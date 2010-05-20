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Androidli Samsung i5801 ile i5500 San Francisco'da düzenlenen etkinlikte sergilendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Androidli Samsung i5801 ile i5500 San Francisco'da düzenlenen etkinlikte sergilendi
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Google'ın mobil işletim sistemi Android, her geçen gün daha fazla tercih ediliyor ve yaygınlaşmayı sürdürüyor. San Francisco'da düzenlenen etkinlikte Google, Samsung GT-i5500 ile GT-i5801'i sergiledi.

Her iki akıllı telefonun da internette yayınlanan XML dosyalarını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Dünkü haberimizde bir İtalyan sitesinin GT-i5500'ün Corby serisi dahilinde olacağına dair iddialarına yer vermiştik. Ancak fotoğrafta görünen o ki sitenin iddiaları doğru çıkmayabilir. i5500'ün yanındaki kağıtta telefonun kod adının Galaxy olduğu yazmakta. Telefonda dokunmatik ekran, Android v2.1 (Eclair) işletim sistemi, 3G şebekesi, WI-FI 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth gibi özelliklerin bulunacağı belirtiliyor.

Androidli Samsung i5801 ile i5500 San Francisco'da düzenlenen etkinlikte sergilendi
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Sade tasarımlı GT-i5801'in ise Galaxy 3 olarak anılabileceği söyleniyor. Telefonda, Android v2.1 platformu, 3.5 mm jak girişi, 3G şebekesi desteği, WI-FI, GPS ve Bluetooth'un yer alması bekleniyor.


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ekomix 6 yıl
5500 bende var çok memnunum fiyat olarak 160 a almıştım
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alainn 6 yıl
3 yıllık konuyu hortlatmışsın :)
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DH Misafiri 9 yıl
Cihazı ekim 15 gibi Hindistan'dan aldım, nokia n8'le karşılaştırıp durdum uzunca bir süre, ona 780 vereceğime buna 380 verdim dokunmatiği, uygulamaları, wifi, gps, herşey harika, her işimi görüyor
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suhaksk 9 yıl
Adroidin sonuda umarım sybian gibi olmaz
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DemirKipi 9 yıl
Fiyatı nedir merak ettim doğrusu.
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Gladiotürk 9 yıl
Android hakettiği yere geliyor yavaş yavaş..
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Batuist 9 yıl
Samsung cep telefonu pazarında 10 yıl öncesinin nokia'sı oldu resmen.....
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sertacaygun 9 yıl
Alttaki telefon daha şık, daha uzun.
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