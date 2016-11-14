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Türk araştırmacılar 400 dolarlık bordan 4 milyon dolarlık yakıt katkısı ürettiler

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve bir savunma sanayi firması, gerçekleştirdikleri ortak projeyle 400 dolarlık bordan ton değeri 4 milyon doları bulan yüzde 96 saflıkta elementer bor üretmeyi başardılar
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Projenin başkanlığını yürüten Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mükerrem Şahin, "Roket Yakıtlarında Kullanılmak Üzere Yüksek Saflıkta Elementer Bor Üretim Sistemi" isimli projelerinin aslında ilk etapta TÜBİTAK tarafından reddedildiğini ancak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen çalışmaya devam ettiklerini belirtiyor.
Bordan elde edilen ürünlerin en değerlilerinden birinin "elementer bor" olduğunun altın çizen Şahin, Türkiye’de ilk kez bu kadar büyük ölçüde üretimi gerçekleştirilen ürünün uzun menzilli füzelerde ve uzay roketlerinde yakıt katkı maddesi olarak kullanılacağını dile getirdi.

Proje tam olarak ne anlama geliyor? 

Kısaca söylemek gerekirse projeyle birlikte 400 dolarlık bordan 4 milyon dolarlık yakıt katkısı üretiliyor. Yani 400 dolara satılan bor ürünü oldukça fazla bir fiyata, 4-5 milyon dolar değere ulaştırılıyor. İleride gerçekleştirilecek bor ticaretiyle de Türkiye’nin satış ve ihracat potansiyelinin iyileştirilmesi, ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlaması planlanıyor.
Daha kaliteli ürün için mesai harcamaya devam eden araştırmacıların sıradaki hedefi ise yüzde 99,5 saflıkta yakıt katkısı üretmek. Dünya bor rezervlerinin yaklaşık yüzde 72'sinin ülkemizde olduğunu düşünürsek, eğer doğru adımlar atılırsa oldukça güzel bir fırsat değerlendirilebilir. 

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Angel of the Lord 3 yıl en beğenilen
"Roket Yakıtlarında Kullanılmak Üzere Yüksek Saflıkta Elementer Bor Üretim Sistemi" isimli projelerinin aslında TÜBİTAK tarafından reddedildiğini ancak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen çalışmaya devam ettiklerini belirtiyor.

Başka söze gerek yok.
"Roket Yakıtlarında Kullanılmak Üzere Yüksek Saflıkta Elementer Bor Üretim Sistemi" isimli projelerinin aslında TÜBİTAK tarafından reddedildiğini ancak yaşanan...
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2 Yanıt Yanıtla +156
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MyCoDeR 3 yıl Overlord7134
Overlord7134


MyCoDeR

Bir sürü projeyi yurt dışına sızdırırlar. Kıçımızın dibinden tonla petrol çıkar bizim ülkede çıkmaz bu türlü işe yarar projelere destek verilmez. Bi çocuk vardı burdaki projesi dereceye alınmazken avrupada 1. olmuştu misal.
Yasama yürütme denetleme kurumlarına yancı geçirme olayı bitmeden bizim ülkeden hiç bişi olmaz 22 yaşındayım şunu ben bile biliyorum hiç akıllı insan yok mu şu ülkede.
Ha bide vergiyle dönen ülke ekonomisine inmiyom daha, nereye kadar gitcek böyle insanlar araba ıvır zıvır almasa nolcak bu ülke ? Adam milyar dolarlarla saray yaptırıyo bilime yatırmıyolar.

Konu hakkında yorum yap ajanlık provokatörlük yapma burada . Gelmiş hükümet düşmanlığı yapıyor. TÜBİTAK in başında ajanlar vardı paralelciler vardı o yüzden iyi çalışamadı . İyi calışamadı kabul ediyoruz ama bunu düşmanlıkla dile getirmen çok yanlış. Bir kere de destek olun . Ömrünüz köstek olmakla geçiyor

