Anti-drone silahları Davos'ta kuş uçurmadı

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen ve 100 ülkeden 3 bine yakın iş adamı ve siyasetçiyi bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları için güvenliği had safhada tutan güvenlik personelleri; gizlice fotoğraf çekmek, güvenlik görevlilerinin bulundukları yerlerin haritasını çıkarmak ve herhangi bir saldırıda kullanmak üzere gönderilebilecek drone’lara karşı anti-drone silahlarıyla bölgede kuş uçurmadı.

Geçen yıl Obama’nın Berlin ziyaretinde kullanılan ve aralık ayında Hamburg’daki güvenlik zirvesinde kullanılan anti-drone silahı HP 47 Counter UAV Jammer, 2 kilometre uzaklıktaki drone’ları etkisiz hale getirebiliyor. Drone’ları teknik anlamda vurmasa da Jammer gibi sinyaller yayarak ilk önce drone’un video paylaşmasını engelliyor ardından drone’u belirli bir hareket bölgesinde kıstırarak onun vurulmasına imkan tanıyor.

Bugün sona erecek olan zirvede; helikopterler, keskin nişancılar ve anti-drone silahlarının da içinde olduğu bütün güvenlik önlemleri için 8 milyon dolar harcandı. Bu bütçenin bir kısmı İsviçre tarafından karşılanırken bir kısmı da WEF’in cebinden çıktı.

https://www.engadget.com/2017/01/19/swiss-cops-anti-drone-guns-world-economic-forum/