama, Windows 10 mobil platformunun uygulama eksikliğinden tedirgin olan kullanıcıları ikna etme amacı taşıyor. Uygulama, seçilen Android uygulamasının Windows Phone tarafındaki karşılığını araştırıyor ve eğer yoksa uygulama mağazasındaki alternatifleri listeliyor. Ayrıca uygulama popüler Windows Phone uygulamalarını da ana ekranda kullanıcıya öneriyor.







