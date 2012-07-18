Angry Birds'e şimdiye kadar ki en iyi güncelleme geliyor

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Oyun dünyasındaki fenomen yapımlardan birisi olan ve en başarılı mobil oyun kabul edilen Angry Birds, Space ile son sürümünü kullanıcılara sunmuştu.
Angry Birds resmi Facebook sayfasından yapılan duyuruda oyuna şimdiye kadar ki en iyi güncellemenin yakında geleceği açıklandı.
Güncelleme hakkında detaylı bir bilgi verilmemiş. Afişte ise bir yumurta, domuz ve karanlıkta kalmış bir gezegen görseli kullanılmış. Ancak Angry Birds Storm şeklinde bir isimlendirme olması ihtimali bulunuyor.
Kısa süre önce domuzlarla kuşlara karşı mücadele vereceğimiz bir güncellemenin iddiaları ortaya atılmıştı. Hazırlanan güncelleme bir ihtimal bu temayı barındırıyor olabilir.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151036206924928&set=a.428114379927.205212.314467614927&type=1&relevant_count=1&ref=nf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ayrıca belirteyim konudışından 15 gün uzaklaştırma cezası almışım ama neden dolayı ceza aldığımı bilmiyorum sadece yanlış yere konu açtığım için uyarı almıştım ama üyeliğimden beri ilk defa uyarı aldım ve ne olduğunu anlamadan 2-3 gün sonra 15 gün ceza aldım. Kime danışacağımı da bilmediğim için buraya yazdım kusuruma bakmayın. Yaptığım yanlışta büyük olsa keşke sadece konuyu yanlış yere açmak. rahazsızlık verdiysem özür dilerim. daha ilk uyarıyla 15 gün ceza yiyeceksem bu ceza ile hiç bilgilendirme mesajı almayacaksam bu forumda olmamında bir mantığı yok.
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