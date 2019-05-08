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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Anneler Günü için akıllı telefon önerileri

Anneler Günü hediyesi olarak telefon almayı düşünenler için fiyat/performans açısından iddialı telefon modellerini bir araya getirdik. Anneler Günü hediyesi için cep telefonu önerilerimiz:
1 hf.
2,4b
1
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü bu sene 12 Mayıs tarihine denk geliyor. Bu özel günde sevginizi göstermek için Anneler Günü hediyesi alabilirsiniz. Anneler günü hediyesi olarak cep telefonu almayı düşünüyorsanız, şu an uygun vakit olduğunu söyleyebiliriz. Zira geçtiğimiz hafta cep telefonu ÖTV’sine zam geldi. Henüz zamlı satışlar başlamadı. Önümüzdeki haftalarda gelecek yeni stoklarla beraber telefon fiyatlarında ciddi artış yaşanması bekleniyor.

Bu yazımızda henüz ÖTV zammı uygulanmamış fiyatlara göre fiyat/performans açısından iddialı telefon modellerini bir araya getirdik.

Honor 10 Lite                                                                         

Huawei Honor 10 Lite, 1500 TL’ye satılıyor. Kağıt üstünde Huawei P Smart 2019 ile aynı özelliklere sahip olmasına rağmen yaklaşık olarak 300 TL daha ucuza satılıyor. Honor 10 Lite, fiyatına göre ideal özelliklere sahip. ÖTV zammı öncesinde düşük fiyatlı ideal bir telefon olarak düşünülebilir.

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Lite cam arka kapağı, daha iyi kamerası, daha fazla depolama alanı ile Honor 10 Lite’ın önüne geçiyor. Bu kriterler sizin için önemli değilse Honor 10 Lite’ı almakta fayda var. Zira iki telefon da aynı işlemciyi bulunuyor ve diğer özellikleri benzer seviyede.

LG V30+

LG’nin geçtiğimiz seneki en güçlü modeli LG V30+’ın fiyatı epey düştü. Yaklaşık olarak 2650 TL’ye alınabilen LG V30+ sahip olduğu HDR10 QHD+ ekranı, Snapdragon 835 yonga seti, 128 GB hafızası ve zengin kutu içeriğiyle öne çıkıyor. Ön kamerası günümüz için yetersiz olsa da diğer özellikleriyle güncelliğini koruyor.

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9+ ve Galaxy s10e yaklaşık olarak 4500 TL’ye satılıyor. Galaxy S9+ daha büyük ekranı ile Galaxy S10e ise daha güçlü işlemcisi ile öne çıkıyor. Küçük ekranlı telefonları seviyorsanız Galaxy S10e, büyük ekranlı telefon istiyorsanız Galaxy S9+ almanızı öneririm.

iPhone XR 256 GB

Düşük satışlar nedeniyle iPhone modellerinde indirime gidilmesi beklenirken, ÖTV kararıyla beraber beklentiler suya düştü. ÖTV artışından etkilenmeden yeni bir iPhone almayı düşünüyorsanız iPhone XR mantıklı bir seçim olabilir. 256 GB kapasiteli iPhone XR’yi 7000 TL’ye bulabilmek mümkün. Neredeyse 64 GB kapasiteli model ile aynı fiyata olduğunu düşündüğümüzde ÖTV zamları öncesinde iPhone almak isteyenler için güzel bir tercih olacaktır.


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ceo-tr 1 hf. en beğenilen
şok şok şok. anneler günü kampanyası. Türkiye den hangi telefonu alırsan al iki öde bir al kampanyası var. iki telefon parasına hediye edebileceğin bir telefon. üstelik uçuk döviz kurlarıyla. kaçırma. daha kaçırmadıysan tabi.
şok şok şok. anneler günü kampanyası. Türkiye den hangi telefonu alırsan al iki öde bir al kampanyası var. iki telefon parasına hediye edebileceğin bir telefon....
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TearsForFears 1 hf.
1530 lira gm9 pro
1950 lira redmi note 7
2350 lira galaxy a50
2650 lira lg v30 plus
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blank42 1 hf.
Bu bir haber değildir! Adverotial, reklamlı linkli tanıtım yazısıdır.
Dh yazmamış ben yazayım
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asdasdqwertyveyaalxyvance 1 hf.
fiyatlara bak arabamı alacaz telefonmu belli değil
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Shatteredthings 1 hf.
2019 yılında 720p ekranlı telefon önermek ?
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Paetzold 1 hf.
Güzel bir çiçek en pahalı telefondan daha değerlidir.
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RaptorFX 1 hf.
Uzun giden pil ve büyük ekranıyla M20 bence daha bir anne telefonu. İçine 64GB sundiskin geçen seneki modeli hafıza kartını taktığında 1500TLye çok da güzel anne telefonu olur.
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ilker23_89 1 hf.
kim annesine 256gb xr alır yahuu, m10 al m20 al, p smart al, a50 al, xr nedir..
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TearsForFears 1 hf.
1530 lira gm9 pro
1950 lira redmi note 7
2350 lira galaxy a50
2650 lira lg v30 plus
Yanıtla +5
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sendemail 1 hf.
gm 9 pro ve redmi 7 de listeye eklenmeliydi ,
gm9 pro harikulade telefon ayrıca ...
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El_domingo 1 hf.
kapitalizm insanlar daha fazla harcasın diye uydurgu su gunlerde ozellikle bir sey almamaya sahsen ozen gosteririm...adamlar ilk urunu cıkarıyor sonra insanlara bunlar ihtiyac mıs gibi aldırıyor...
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DH Misafiri 1 hf.
Huawei yandaşlığını bırakır mısınız artık ?
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ceo-tr 1 hf. en beğenilen
şok şok şok. anneler günü kampanyası. Türkiye den hangi telefonu alırsan al iki öde bir al kampanyası var. iki telefon parasına hediye edebileceğin bir telefon. üstelik uçuk döviz kurlarıyla. kaçırma. daha kaçırmadıysan tabi.
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telefon tavsiyesi, huawei mate 20 lite ve
6 etiket daha anneler günü hediyesi telefon önerileri hediye önerileri Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
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