Android'li Samsung S5570 ''Galaxy Mini'' de gün ışığına çıktı

Haber Editörü
Samsung S5830 ile bütçe dostu olacağı düşünülen S5260 Star II'nin ardından S5570 Galaxy Mini de internete sızdırılan cep telefonları kervanındaki yerini aldı.
110,42 x 60,76 x 12,68 mm ebatlarında monoblok tasarıma sahip S5570 Galaxy Mini'nin Android 2.2.1 işletim sistemi ile Samsung telefonların vazgeçilmezi TouchWIZ arayüzü desteğini arkasına alacağı konuşuluyor. Yeni telefonun 240x320 piksel çözünürlüğündeki ekranının 262.144 rengi görüntüleyebildiği; bünyesinde Bluetooth 3.0 ,Wi-Fi 802.11n bağlantısı, microSD kart girişi ve çözünürlüğü kesinlik kazanmayan dijital kamerayı barındırdığı belirtilmekte.
Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı düşünülen S5570 Galaxy Mini'nin fiyatı ise bilinmiyor.
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nasıl memnunmusun telefondan bende eşime almayı planlıyorum.
oyun performansı nasıl mp3 performansı nasıl ,
onunla çekilmiş bi kaç resm yüklermisin.
android 2.3.7 sürümüne yükselttim.
cyanogen mod
her şey iyi güzel amaa bir mesaj geldi ve telefonumun imei nosu clonlanmış oldugu yazıyor.1 ay içinde telefon kapanacakmış ne yapmam lazım???
yardımcı olursanız sevinirim...