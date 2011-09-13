Angry Birds 350 milyon indirme sayısına ulaştı, her ay 1 milyon peluş oyuncak satılıyor

iOS platformunda indirme rakorları kırdıktan sonra Android, Windows Phone, PC, PS3 gibi pek çok platforma taşınarak bir fenomen haline dönüşen Angry Birds oyunu hız kesemeden büyüyor ve yapımcı firma Rovio'yu da oyun devleri listesinde yukarı taşımaya devam ediyor.





Finlandiya kaynaklı Rovio şirketi fenomen yapımı Angry Birds ile ilgili bazı istatistikleri basınla paylaştı. Bugüne kadar 350 milyon kez indirilen Angry Birds mobil cihazlarda her gün 300 milyon dakika oynanıyor.





Angry Birds fenomenini sadece oyun olarak devam ettirmek istemeyen Rovio, bir eğlence teması haline getirmek için firmalarla anlaşmıştı. Angry Birds Rio versiyonunu piyasaya süren Rovio aynı anda 20th Century Fox tarafından hazırlanan Rio adlı animasyon filmini de gösterime soktu. YouTube'da da kısa filmlerini oynatmaya başlayan Rovio'nun bu filmleri 170 milyondan fazla gösterildi.





Çin pazarına nüfuz edebilmek için burada 3 yıl içinde 200 mağaza ortaklığı yapmak isteyen Rovio, Angry Birds T-shirtleri ve peluş oyuncaklarını bu kanallardan son kullanıcıya ulaştıracak. Dünyanın pek çok ülkesinde bu oyuncakları kullanıma sunan Rovio her ay 1 milyondan fazla eşya satışı gerçekleştiriyor.





Firma önümüzdeki ay yatırımcılardan gelecek yeni fonlarla pazar değerinin 1.2 milyar dolara çıkmasını bekliyor.