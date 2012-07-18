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Angry Birds'e şimdiye kadar ki en iyi güncelleme geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,6b
1
27
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyasındaki fenomen yapımlardan birisi olan ve en başarılı mobil oyun kabul edilen Angry Birds, Space ile son sürümünü kullanıcılara sunmuştu.

Angry Birds resmi Facebook sayfasından yapılan duyuruda oyuna şimdiye kadar ki en iyi güncellemenin yakında geleceği açıklandı. 

Güncelleme hakkında detaylı bir bilgi verilmemiş. Afişte ise bir yumurta, domuz ve karanlıkta kalmış bir gezegen görseli kullanılmış. Ancak Angry Birds Storm şeklinde bir isimlendirme olması ihtimali bulunuyor. 

Kısa süre önce domuzlarla kuşlara karşı mücadele vereceğimiz bir güncellemenin iddiaları ortaya atılmıştı. Hazırlanan güncelleme bir ihtimal bu temayı barındırıyor olabilir.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151036206924928&set=a.428114379927.205212.314467614927&type=1&relevant_count=1&ref=nf Yorum Yaz
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gam3hunter 7 yıl en beğenilen
arkadaş anlamadığım nokta niye bu oyunu küçümseme derdine düşüyorsunuz adamlar basit ama eğlenceli oyun yapmış bunu da teknik açıdan irdeleyip süzmenin ne gereği var yıllardır insanlar telefonlarında yılan oynayıp durdu onunla aynı mantık___
arkadaş anlamadığım nokta niye bu oyunu küçümseme derdine düşüyorsunuz adamlar basit ama eğlenceli oyun yapmış bunu da teknik açıdan irdeleyip süzmenin ne gereğ...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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SKRILLEX2002 5 yıl
adamlar yapıyo be
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Surprise Mothafucka 6 yıl
Başlık hatalı, "kadarki" olması gerekiyor. Düzeltirseniz sevinirim
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kara cadı 6 yıl
en sevdıgım oyuuunnnnnnnn
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heirhborhood 6 yıl
konusu biraz baymıştı. Her oyununda benzer şeyler oluyor. Artık konuyu değiştirmeleri lazım.
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JoeyBane 7 yıl
Neden domuzları fırlatıp kuşları yok etmiyoruz? :D
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R.Anders 6 yıl
nedense sevemedim şu oyunu bir türlü
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sertacarslan 7 yıl
Oyun stili de mi değişecek acaba? Sadece yeni bölümler en iyi güncelleme sıfatını haketmez.
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SuspectT 7 yıl
Gün gelir devran döner birgün Domuz gerilir kuş döner. Domuzları yönetmemiz olası.
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ClydeFrog 7 yıl
Domuzları yönettiğimiz bir oyun olmasa bari çok kötü olur.
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Bestanden 7 yıl
ben çok umutlu değilim hep aynı konsept sadece arka plan değişikti bu zamana kadar
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OZKNaln 7 yıl
guzel
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jovanovic 7 yıl
Ben bu oyundan ve onun haberlerinden nefret ediyorum artik.
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SystemApps 7 yıl
iyi güzelde yeter artık milyon dolarlar kazandınız farklı alanlara kayın.pc oyun yapımcıları bile bu kadar kazanmamıştır gidin 3d oyun yapın millet meğerse fizik hastasıymışda haberimiz yokmuş...Fizik dersinde liseliler eğik atış sorularını angry birdslemi çözüyolar anlamadım bıkmadınızmı? ....
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erci501 7 yıl
yeni güncelleme çıksa da oynasak.
ayrıca belirteyim konudışından 15 gün uzaklaştırma cezası almışım ama neden dolayı ceza aldığımı bilmiyorum sadece yanlış yere konu açtığım için uyarı almıştım ama üyeliğimden beri ilk defa uyarı aldım ve ne olduğunu anlamadan 2-3 gün sonra 15 gün ceza aldım. Kime danışacağımı da bilmediğim için buraya yazdım kusuruma bakmayın. Yaptığım yanlışta büyük olsa keşke sadece konuyu yanlış yere açmak. rahazsızlık verdiysem özür dilerim. daha ilk uyarıyla 15 gün ceza yiyeceksem bu ceza ile hiç bilgilendirme mesajı almayacaksam bu forumda olmamında bir mantığı yok.
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