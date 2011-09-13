Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Angry Birds 350 milyon indirme sayısına ulaştı, her ay 1 milyon peluş oyuncak satılıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,8b
1
15
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

iOS platformunda indirme rakorları kırdıktan sonra Android, Windows Phone, PC, PS3 gibi pek çok platforma taşınarak bir fenomen haline dönüşen Angry Birds oyunu hız kesemeden büyüyor ve yapımcı firma Rovio'yu da oyun devleri listesinde yukarı taşımaya devam ediyor.

Finlandiya kaynaklı Rovio şirketi fenomen yapımı Angry Birds ile ilgili bazı istatistikleri basınla paylaştı. Bugüne kadar 350 milyon kez indirilen Angry Birds mobil cihazlarda her gün 300 milyon dakika oynanıyor.

Angry Birds fenomenini sadece oyun olarak devam ettirmek istemeyen Rovio, bir eğlence teması haline getirmek için firmalarla anlaşmıştı. Angry Birds Rio versiyonunu piyasaya süren Rovio aynı anda 20th Century Fox tarafından hazırlanan Rio adlı animasyon filmini de gösterime soktu. YouTube'da da kısa filmlerini oynatmaya başlayan Rovio'nun bu filmleri 170 milyondan fazla gösterildi.

Çin pazarına nüfuz edebilmek için burada 3 yıl içinde 200 mağaza ortaklığı yapmak isteyen Rovio, Angry Birds T-shirtleri ve peluş oyuncaklarını bu kanallardan son kullanıcıya ulaştıracak. Dünyanın pek çok ülkesinde bu oyuncakları kullanıma sunan Rovio her ay 1 milyondan fazla eşya satışı gerçekleştiriyor.

Firma önümüzdeki ay yatırımcılardan gelecek yeni fonlarla pazar değerinin 1.2 milyar dolara çıkmasını bekliyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
leventg 8 yıl
Kızgınlığınızın dinmesi için daha ne kadar para gerekli zalim kuşlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
supermariooooo 8 yıl
yav eyvallah tamam eğlenceli keyiflide bu akıllı telefon oyunlarının keyfi 5 dakka

ulan alıp bakıyorsun oyunlar okdar basit ve yüzeyselki. korkuyorum oyun dünyası para için bu aptal anlayışa kayacak diye

kuş çek at koşan adamı zıplat karpuz mandalina doğra

öfff
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OvernightSensation 8 yıl
silver021
bu oyunu oynayan zihniyete şaşıyorum :) rezalet bir oyun.

bu oyun mühendislik hesabı gerektiren muhteşem oyun tabi sen snake gibi bir şey sanıp oynamaya kalktıysan o başka :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nef'i 8 yıl
Angry Birds çok açıkça kanıtladi gezgin cihazlarda oyunlardaki öncelik eğlence. İstersen en iyi savaş oyunu yap. Yine de bu rakamlara ulaşmak hayal olur sadece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CodeMachine 8 yıl
Sürü psikolojisi nelere kadir, apple zengin oldu saçma sapan oyunlar birilerini zengin etti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
northernlights 8 yıl
Yapımcısı köşeyi dönmüştür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agonim1453 8 yıl
silver021
bu oyunu oynayan zihniyete şaşıyorum :) rezalet bir oyun.

o gülücüğü niye sıkıştırdın oraya sempatiğim demeye mi getiriyorsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktay7272 8 yıl
Oyun Bence Ceptelefonu İçin Harika ve başarısınıda buna borçlu canın sıkılınca aç 10-15 dk zevkli vakit geçir kapat Fruit Ninjada öyle cep telefonları için küçük ekranda adamı bayıcak oyunlara ben karşıyım Yapımcısınıda tebrik ediyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GrkmZngn 8 yıl
Adamlar iyi iş çıkardılar valla... Oyundan sonra peluşlar etinden ve sütünden faydalanmak bu olsa gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver021 8 yıl
bu oyunu oynayan zihniyete şaşıyorum :) rezalet bir oyun.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deadman92 8 yıl silver021
silver021

bu oyunu oynayan zihniyete şaşıyorum :) rezalet bir oyun.


Tercih meselesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl
İnsan resmen hırs yapıyor. Aylardır ara ara oynuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoLdenBlog 8 yıl
Türkiye'de bu peluş oyuncakları almak isteyen varsa elmasepeti'nde satılıyor: elmasepeti.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NDS 8 yıl
Vay be bir oyun, yapımcısını nerelere getirdi... App Store fiyatı 1$ galiba?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6825 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Oyunlar, angry birds ve Rovio
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Dünyanın ilk tam dokunmatik dect telefonu Gigaset SL910'u inceledik 8 yıl AMD'den dünya rekoru; Bulldozer FX işlemcisi 8.4GHz'e çıkartıldı 8 yıl Nokia X3-02 Video İnceleme 8 yıl Toshiba'nın ultra ince dizüstü bilgisayarı Portege 830'u inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim