Android'li HTC Gratia'nın beyaz renkli versiyonu şubatta İngiltere'ye giriş yapıyor

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından HTC'nin Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli Gratia modelinin beyaz renkli versiyonu şubat ayında İngiltere pazarına giriş yapıyor. Fiyatı belirtilmeyen ve renk dışında herhangi bir farklılık içermeyen beyaz Gratia;
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Quadband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), HSDPA (7.2 Mbps), HSUPA (2.0 Mbps) desteği
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600 MHz Qualcomm MSM7227 işlemci
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384 MB RAM
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Android 2.2 işletim sistemi + Sense arayüzü
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3.2'' 320x480 piksel (HVGA) dokunmatik ekran
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Optik trackpad
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32 GB'a kadar microSD kart desteği
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Wi-Fi 802.11b/g - aGPS - Bluetooth 2.1
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5 MP kamera, 640x480 piksel video kaydı
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RDS'li FM radyo
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Facebook-Twitter entegrasyonu
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1200 mAh batarya
gibi özellik listesi sunuyor.
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