Angry Birds yarım milyar indirme sayısını geçti

Yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gören ve indirme rekorları kıran Finli Rovio firmasının Angry Birds yapımı dün yeni bir rekora daha imza attı.





Rovia firmasının yaptığı açıklamaya göre 500 milyon indirme sayısını geçen Angry Birds tarihin en çok indirilen oyunu oldu.





Oyunseverlerin günde 300 milyon dakika ayırdığı Angry Birds'ün bugüne kadar ki toplam oynanma süresi 200 000 yıl oldu. 266 milyar seviye geçildi, 400 milyar kuş fırlatıldı ve 44 milyar yıldız toplandı.





Rovio elde ettikleri bu başarıya kendilerinin de inanamadığını ve çok memnun olduklarını, hayranlarına daha eğlenceli yapımlar sunabilmek için çalıştıklarını duyurdu.





Oyun o kadar popüler oldu ki Cadılar Bayramı'nda ABD'li çocuklar dev kuş kafalarıyla evleri dolaşmaya başladı.





Angry Birds hediyelik eşyaları da günde bir milyondan fazla satıyor. Yüzlerce mağazada ürünü bulunan Rovio kendi markasını taşıyan ilk perakende mağazasını Finlandiya'da hayata geçirecek. Ayrıca bir animasyon yapımı da yakında hayranlarıyla buluşacak.