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Ant-Man and the Wasp'ın ilk fragmanı yayınlandı

Marvel'in sevilen kahramanlarından Ant-Man'in ikinci bireysel filmi olan Ant-Man and the Wasp'ın ilk fragmanı yayınlandı. Film bu yaz sinemaseverler ile buluşacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından Ant-Man (Karınca Adam), beyaz perdeye geri dönüyor. İlk olarak 2015 yılında vizyona giren bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Ant-Man, Marvel'in sevilen kahramanlarını karşı karşıya getiren Captain America: Civil War'da da boy göstermişti. Özellikle Civil War'daki rolü ile kendisini sinemaseverlere sevdiren Ant-Man, bu yıl vizyona girecek Ant-Man and the Wasp ile geri dönecek.
Yeni Ant-Man filminde sevilen kahramana Marvel çizgi romanlarının bir diğer sevilen karakteri olan Wasp da eşlik edecek. İkili, Ant-Man kostümünün yaratıcısı ve Wasp'ın babası olan Dr. Hank Pym'in geçmişinden gelen bir tehlikeyle başa çıkmak için yan yana savaşacak.
Paul Rudd (Ant-Man), Evangeline Lilly (Wasp), Michael Douglas (Dr. Hank Pym) ve Michael Pena ilk filmdeki rolleri ile geri dönerken, yeni filmde bu ekibe Walton Goggins, Bobby Cannavale, Hannah John Kamen, Michelle Pfeiffer ve Laurence Fishburne katılacak.
Yönemenliğini Peyton Reed'in üstlendiği Ant-Man and the Wasp, 6 Temmuz'da vizyona girecek. 
 

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ÇatlakMerlin 11 ay
Karınca adam ve eşek arısı adam dersek karizmatik durmuyor :) Ama örümcek adam denince kulağa hoş geliyor. İşte bunlar hep pazarlama stratejisi. Adamlar bu işi biliyor.
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faniseyler 1 yıl
Serinin ilk filmi eğlenceliydi devam filmi de beklentileri yükseltti bakalım nasıl bir film ile karşımıza çıkacaklar.
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eulogy 1 yıl
1990 - 2010 arası filmlerinden sadece 2 tanesi imdb'de 8 puan üzerinde. 4 civarı puan alan 20 küsür filmi var.
2014 sonrası ise tüm filmler tamamen 7 üzeri.
Çok normal gelmiyor. Bu başarıyı tetikleyen nedir acaba?
1 Yanıt Yanıtla
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mutercim 1 yıl eulogy
eulogy

1990 - 2010 arası filmlerinden sadece 2 tanesi imdb'de 8 puan üzerinde. 4 civarı puan alan 20 küsür filmi var.

2014 sonrası ise tüm filmler tamamen 7 üzeri.

Çok normal gelmiyor. Bu başarıyı tetikleyen nedir acaba?

Kuantum fiziği değil hocam. Kaynak eseri anlayan bir prodüktör ile görsel efektlerin inandırıcılığının artması. Stüdyonun başındaki adam ne yaptığını biliyorsa gerisi geliyor. Eğer bilmiyorsa WB gibi elinizdeki malzemeyi çarçur ediyorsunuz.
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tobepeople 1 yıl
Karınca ve Eşek arısı adam desek olmaz mı yani örümcek adam diyoruz zaten spiderman için...
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pokezoom 1 yıl
Fenaaaa
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