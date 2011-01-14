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Android'li Samsung S5570 ''Galaxy Mini'' de gün ışığına çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
114,2b
1
71
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Android'li Samsung S5570 ''Galaxy Mini'' de gün ışığına çıktı
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Samsung S5830 ile bütçe dostu olacağı düşünülen S5260 Star II'nin ardından S5570 Galaxy Mini de internete sızdırılan cep telefonları kervanındaki yerini aldı.

110,42 x 60,76 x 12,68 mm ebatlarında monoblok tasarıma sahip S5570 Galaxy Mini'nin Android 2.2.1 işletim sistemi ile Samsung telefonların vazgeçilmezi TouchWIZ arayüzü desteğini arkasına alacağı konuşuluyor. Yeni telefonun 240x320 piksel çözünürlüğündeki ekranının 262.144 rengi görüntüleyebildiği; bünyesinde Bluetooth 3.0 ,Wi-Fi 802.11n bağlantısı, microSD kart girişi ve çözünürlüğü kesinlik kazanmayan dijital kamerayı barındırdığı belirtilmekte.

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı düşünülen S5570 Galaxy Mini'nin fiyatı ise bilinmiyor.

Android'li Samsung S5570 ''Galaxy Mini'' de gün ışığına çıktı
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Android'li Samsung S5570 ''Galaxy Mini'' de gün ışığına çıktı
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
ben bu telefonu aldım ama foto ve video görüntüleri sorunlu yoksa diğer özellikleri çok iyi sadece görüntülerde sorun var onun için de bir çözümü varmı acaba yani çözünürlük yükseltilebiliniyormu ,??
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DH Misafiri 5 yıl
slm benim telefonumda birisini arayinca mobil ağa erişil miyor bana yardimci olun
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DH Misafiri 6 yıl
samsun glaxy mini s 5770 adlı teledonumda şifremi unuttum nasıl şifremi kırarım acaba...
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar telefonu 1 senedir kullanıyorum mükkemmel 10 numara cihaz suyun içine düşürdüm 2 defa hiçbişe olmadı dokunmatiği süper özellik açısındanda güzel bi cihaz tavsiye ederim
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DH Misafiri 7 yıl
SİZE BİŞEY SÖLEYEYİM BU TELEFON BİR HARİKA BEN TELEFONU 2 AYDIR KULLANIYOM TELEFONA GÖZÜM GİBİ BAKIYOM O KADAR ÇOK SEVDİMKİ MİNİ Yİ BENCE ALMAK KONUSUNDA KARARSIZ OLANLAR GARANTİ ALSIN BANA GÖRE EN İYİ NAGİVASYON BU TELEFONDA HARİKA MÜTHİŞ BİR TELEFON 3 MİNİ 3
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seckinkyc 7 yıl
Arkadaslar cihazi kullanan yok mu acep
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selmand 7 yıl seckinkyc
fearfactory

Arkadaslar cihazi kullanan yok mu acep

nasıl memnunmusun telefondan bende eşime almayı planlıyorum.

oyun performansı nasıl mp3 performansı nasıl ,

onunla çekilmiş bi kaç resm yüklermisin.
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seckinkyc 7 yıl
Arkadaslar bu cihaz icin root falan var mi bende dun aldim s5570i modelini
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DH Misafiri 7 yıl
ya bende samsung galaxy mini s5570 var wifi baglantısında bir türlü sayfalar açılmıyor bağlı gözüküyor başka telden deneyince sıkıntı yok yani sorun telde ne yapmam lazım yardımcı olur musunuz teşekkürler.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bu telefonu kaç saat boyunca şarj da tutmam gerekiyor . yardımcı olurmusunuz ..
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DH Misafiri 7 yıl
s5570 samsung galaxy mini var.
android 2.3.7 sürümüne yükselttim.
cyanogen mod
her şey iyi güzel amaa bir mesaj geldi ve telefonumun imei nosu clonlanmış oldugu yazıyor.1 ay içinde telefon kapanacakmış ne yapmam lazım???
yardımcı olursanız sevinirim...
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