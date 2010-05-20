Androidli Samsung i5801 ile i5500 San Francisco'da düzenlenen etkinlikte sergilendi

Google'ın mobil işletim sistemi Android, her geçen gün daha fazla tercih ediliyor ve yaygınlaşmayı sürdürüyor. San Francisco'da düzenlenen etkinlikte Google, Samsung GT-i5500 ile GT-i5801'i sergiledi.

Her iki akıllı telefonun da internette yayınlanan XML dosyalarını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Dünkü haberimizde bir İtalyan sitesinin GT-i5500'ün Corby serisi dahilinde olacağına dair iddialarına yer vermiştik. Ancak fotoğrafta görünen o ki sitenin iddiaları doğru çıkmayabilir. i5500'ün yanındaki kağıtta telefonun kod adının Galaxy olduğu yazmakta. Telefonda dokunmatik ekran, Android v2.1 (Eclair) işletim sistemi, 3G şebekesi, WI-FI 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth gibi özelliklerin bulunacağı belirtiliyor.

Sade tasarımlı GT-i5801'in ise Galaxy 3 olarak anılabileceği söyleniyor. Telefonda, Android v2.1 platformu, 3.5 mm jak girişi, 3G şebekesi desteği, WI-FI, GPS ve Bluetooth'un yer alması bekleniyor.