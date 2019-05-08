Anneler Günü için akıllı telefon önerileri

Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü bu sene 12 Mayıs tarihine denk geliyor. Bu özel günde sevginizi göstermek için Anneler Günü hediyesi alabilirsiniz. Anneler günü hediyesi olarak cep telefonu almayı düşünüyorsanız, şu an uygun vakit olduğunu söyleyebiliriz. Zira geçtiğimiz hafta cep telefonu ÖTV’sine zam geldi. Henüz zamlı satışlar başlamadı. Önümüzdeki haftalarda gelecek yeni stoklarla beraber telefon fiyatlarında ciddi artış yaşanması bekleniyor.

Bu yazımızda henüz ÖTV zammı uygulanmamış fiyatlara göre fiyat/performans açısından iddialı telefon modellerini bir araya getirdik.

Honor 10 Lite

Huawei Honor 10 Lite, 1500 TL’ye satılıyor. Kağıt üstünde Huawei P Smart 2019 ile aynı özelliklere sahip olmasına rağmen yaklaşık olarak 300 TL daha ucuza satılıyor. Honor 10 Lite, fiyatına göre ideal özelliklere sahip. ÖTV zammı öncesinde düşük fiyatlı ideal bir telefon olarak düşünülebilir.

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Lite cam arka kapağı, daha iyi kamerası, daha fazla depolama alanı ile Honor 10 Lite’ın önüne geçiyor. Bu kriterler sizin için önemli değilse Honor 10 Lite’ı almakta fayda var. Zira iki telefon da aynı işlemciyi bulunuyor ve diğer özellikleri benzer seviyede.

LG V30+

LG’nin geçtiğimiz seneki en güçlü modeli LG V30+’ın fiyatı epey düştü. Yaklaşık olarak 2650 TL’ye alınabilen LG V30+ sahip olduğu HDR10 QHD+ ekranı, Snapdragon 835 yonga seti, 128 GB hafızası ve zengin kutu içeriğiyle öne çıkıyor. Ön kamerası günümüz için yetersiz olsa da diğer özellikleriyle güncelliğini koruyor.

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9+ ve Galaxy s10e yaklaşık olarak 4500 TL’ye satılıyor. Galaxy S9+ daha büyük ekranı ile Galaxy S10e ise daha güçlü işlemcisi ile öne çıkıyor. Küçük ekranlı telefonları seviyorsanız Galaxy S10e, büyük ekranlı telefon istiyorsanız Galaxy S9+ almanızı öneririm.

iPhone XR 256 GB

Düşük satışlar nedeniyle iPhone modellerinde indirime gidilmesi beklenirken, ÖTV kararıyla beraber beklentiler suya düştü. ÖTV artışından etkilenmeden yeni bir iPhone almayı düşünüyorsanız iPhone XR mantıklı bir seçim olabilir. 256 GB kapasiteli iPhone XR’yi 7000 TL’ye bulabilmek mümkün. Neredeyse 64 GB kapasiteli model ile aynı fiyata olduğunu düşündüğümüzde ÖTV zamları öncesinde iPhone almak isteyenler için güzel bir tercih olacaktır.