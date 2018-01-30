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Soderbergh'in iPhone ile çektiği Unsane'in ilk fragmanı yayınlandı

Sinema dünyasının usta isimlerinden Steven Soderbergh (Ocean's Eleven, Traffic), yeni filmi Unsane'i iPhone ile çekti. Bu yıl vizyona girecek filmin ilk fragmanı yayınlandı.
1 yıl
1,9b
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13
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Ocean's Eleven, Traffic ve Erin Brockovich gibi sevilen filmlerin yönetmeni olan Steven Soderbergh, hem sinema hem de televizyon dünyasında deneysel işlere imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında iPhone ile çekilen filmlerin ve Netflix gibi dijital platformların sinemanın geleceği olduğunu söyleyerek gündeme gelen usta yönetmen, yeni filmi Unsane'i iPhone ile çekti.
Mart ayında vizyona girecek Unsane için tanıtım çalışmalarına başlayan Bleecker Street, filmin ilk fragmanını yayınladı. Tamamı iPhone ile çekilen film; ruh hastalıkları hastanesine zorla yatırılan genç bir kadının en büyük korkuları ile yüzleşmek zorunda kalmasını anlatıyor.
The Crown dizisindeki performansı ile övgü toplayan ve Altın Küre ödülü kazanan Claire Foy'un başrolünü üstlendiği filmde Foy'a Joshua Leonard, Jay Pharoah, Juno Temple, Aimee Mullins ve Amy Irving eşlik ediyor.
Önümüzdeki ay düzenlenecek Berlin Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak olan Unsane, 23 Mart'ta vizyona girecek. 
 

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Kartal Göz 1 yıl en beğenilen sercan1096
iPhone reklamı, iPhone sponsorluğu. Yoksa o akıl-mantık dışı cümleyi sarfetmesi mümkün değil.
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Mr. Cheritto 1 yıl
iphone ile film çekmek nedir lan




Sinir etmeyin adamı





Siz şuna bir göz atın





70mm IMAX piksel sayıları (16K) 

Yatay çözünürlük - 16848 piksel 

Dikey çözünürlük - 13334 piksel 

16848 × 13334 = 224.6 megapiksel 





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Kerim5100 1 yıl
Christopher Nolan: Tamam.
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Ekrem71.5 1 yıl
işte Apple farkı işte İphone farkı..
kim ne derse desin golf.
alamayan ciğere uzanamayan kedi misali... miyav miyav...
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drjacob 1 yıl
korku filmi yerine gençlik filmi çekseydi keşke karanlıkta iPhone performansı kötü doğal olarak
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sercan1096 1 yıl
Belki biraz ön yargı gibi olacak ama; hali hazırda bu tarz filmleri amatör sinemacılar çekiyor. Sen bir profesyonel olarak doğru düzgün çek filmini işte, niye bu tarz maceralar arıyorsun ki? Bir de sinemanın geleceği bu olacak demiş. Bu söylem kısa ve orta vadede saçmalık. Tamamen reklam amaçlı işler bunlar. Oldu olacak madem sinema bileti alanlara filmi Whatsapp'tan göndersin biz de telefondan izleyelim.
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Kartal Göz 1 yıl sercan1096
iPhone reklamı, iPhone sponsorluğu. Yoksa o akıl-mantık dışı cümleyi sarfetmesi mümkün değil.
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mokinto 1 yıl
Claire Foy The Crown da rolünün hakkını veriyordu. Umarım Burada da başarılı olur. Sanki karanlık sahneler biraz zorlayıcı gibi ama açık olmak lazım.
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Armin van Buuren* 1 yıl
Açıkçası filmden bir şey beklemiyorum ama kısa film - amatör sinematografiye benzemesine bayıldım, iPhone etkisi de diyebiliriz. Umarım sonu da sağlam twistli olur.
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kalavar 1 yıl
bendekı s3 mini ile çekmeye kalksa adam sınemaya küser bırakırdı
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Guest-F8946C419 1 yıl
Androidli cihazla çekemezlerdi.. malum ya pil şişer ya telefon kasar ya da işlemci ısınır yarıda kesilirdi. ;)
Kim ne derse desin Apple.
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deniz_sea 1 yıl Guest-F8946C419
Catology

Androidli cihazla çekemezlerdi.. malum ya pil şişer ya telefon kasar ya da işlemci ısınır yarıda kesilirdi. ;)

Kim ne derse desin Apple.

hee hee...
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hknylmz 1 yıl Guest-F8946C419
Kim ne derse desin Apple.
Çok itici bir yorum olmuş. Ne demek kim ne derse desin. Bu cümle öncesinde ne yazarsan yaz; öldürmüşsün son cümle ile tüm yorumunu.
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