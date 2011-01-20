Android'li HTC Gratia'nın beyaz renkli versiyonu şubatta İngiltere'ye giriş yapıyor

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından HTC'nin Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli Gratia modelinin beyaz renkli versiyonu şubat ayında İngiltere pazarına giriş yapıyor. Fiyatı belirtilmeyen ve renk dışında herhangi bir farklılık içermeyen beyaz Gratia;

Quadband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), HSDPA (7.2 Mbps), HSUPA (2.0 Mbps) desteği

600 MHz Qualcomm MSM7227 işlemci

384 MB RAM

Android 2.2 işletim sistemi + Sense arayüzü

3.2'' 320x480 piksel (HVGA) dokunmatik ekran

Optik trackpad

32 GB'a kadar microSD kart desteği

Wi-Fi 802.11b/g - aGPS - Bluetooth 2.1

5 MP kamera, 640x480 piksel video kaydı

RDS'li FM radyo

Facebook-Twitter entegrasyonu

1200 mAh batarya



gibi özellik listesi sunuyor.