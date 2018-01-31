Ant-Man and the Wasp'ın ilk fragmanı yayınlandı

Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından Ant-Man (Karınca Adam), beyaz perdeye geri dönüyor. İlk olarak 2015 yılında vizyona giren bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Ant-Man, Marvel'in sevilen kahramanlarını karşı karşıya getiren Captain America: Civil War'da da boy göstermişti. Özellikle Civil War'daki rolü ile kendisini sinemaseverlere sevdiren Ant-Man, bu yıl vizyona girecek Ant-Man and the Wasp ile geri dönecek.

Yeni Ant-Man filminde sevilen kahramana Marvel çizgi romanlarının bir diğer sevilen karakteri olan Wasp da eşlik edecek. İkili, Ant-Man kostümünün yaratıcısı ve Wasp'ın babası olan Dr. Hank Pym'in geçmişinden gelen bir tehlikeyle başa çıkmak için yan yana savaşacak.

Paul Rudd (Ant-Man), Evangeline Lilly (Wasp), Michael Douglas (Dr. Hank Pym) ve Michael Pena ilk filmdeki rolleri ile geri dönerken, yeni filmde bu ekibe Walton Goggins, Bobby Cannavale, Hannah John Kamen, Michelle Pfeiffer ve Laurence Fishburne katılacak.

Yönemenliğini Peyton Reed'in üstlendiği Ant-Man and the Wasp, 6 Temmuz'da vizyona girecek.