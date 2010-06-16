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Android 3.0 ile Google, kullanıcı arayüzüne kısıtlama getirebilir (?)

8 yıl
10,8b
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9
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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AdMob'ın aylık mobil metrik raporlarında Android'in geçmiş versiyonları kullanan kullanıcıların ihmal edilemeyecek kadar önemli bir kesimi oluşturduğu görülüyor, bu da Android'in en büyük rakibi olarak gösterilen iOS karşısında Android'in en zayıf kaldığı yanı olarak ifade ediliyordu. Elbette geriye dönük desteğin yeterince iyi sağlanamamasının ana nedeni telefon üreticileri. Hazırladıkları özel kullanıcı arayüzlerini her güncelleme sonrasında yeni versiyona eklemek üreticilerin Android güncellemelerini birebir olarak kullanıcılara yansıtamamasının nedenlerinden birini oluşturuyor.

Ancak Google, artık bu duruma dur diyebilir. TechCrunch'ın Google'a yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Google, 3.Nesil Android (Android 3.0 Gingerbread) ile; HTC'nin Sense'i, Motorola'nın Motoblur'u gibi, üreticilerin kendilerine özel arayüzü hazırlamalarına son verecek. Bu sayede Google, hem üreticilerin özel arayüzünden kaynaklanan sorunların önüne geçecek hem de iOS'in karşısında kendini kullanıcı arayüzü konusunda daha da güçlendirmiş olacak. Fakat Android'in Windows gibi geniş donanım desteği sunmasının da iyi bir kullanıcı arayüzüne sahip olma konusunda Android'in en büyük dezavantajlarından biri olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır.


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sahafiec 8 yıl
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m35 8 yıl
valla bu elma.yı nekadar sevmesemde gerçekten işini mükemmel yapıyor baksanıza samsung nokia htc hepsi gitti kendi işletim sistemini hazırlıyor...

htc brew e girdi tekrardan ( brew.in geçmişi vardı zaten elam ile birlikte onlarda bazı simens modelleri üzerinde denemişlerdi mesela ef81 brew platformunu kullanıyordu) şimdi orta segmen bir modelini üretime sunucak. samsung bada.yı çıkardı nokia maemo vs vs her markanın kendi işletim sistemine sahip olması bi yandan iyi çünkü geliştirilebilmesi yeni versiyonların yüklenebilmesi kendi elinde oluyor

ama bi yandanda kötü bir uygulama geliştiricisi benim işime yarayan bi programı üretir ama öbür işletim sistemine port edemedigi için ben onu kullananamış olurum eger bunu diger sistemin geliştiricisi kendisi port etmeyi becerirse ancak ozaman kullanırım...

ki böyle oldugu zaman hepsi diger sistemde çalışmicak şekilde düzenlemelere giderler hiç bir şekilde port edilemez ve x uygulamasını kullanabilmek için x uygulamasını çalıştırabilen bir markanın modelini almak zorunda kalır yeni bir rekabet ortamı dogururum:)

iki ucu b.klu degnek bu durum bi yandan iyi bi yandan kkötü

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fotifoti 8 yıl
apple işte napıcan :) ios4 bekliyoruz sabırsızlıkla :)
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freedom77 8 yıl
Işte basarisizlik burada başlıyor, eski Android sistemi kullanan telefonlara yeni versiyon yüklenemediği için sistem tıkanıyor. Insanlar kahredip birilerinin telefonları için yeni versiyon hazırlamasını bekliyor ve bir sürü sorunla karsilasiyor. Bakın iPhone yazilimlarina, 4. Versiyonu çıkacak olmasına rağmen tüm modellerine kurulabiliyor, sadece 8gb olan modelinde işlemcinin yavaş olmasından dolayı multitasking calismiyor. Böylece sorunlar minimize ediliyor. Android de farklılıkların program kurularak yaratılması taraftarıyım.
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EfeAYDIN 8 yıl
Simdi bu android 3.0 cikarsa bunu xperia x10uma kurabilecgm anlamina mi geliyor? Zaten nexus icin ckan bir surumu ndn buna kuramadigimi anlamiyorm cok zor bi islem olmasa gerek
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mistifa 8 yıl
Android farklılaşma peşinde koşan telefon üreticilerinin elinde Linux gibi kuşa döndü. Farklılaştırmayı, uygulamalarla sağlamak daha akıllıca olur.
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buraoca2 8 yıl
@GeceBekcisi
Hocam haklısın avantajda; peki neden Apple tek çeşit donanım desteği sunduğu telefonuyla bu kadar satış rakamına ulaşabiliyor? Donanım zenginliği, satış başarısı anlamına gelemiyor ne yazıkki.
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GeceBekcisi 8 yıl
buraoca2

@GeceBekcisi

Hocam haklısın avantajda; peki neden Apple tek çeşit donanım desteği sunduğu telefonuyla bu kadar satış rakamına ulaşabiliyor? Donanım zenginliği, satış başarısı anlamına gelemiyor ne yazıkki.

Donanım zenginliği satış başarısının tek sebebi değil elbet ancak etkileyen önemli faktörlerden biri. Hatta Apple bile bunun farkında ki tek modele 8 / 16 / 32 GB kapasiteli varyasyonlar çıkartıyor, çeşitliliğini arttırıyor.

Ayrıca konuya yanlış yerden giriyorsunuz çünkü iOS tek donanım üreticisi olan bir işletim sistemi, bu durumda otomatikman birden fazla donanım üreticisi olan ve bu nedenle bir çok değişik komponent ile çalışmak zorunda kalan Android/Symbian/Windows/Linux vb işletim sistemleri ile karşılaştırılamaz "özel" bir hal alıyor.
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GeceBekcisi 8 yıl
Fakat Android'in Windows gibi geniş donanım desteği sunmasının da iyi bir kullanıcı arayüzüne sahip olma konusunda Android'in en büyük dezavantajlarından biri olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır.

Bu Android için bir dezavantaj değil tam tersine avantajdır, esneklik şansıdır, telefon üreticileri için tek parça üreticisine mahkum kalmamak, rakiplerinin arasından kolaylıkla sıyrılabilen farklı ürünler üretebilmek demektir. PC dünyasında Windows, mobil dünyada da Symbian bu yüzden devasa pazar paylarına sahip olabilmişlerdir.

Fakat tüm bu avantajlara rağmen kimi zaman bu esneklik kullanıcılar için bir dezavantajdır çünkü cihaz üreticileri sırf işletim sistemi için cihaz alanlar olduğu sürece maliyeti kısıp kârı arttırmak için işletim sisteminin rahat çalışması için gereken güçteki değil, ancak işletim sistemini taşıyabilecek güçteki donanımları kullanmaya devam edeceklerdir.

Ayrıca Google Android üzerindeki 3. parti arayüzlerle ilgileneceğine kendi arayüzünü GPU kullanacak şekilde güncellemekle uğraşsa çok çok daha faydalı olur.
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