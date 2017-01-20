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Anti-drone silahları Davos'ta kuş uçurmadı

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantılarında yüksek güvenlik bir ortam oluşturmak için kullanılan anti-drone silahları dikkat çekti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Furkan Babur
Yazar
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Anti-drone silahları Davos'ta kuş uçurmadı
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İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen ve 100 ülkeden 3 bine yakın iş adamı ve siyasetçiyi bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları için güvenliği had safhada tutan güvenlik personelleri; gizlice fotoğraf çekmek, güvenlik görevlilerinin bulundukları yerlerin haritasını çıkarmak ve herhangi bir saldırıda kullanmak üzere gönderilebilecek drone’lara karşı anti-drone silahlarıyla bölgede kuş uçurmadı.

Geçen yıl Obama’nın Berlin ziyaretinde kullanılan ve aralık ayında Hamburg’daki güvenlik zirvesinde kullanılan anti-drone silahı HP 47 Counter UAV Jammer, 2 kilometre uzaklıktaki drone’ları etkisiz hale getirebiliyor. Drone’ları teknik anlamda vurmasa da Jammer gibi sinyaller yayarak ilk önce drone’un video paylaşmasını engelliyor ardından drone’u belirli bir hareket bölgesinde kıstırarak onun vurulmasına imkan tanıyor.

Bugün sona erecek olan zirvede; helikopterler, keskin nişancılar ve anti-drone silahlarının da içinde olduğu bütün güvenlik önlemleri için 8 milyon dolar harcandı. Bu bütçenin bir kısmı İsviçre tarafından karşılanırken bir kısmı da WEF’in cebinden çıktı.


https://www.engadget.com/2017/01/19/swiss-cops-anti-drone-guns-world-economic-forum/ Yorum Yaz
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fthkn 2 yıl en beğenilen ardaq
ardaq

anti kuş silahı değil ki bu kuş uçurtmadı diyorsunuz drone uçurtmadı demelisiniz

Çok kitap okuyun arkadaşlar çok. Deyimleri iyi öğrenin. Mecazları da öğrenin. Deyimler genelde mecaz nitelik taşırlar. Yazarın anlatmaya çalıştığı da bu kuş uçurtmama deyimiyle güvenliğin çok sıkı olduğudur. Yeter ya bu kadar zeka seviyesi düştü bu ülkede?!!!
ardaqanti kuş silahı değil ki bu kuş uçurtmadı diyorsunuz drone uçurtmadı demelisinizÇok kitap okuyun arkadaşlar çok. D...
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atarlı.ergen 2 yıl
Drone: "Benim için Davos bitmiştir bir daha Davos'a gelmem." dedi.
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darkdevil666 2 yıl PsychicPower
Orijinalden alıntı: PsychicPower
Başlığın çok kötü olduğunu bir ben mi düşünüyorum? Başlıktan sanki anti-drone silahları kuşları vurmuş gibi anlaşılıyor
Orijinalden alıntı: ardaq
anti kuş silahı değil ki bu kuş uçurtmadı diyorsunuz drone uçurtmadı demelisiniz

Eğitim sistemi ve Türkçenin geldiği son durum. Yazık gerçekten çok yazık....
Orijinalden alıntı: PsychicPowerBaşlığın çok kötü olduğunu bir ben mi düşünüyorum? Başlıktan sanki anti-drone silahları kuşları vurmuş gibi anlaşılıyor...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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ardaq 2 yıl
vay be mesajımın sonunda "xd" diye gülücük vardı kimse takmaz ergence olur dedim, sildim ve altında kavga çıktı bu neyin kafası
yeni nesil gümbür gümbür geliyor ya.
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Ac1DBuRN 2 yıl
"Kuş uçurtmamayı" kuş uçurtmama olarak yorumlamaya başlayıp, ben Türkçeyi sevmiyorumla bitirdiğimiz yeni bir güne merhaba Türkiyem
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fthkn 2 yıl
Polis kimliği ile nasıl adam vurulduğunu gördük. O yüzden çatılarda keskin nişancı pozları artık güvenlik ilizyonu yaratamıyor.
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PsychicPower 2 yıl
Başlığın çok kötü olduğunu bir ben mi düşünüyorum? Başlıktan sanki anti-drone silahları kuşları vurmuş gibi anlaşılıyor
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darkdevil666 2 yıl PsychicPower
Orijinalden alıntı: PsychicPower
Başlığın çok kötü olduğunu bir ben mi düşünüyorum? Başlıktan sanki anti-drone silahları kuşları vurmuş gibi anlaşılıyor
Orijinalden alıntı: ardaq
anti kuş silahı değil ki bu kuş uçurtmadı diyorsunuz drone uçurtmadı demelisiniz

Eğitim sistemi ve Türkçenin geldiği son durum. Yazık gerçekten çok yazık....
1 Yanıt Yanıtla +15
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skythunderr 2 yıl
drone programlanmissa ne yapicaklar?
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atarlı.ergen 2 yıl
Drone: "Benim için Davos bitmiştir bir daha Davos'a gelmem." dedi.
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BekirTemel 2 yıl
8 milyon dolara 8 milyar milyon insan doyardı, millet aç aç
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ardaq 2 yıl
anti kuş silahı değil ki bu kuş uçurtmadı diyorsunuz drone uçurtmadı demelisiniz
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fthkn 2 yıl ardaq
ardaq

anti kuş silahı değil ki bu kuş uçurtmadı diyorsunuz drone uçurtmadı demelisiniz

Çok kitap okuyun arkadaşlar çok. Deyimleri iyi öğrenin. Mecazları da öğrenin. Deyimler genelde mecaz nitelik taşırlar. Yazarın anlatmaya çalıştığı da bu kuş uçurtmama deyimiyle güvenliğin çok sıkı olduğudur. Yeter ya bu kadar zeka seviyesi düştü bu ülkede?!!!
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