Sanamı sorucam nerde ne konuşacağımı.
Konu hakkındada yorum yaptım içimdekileride döktüm. Fetö dediğin adamları ben mi soktum tubitaka.Neymiş düşman olduklarını bilmiyorlar mış ulen düşman olsa ne olur olmasa ne olur sok işi bilen adamları niye birilerini kayırıyon.
Overlord7134MyCoDeRBir sürü projeyi yurt dışına sızdırırlar. Kıçımızın dibinden tonla petrol çıkar biz...
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1 Yanıt Yanıtla +127
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Sunstorms 3 yıl
Ne idüğü belirsiz tipler bu kurumun başında olduğu sürece imam eriği yemeye devam ederiz...
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sdc55 2 yıl
geleceğin madeni bor madeni
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mithrilumut 3 yıl
Böylesine değerli projelerin reddedilmesi gerçekten içler acısı.
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ciroer 3 yıl
Burada tam belirtilmemiş.1 ton bor fiyatı 400 dolar 1 ton yakıtın fiyatı 4 milyon dolar.Önemli olan burada bu elde ettikleri yakıtı ne kadar sürede ürettiler ve ne kadar ürettiler.
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underlater 3 yıl
İsterse saflık derecesi %100 olsun. Önemli olan soru şu:
Bize Bor'u kullandırtırlar mı?
Ucu birilerinin çıkarlarına dokunuyorsa maalesef kullandırmazlar...
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DH Misafiri 3 yıl
o kadar çapsızlaştıkki, en ufak bilimsel habere bile siyasi yorum yazılıyor..yani herkesin bu ülkede tek uzman olduğu konu var .o da "ülke kurtarmak".. bu dünyada bizden daha iyi ülke kurtaran bir toplum yok . tabiki çenesiyle.. oyun bakalım birbirinizin gözünü, bu sayede cepleriniz dolar belki.. şurada bile siyaset yapılıyor. kahvede, bakkalda, sokakta, ödül törenlerinde, misafirliklerde, bu tarz forumlarda. her yerde deli gibi siyaset yapılıyor. valla bıktım, billa bıktım.(ki syaset konuşmaktanda keyif alan biriyim) öööğ oldum.yeter ya, herkese birbirini olduğu gibi kabul etsin ya.Ne olur gözümü çıkar.. şurada bari girmeyin ya..bir sürü gazete var, gidin o mecralarda yorumlarınızı yardırın. burada teknolojik bilginizi konuşturun..ne manyak bir toplum olduk..her yerde tek bir konuyu konuşmak sığlıktır, çapsızlıktır.. yemek masasında yemek, çalışma masasında çalışma, klozet üzerinde s.çma işi yapılır. bunların yerleri karışırsa ortaya vahim sonuçlar çıkar. Yoksa siyaset konuşmakta kötü bir şey değil tabiki..bu kadar şeyi boşuna yazdım biliyorum ama suya bir taş da ben atayım dedim. belki dalgaları bir kıyıya varırda, bizrbirimizi bu kadar düşman görmeyiz.Boşunada olsa ölene kadar etrafımdaki insanlara barışı ve kardeşliği önermeye devam edeceğim, birbirimizin gözünü olmayı değil..
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FRAPS_TR 3 yıl
İktidarda adamin varsa her kapi acilir eger yoksa tum kapilar yuzune kapanir.Hatta seni bitirmek icin ellerinden geleni yaparlar. Yeni Türkiye budur.

Namusuyla hakla adaletle yasamaya calisanlar yeni turkiyeden birsey beklemesin. Son 15 yılda milyonlarca insanın hakkını yediler.
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Sealine 3 yıl
Yeni mi akillarina gelmiş allahim ne trajikomik bir olaydir bu
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32aslan 3 yıl
Tübitak son yıllarda şöyle bir misyon yükledi resmen kendine , ilerde faydalı olabilecek yararlı projeleri reddederek , buluşu yapanların yurt dışında daha iyi imkanlarla projelerini geliştirmeleri için ön ayak oluyorlar. Bence helal olsun onlara, ülkemizde harcanacaklarına yurt dışında hak ettikleri değeri görsünler. Bu projedeki bilim insanlarıda ilerde yurt dışında bir yarışmaya girip dereceye girerler , bizde haberlerden takip ederiz. Hayvanat bahçesi müdürünü tübitak'ın başına getirirsen böyle olur.
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Deve Katili 3 yıl
Helal olsun
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ARTHUR. 3 yıl
Ekonomiye kesin katkida bulunur bu is buyurse. Bor vergisi diye kitlerler bize ekonomi canlanir.
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