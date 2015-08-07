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Angry Birds 2'de ilk hafta 300 milyon seviye oynandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Angry Birds 2'de ilk hafta 300 milyon seviye oynandı

Rovio'nun yeni yapımı Angry Birds 2, fenomen serinin son dönemde üzerine serpilen ölü toprağını atmaya başlamış görünüyor. İlk hafta sonunda indirme ve oynanma rakamları ivmenin yükseldiğini gösteriyor. 

Firmanın yaptığı açıklamaya göre Angry Birds 2 ilk hafta sonunda 20 milyon indirme sayısına ulaştı. Apple Store mağazasında 100 ülkede birinci sırada yer alırken, Android tarafında da en çok indirilen oyun durumunda. 

Oyuncular şimdiye kadar Angry Birds 2 içerisinde sapanı 1.4 milyar kere gerdi. Toplamda ise 300 milyon seviye tamamlandı. Elbette oyun pilot olarak uzun süredir yayındaydı. Rakamlara bunlar da dahil. 

İlk oyunun popüler olduğu ülkelerde Angry Birds 2 başarı yakalamaya devam ediyor. Ancak 700 milyon akıllı telefon kullanıcısının olduğu Çin'de henüz popüler olmaya başladı ve buradan önemli rekorlar bekleniyor. Oyunun incelemesine buradan ulaşabilirsiniz. Arena oynanış videosu ise aşağıda. 




 

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Pi 4 yıl
Sene olmus 2015 hala daha angry bird oynayanlar var yahu :/
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Capt. Ahab 4 yıl
Ticari bir oyun olmuş.
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gkhnkrts7 4 yıl
Bunun bile hilelisini yapmışlar oynanmaz artık...
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Snipertalent 4 yıl
Adamlar grafikleri çok tatlı yapıyorlar, o yüzden oynanıyor sanırım. Tam telefonda zaman geçirmek için oyun oynayan kitleye uygun bir oyun, işi biliyorlar, adam otobüste 10 dk oynayayım diyor ayrıca kontrollerinin de basit olması cabası.
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Skayn 4 yıl
Oyunun sıkıcılığı aynı ama yeni versiyonda ki efektler çok sempatik ve ilgi çekici. O yüzden oynatıyor kendini.
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Redunay 4 yıl
Bu çin tam bir yokluklar ülkesi. Türkiye den bile beter.
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teramit 4 yıl
bu adamlar ölene kadar angry birds yapacak :)
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fuujitsu 4 yıl
Hep sıkıcı bır oyun olarak gormusumdur .,Şaşırdım açıkçası.
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