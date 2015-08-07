Angry Birds 2'de ilk hafta 300 milyon seviye oynandı

Rovio'nun yeni yapımı Angry Birds 2, fenomen serinin son dönemde üzerine serpilen ölü toprağını atmaya başlamış görünüyor. İlk hafta sonunda indirme ve oynanma rakamları ivmenin yükseldiğini gösteriyor.





Firmanın yaptığı açıklamaya göre Angry Birds 2 ilk hafta sonunda 20 milyon indirme sayısına ulaştı. Apple Store mağazasında 100 ülkede birinci sırada yer alırken, Android tarafında da en çok indirilen oyun durumunda.





Oyuncular şimdiye kadar Angry Birds 2 içerisinde sapanı 1.4 milyar kere gerdi. Toplamda ise 300 milyon seviye tamamlandı. Elbette oyun pilot olarak uzun süredir yayındaydı. Rakamlara bunlar da dahil.





İlk oyunun popüler olduğu ülkelerde Angry Birds 2 başarı yakalamaya devam ediyor. Ancak 700 milyon akıllı telefon kullanıcısının olduğu Çin'de henüz popüler olmaya başladı ve buradan önemli rekorlar bekleniyor. Oyunun incelemesine buradan ulaşabilirsiniz. Arena oynanış videosu ise aşağıda.















