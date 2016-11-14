Türk araştırmacılar 400 dolarlık bordan 4 milyon dolarlık yakıt katkısı ürettiler

Projenin başkanlığını yürüten Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mükerrem Şahin, "Roket Yakıtlarında Kullanılmak Üzere Yüksek Saflıkta Elementer Bor Üretim Sistemi" isimli projelerinin aslında ilk etapta TÜBİTAK tarafından reddedildiğini ancak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen çalışmaya devam ettiklerini belirtiyor.

Bordan elde edilen ürünlerin en değerlilerinden birinin "elementer bor" olduğunun altın çizen Şahin, Türkiye’de ilk kez bu kadar büyük ölçüde üretimi gerçekleştirilen ürünün uzun menzilli füzelerde ve uzay roketlerinde yakıt katkı maddesi olarak kullanılacağını dile getirdi.

Proje tam olarak ne anlama geliyor?

Kısaca söylemek gerekirse projeyle birlikte 400 dolarlık bordan 4 milyon dolarlık yakıt katkısı üretiliyor. Yani 400 dolara satılan bor ürünü oldukça fazla bir fiyata, 4-5 milyon dolar değere ulaştırılıyor. İleride gerçekleştirilecek bor ticaretiyle de Türkiye’nin satış ve ihracat potansiyelinin iyileştirilmesi, ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlaması planlanıyor.

Daha kaliteli ürün için mesai harcamaya devam eden araştırmacıların sıradaki hedefi ise yüzde 99,5 saflıkta yakıt katkısı üretmek. Dünya bor rezervlerinin yaklaşık yüzde 72'sinin ülkemizde olduğunu düşünürsek, eğer doğru adımlar atılırsa oldukça güzel bir fırsat değerlendirilebilir.