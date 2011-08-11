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Android ve iOS satışları ikinci çeyrekte akıllı telefon pazarının yüzde 62'sini ele geçirdi

7 yıl
2,9b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin Nokia, RIM ve Windows Mobile hakimiyeti altındaki akıllı telefon pazarı 2007 yılında iPhone, 2008 yılında ise Android işletim sisteminin akıllı telefon pazarına girmesinden sonra tamamen değişti. Büyük bir atılıma giren akıllı telefon pazarında şimdi Android ve iPhone hakim durumda.

Bu hakimiyeti Gartner analiz şirketi son raporuyla da tescilledi. Rapora göre 2011 yılında önceki yıla göre yüzde 16.5 artan akıllı telefon satışları yıl toplamında 428.7 milyon birime ulaşmış durumda.

İkinci çeyrekteki satışlar ise yüzde 74 oranında artış gösterdi. Tüketiciler genelde giriş ve orta seviye Android telefonlara yönelirken mali krizlerden dolayı Batı Avrupa pazarında daralma yaşanıyor.

İkinci çeyrekteki akıllı telefon satışlarının yüzde 62’si iPhone ve Android cihazlarına ait. Mobil telefon pazarının hakimi yine Nokia. Ancak pazar payı bu çeyrekte yüzde 7.5 azalma yaşadı. Samsung, LG ve RIM ise Nokia’dan pazar payı kaptı. İkinci çeyrekte geçen yıl aynı döneme göre satışlarını artıran firmalar Apple, ZTE, Huawei ve HTC oldu.

Apple akıllı telefon satışlarındaki artış yıl bazında yüzde 2.4’den 4.6’ya çıkmış durumda. 15 yeni ülkede 42 yeni operatör ile yapılan anlaşma Apple’a çok olumlu yansıdı. Apple özellikle Çin’de 7. büyük telefon perakendecisi ve 3. büyük akıllı telefon üreticisi oldu.

Akıllı telefon satışları ikinci çeyrekte 108 milyon birim artış gösterdi. Android işletim sistemi ikinci çeyrekte yüzde 43.4, yıl bazında ise 26.2’lik pazar payı elde etti. Symbian ise yüzde 40.9’dan 22.1’e geriledi. Nokia stokları eritmeye devam ederken 5 milyon akıllı telefon, 9 milyon standart işletim sistemli telefon satışı yaptı. Samsung 5 milyon Galaxy S II satışıyla üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi oldu.

Pazar payı yüzde 7 azalan RIM, beşincilikteki yerini ZTE’ye bıraktı. Blackberry 7 ve QNX modellerine rağmen RIM’i zor bir üçüncü çeyrek bekliyor. Gartner 2011 ikinci yarısında belirsizliğin hakim olacağını tahmin ediyor. Buna rağmen 2011 yılında mobil cihaz satışları yüzde 12 artış gösterecek.

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NDS 7 yıl en beğenilen canberx
canberx
NDS
Symbian %40 dan %22 ye düşmüş ölmüş yani... bu hızla düşmeye devam ederse seneye %2 ye düşebilir...Galaxy S2 5 milyonu bulmuş :)

İphone 5 çıkmadan daha 10 milyon ön siparişi var ;)

daha hiç bir şeyi belli olmayan bir telefona hangi 10 milyon ön sipariş vermiş? olmayan bir şeye nasıl sipariş verilebiliyor
o zaman bende iphone 6 ön siparişi verdim
canberxNDSSymbian %40 dan %22 ye düşmüş ölmüş yani... bu hızla düşmeye devam ederse seneye %2 ye düşebilir...Galaxy S2 5 mi...
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DH Misafiri 7 yıl
ferhatonair
10.000 tl olsun yine alırım iphone dan başka tel asla kullanmam diğerlerini bedava verseler almam bir kere kullanan asla vazgeçemez iphone başka bir dünyadır :)

komiksin
Ios5in headline özelliklerine bir baksana apple'ın sitesinden. Neredeyse herşeyi androidden kopya :) Daha yıl sonunda android 4.0 Icecream geliyor, sen hala rüya görmeye devam et.
Ama senin gibi fanboiler olduğu sürece apple daha çoook geçirir
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DemirKipi 7 yıl
ferhatonair
android falan hikaye bu piyasanın kalıcı tek işletim sistemi iostur gerisi suyu bulandırıyor bıraksınlar bu işleri

Hadi diyelim onlar işleri bıraktı ve piyasada sadece IPhone var. Sen alabilecek misin 5.000 TL'ye IPhone?
Cahil cahil konuşmayın ayrıca da. İşletim sistemi sırf Android diye alınan telefonlar var, ancak işletim sistemi IOS diye alınan telefon yok. Adı var IPhone'un ondan alınıyor. Yoksa işletim sisteminin üstünlüğünden değil. Aynısından iki tane telefon çıkarsınlar birisine Android, diğerine IOS kursunlar Android olan daha çok satar.
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Normandia_06 7 yıl
10.000 tl olsun yine alırım iphone dan başka tel asla kullanmam diğerlerini bedava verseler almam bir kere kullanan asla vazgeçemez iphone başka bir dünyadır :)
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Normandia_06 7 yıl
android falan hikaye bu piyasanın kalıcı tek işletim sistemi ios'tur gerisi suyu bulandırıyor bıraksınlar bu işleri
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Recharged 7 yıl
Gelecek sene diğerleri tamamen silinecek gibi.
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4Crumby 7 yıl
canberx
NDSSymbian %40 dan %22 ye düşmüş ölmüş yani... bu hızla düşmeye devam ederse seneye %2 ye düşebilir...Galaxy S2 5 milyonu bulmuş :)
İphone 5 çıkmadan daha 10 milyon ön siparişi var ;)

liseli detected. tanıtımı bile yapılmayan telefonun siparişi verilmez :D her moralim bozuldugunda bu mesajı okucam feci koptum ya :D
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FightForBeer 7 yıl
Android ve İOS den başka akıllı telefon varmıki.
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canberx 7 yıl
NDS
Symbian %40 dan %22 ye düşmüş ölmüş yani... bu hızla düşmeye devam ederse seneye %2 ye düşebilir...Galaxy S2 5 milyonu bulmuş :)

İphone 5 çıkmadan daha 10 milyon ön siparişi var ;)
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NDS 7 yıl canberx
canberx
NDS
Symbian %40 dan %22 ye düşmüş ölmüş yani... bu hızla düşmeye devam ederse seneye %2 ye düşebilir...Galaxy S2 5 milyonu bulmuş :)

İphone 5 çıkmadan daha 10 milyon ön siparişi var ;)

daha hiç bir şeyi belli olmayan bir telefona hangi 10 milyon ön sipariş vermiş? olmayan bir şeye nasıl sipariş verilebiliyor
o zaman bende iphone 6 ön siparişi verdim
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murat2O98 7 yıl
nokia boşuna sırtını microsoft ve wp7 ye dayamamış
symbianın durumu çok vahim
2007 2008 den beri ismini kullanarak telefon satmaya çalışıp durumun farkında olmadan kendini hala rakipsiz lider gibi taklit edilen bir firma zanneden ve bu yüzden
symbianlı telefonlara gerekli desteği ve donanımı vermeyen kendi kendini bitiren ve bu durumdan çıkmak için dahada beterini yapıp kurtulmak için windows phone u kullanmaya çalışan bir nokia
symbian ve nokia için herzaman umudum vardı ama bu haberle ve gördüğüm rakamlarla
yerle bir oldu
bu saatten sonra nokia donanımı güçlü sym,meego yada wp7 telefonları diğerleriyle yarışamaz
fiyat indirimleri yapar durur akıllı telefon pazarında yer bulması çok zor
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Mr. Jingles 7 yıl murat2O98
murat2O98
nokia boşuna sırtını microsoft ve wp7 ye dayamamış
symbianın durumu çok vahim
2007 2008 den beri ismini kullanarak telefon satmaya çalışıp durumun farkında olmadan kendini hala rakipsiz lider gibi taklit edilen bir firma zanneden ve bu yüzden
symbianlı telefonlara gerekli desteği ve donanımı vermeyen kendi kendini bitiren ve bu durumdan çıkmak için dahada beterini yapıp kurtulmak için windows phone u kullanmaya çalışan bir nokia
symbian ve nokia için herzaman umudum vardı ama bu haberle ve gördüğüm rakamlarla
yerle bir oldu
bu saatten sonra nokia donanımı güçlü sym,meego yada wp7 telefonları diğerleriyle yarışamaz
fiyat indirimleri yapar durur akıllı telefon pazarında yer bulması çok zor


Kesinlikle doğru. Nokia o zamanlar akıllı telefon pazarında yüzde 70'lere dayanan bir paya sahipti. O kadar büyümüştü ki bunun verdiği rahatlıkla gaflet içersine düşmüştü. Rakipleri Cortex tabanlı cihazlar çıkarırken Nokia sırf maliyeti düşürüp daha fazla kâr yapayım mantığıyla düşük donanıma devam etti ve uzun vadede bunun etkilerini görmeye başladı. Kendi yaptığı hatalar yüzünden Symbian günah keçisi haline geldi. Bir de geldiği durumun sebebi Symbianmış gibi kalkıp onu terkediyor. Onu da geçtim MeeGo gibi bir sistemi bırakıp WP7'ye bel bağlaması akıl mantık dışı.
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darkaura 7 yıl
NDS
Symbian %40 dan %22 ye düşmüş ölmüş yani... bu hızla düşmeye devam ederse seneye %2 ye düşebilir...Galaxy S2 5 milyonu bulmuş :)

onumuzdeki yillar icin yapilan projeksiyonlarda %1 bile gozukmuyordu zaten. o yolda hizla ilerliyor.
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vito_scaletta 7 yıl
Apple iphone u anca cinlilere satar
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Guest-F8946C419 7 yıl vito_scaletta
ilkr96

Apple iphone u anca cinlilere satar


Kime sattığı önemli değil kaç tane sattığı önemli adamlar için.
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