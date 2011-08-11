Android ve iOS satışları ikinci çeyrekte akıllı telefon pazarının yüzde 62'sini ele geçirdi

Bir dönemin Nokia, RIM ve Windows Mobile hakimiyeti altındaki akıllı telefon pazarı 2007 yılında iPhone, 2008 yılında ise Android işletim sisteminin akıllı telefon pazarına girmesinden sonra tamamen değişti. Büyük bir atılıma giren akıllı telefon pazarında şimdi Android ve iPhone hakim durumda.





Bu hakimiyeti Gartner analiz şirketi son raporuyla da tescilledi. Rapora göre 2011 yılında önceki yıla göre yüzde 16.5 artan akıllı telefon satışları yıl toplamında 428.7 milyon birime ulaşmış durumda.





İkinci çeyrekteki satışlar ise yüzde 74 oranında artış gösterdi. Tüketiciler genelde giriş ve orta seviye Android telefonlara yönelirken mali krizlerden dolayı Batı Avrupa pazarında daralma yaşanıyor.





İkinci çeyrekteki akıllı telefon satışlarının yüzde 62’si iPhone ve Android cihazlarına ait. Mobil telefon pazarının hakimi yine Nokia. Ancak pazar payı bu çeyrekte yüzde 7.5 azalma yaşadı. Samsung, LG ve RIM ise Nokia’dan pazar payı kaptı. İkinci çeyrekte geçen yıl aynı döneme göre satışlarını artıran firmalar Apple, ZTE, Huawei ve HTC oldu.





Apple akıllı telefon satışlarındaki artış yıl bazında yüzde 2.4’den 4.6’ya çıkmış durumda. 15 yeni ülkede 42 yeni operatör ile yapılan anlaşma Apple’a çok olumlu yansıdı. Apple özellikle Çin’de 7. büyük telefon perakendecisi ve 3. büyük akıllı telefon üreticisi oldu.





Akıllı telefon satışları ikinci çeyrekte 108 milyon birim artış gösterdi. Android işletim sistemi ikinci çeyrekte yüzde 43.4, yıl bazında ise 26.2’lik pazar payı elde etti. Symbian ise yüzde 40.9’dan 22.1’e geriledi. Nokia stokları eritmeye devam ederken 5 milyon akıllı telefon, 9 milyon standart işletim sistemli telefon satışı yaptı. Samsung 5 milyon Galaxy S II satışıyla üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi oldu.





Pazar payı yüzde 7 azalan RIM, beşincilikteki yerini ZTE’ye bıraktı. Blackberry 7 ve QNX modellerine rağmen RIM’i zor bir üçüncü çeyrek bekliyor. Gartner 2011 ikinci yarısında belirsizliğin hakim olacağını tahmin ediyor. Buna rağmen 2011 yılında mobil cihaz satışları yüzde 12 artış gösterecek.