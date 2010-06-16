Android 3.0 ile Google, kullanıcı arayüzüne kısıtlama getirebilir (?)

AdMob'ın aylık mobil metrik raporlarında Android'in geçmiş versiyonları kullanan kullanıcıların ihmal edilemeyecek kadar önemli bir kesimi oluşturduğu görülüyor, bu da Android'in en büyük rakibi olarak gösterilen iOS karşısında Android'in en zayıf kaldığı yanı olarak ifade ediliyordu. Elbette geriye dönük desteğin yeterince iyi sağlanamamasının ana nedeni telefon üreticileri. Hazırladıkları özel kullanıcı arayüzlerini her güncelleme sonrasında yeni versiyona eklemek üreticilerin Android güncellemelerini birebir olarak kullanıcılara yansıtamamasının nedenlerinden birini oluşturuyor.

Ancak Google, artık bu duruma dur diyebilir. TechCrunch'ın Google'a yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Google, 3.Nesil Android (Android 3.0 Gingerbread) ile; HTC'nin Sense'i, Motorola'nın Motoblur'u gibi, üreticilerin kendilerine özel arayüzü hazırlamalarına son verecek. Bu sayede Google, hem üreticilerin özel arayüzünden kaynaklanan sorunların önüne geçecek hem de iOS'in karşısında kendini kullanıcı arayüzü konusunda daha da güçlendirmiş olacak. Fakat Android'in Windows gibi geniş donanım desteği sunmasının da iyi bir kullanıcı arayüzüne sahip olma konusunda Android'in en büyük dezavantajlarından biri olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır.