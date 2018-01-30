Soderbergh'in iPhone ile çektiği Unsane'in ilk fragmanı yayınlandı

Ocean's Eleven, Traffic ve Erin Brockovich gibi sevilen filmlerin yönetmeni olan Steven Soderbergh, hem sinema hem de televizyon dünyasında deneysel işlere imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında iPhone ile çekilen filmlerin ve Netflix gibi dijital platformların sinemanın geleceği olduğunu söyleyerek gündeme gelen usta yönetmen, yeni filmi Unsane'i iPhone ile çekti.

Mart ayında vizyona girecek Unsane için tanıtım çalışmalarına başlayan Bleecker Street, filmin ilk fragmanını yayınladı. Tamamı iPhone ile çekilen film; ruh hastalıkları hastanesine zorla yatırılan genç bir kadının en büyük korkuları ile yüzleşmek zorunda kalmasını anlatıyor.

The Crown dizisindeki performansı ile övgü toplayan ve Altın Küre ödülü kazanan Claire Foy'un başrolünü üstlendiği filmde Foy'a Joshua Leonard, Jay Pharoah, Juno Temple, Aimee Mullins ve Amy Irving eşlik ediyor.

Önümüzdeki ay düzenlenecek Berlin Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak olan Unsane, 23 Mart'ta vizyona girecek.