Apex Legends, 8 saat içerisinde 1 milyon kişi tarafından oynandı

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Electronic Arts'ın dün tanıtıp yayınladığı ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends, sadece sekiz saat içerisinde tam 1 milyon farklı oyuncu tarafından oynandı. Apex Legends'ın oyun dünyasına yaptığı bu hızlı giriş, battle royale türünün daha uzun bir süre dominant kalacağını gösteriyor gibi.Respawn Entertainment CEO'su Vince Zampella, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,"Şu anda adeta kendimden geçmiş durumdayım. Apex Legends sekiz saatten daha kısa bir süre içerisinde 1 milyon farklı oyuncuya ulaştı. Herkese sonsuz teşekkürler!" sözlerini kullandı.PC, PS4 ve Xbox One platformlarında aynı anda yayınlanan Apex Legends, şu anda oyuncular tarafından oldukça olumlu yorumlar alıyor. Oyun ani bir şekilde tanıtılıp yayınlanmış olmasına rağmen oyun dünyasına hem hızlı hem de görece hatasız bir giriş yaptı. Bakalım uzun vadede Fortnite ve PUBG gibi rakiplerine kafa tutmayı başarabilecek mi.Titanfall serisi ile aynı evrende geçen Apex Legends'ta Overwatch benzeri bir kahraman sistemi yer alıyor. "Legends" ismi verilen kahramanların kendilerine özgü güçleri ve silahları var. Apex Legends'ta bir round maksimum 60 oyuncu ve üç kişilik takımlardan oluşuyor.Respawn ekibi oyunun sürekli olarak güncelleneceğini ve yeni içeriklerin eklenmeye devam edeceğini söylemişti. Burada Fortnite'dakine benzer bir sezon sistemi kullanılacak. Her yeni sezonda yeni silahlar, kozmetikler ve karakterler eklenecek.