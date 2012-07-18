Angry Birds'e şimdiye kadar ki en iyi güncelleme geliyor

Oyun dünyasındaki fenomen yapımlardan birisi olan ve en başarılı mobil oyun kabul edilen Angry Birds, Space ile son sürümünü kullanıcılara sunmuştu.





Angry Birds resmi Facebook sayfasından yapılan duyuruda oyuna şimdiye kadar ki en iyi güncellemenin yakında geleceği açıklandı.





Güncelleme hakkında detaylı bir bilgi verilmemiş. Afişte ise bir yumurta, domuz ve karanlıkta kalmış bir gezegen görseli kullanılmış. Ancak Angry Birds Storm şeklinde bir isimlendirme olması ihtimali bulunuyor.





Kısa süre önce domuzlarla kuşlara karşı mücadele vereceğimiz bir güncellemenin iddiaları ortaya atılmıştı. Hazırlanan güncelleme bir ihtimal bu temayı barındırıyor olabilir.