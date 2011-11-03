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Angry Birds yarım milyar indirme sayısını geçti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,8b
1
30
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gören ve indirme rekorları kıran Finli Rovio firmasının Angry Birds yapımı dün yeni bir rekora daha imza attı.

Rovia firmasının yaptığı açıklamaya göre 500 milyon indirme sayısını geçen Angry Birds tarihin en çok indirilen oyunu oldu. 

Oyunseverlerin günde 300 milyon dakika ayırdığı Angry Birds'ün bugüne kadar ki toplam oynanma süresi 200 000 yıl oldu. 266 milyar seviye geçildi, 400 milyar kuş fırlatıldı ve 44 milyar yıldız toplandı.

Rovio elde ettikleri bu başarıya kendilerinin de inanamadığını ve çok memnun olduklarını, hayranlarına daha eğlenceli yapımlar sunabilmek için çalıştıklarını duyurdu.

Oyun o kadar popüler oldu ki Cadılar Bayramı'nda ABD'li çocuklar dev kuş kafalarıyla evleri dolaşmaya başladı.

Angry Birds hediyelik eşyaları da günde bir milyondan fazla satıyor. Yüzlerce mağazada ürünü bulunan Rovio kendi markasını taşıyan ilk perakende mağazasını Finlandiya'da hayata geçirecek. Ayrıca bir animasyon yapımı da yakında hayranlarıyla buluşacak.

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South Korea 8 yıl en beğenilen
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aygoktug 7 yıl
dıcek bırsey yok ne oyunlar var oynanmıyor ne oyunlar var cok ilgi çekiyor aslında haklı kazanc yok .
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KaZooM 7 yıl
0,99 dolardan helal olsun adamlara mükemmel başarı
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teksalih 8 yıl
andorid platformunda ücretsiz olması büyük etken
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Volkanbaba 8 yıl
Ben marketten en az 15kere indirmişimdir


Başarılı ve güzel bir uygulama başarılar rovioya mobil oyun devlerinden biri oldular nerdeyse
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Burak1916 8 yıl
çok güzel bir oyun aldıkları para son kuruşuna kadar helal olsun yeni versiyonları dört gözle bekliyoruz.
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The Catalyst 8 yıl
istatisliklere bak!! vayy be.
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Nemésis 8 yıl
Bence fazla şişirilen bir oyun.
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ayhand28 8 yıl
Kim ne derse desin sonuna kadar hakediyorlar bence
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gece_nemi01 8 yıl
süper bi oyun olduğu için bence kazandıkları her kuruş helal..
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kaylene 8 yıl
2 kaşı çatık kuşlarlan adamlar köşe oldu.
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Kirk Lee 8 yıl
Chrome tarayıcısında da HTML5 deteği ile gelmesi de etkili olmuştur bence...
Beta versiyon ama tüm bölümler var sanırsam hepsini bitirdim =)
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umutarslan.com 8 yıl
kına ?
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ALP 3R 8 yıl
0,99$'dan satıldığını düşünürsek,

damlaya damlaya deniz hatta okyanus olmuş...
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OvernightSensation 8 yıl
valla bir oyundan zengin oldular hakediyorlar da ama.
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