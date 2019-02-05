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Apex Legends, 8 saat içerisinde 1 milyon kişi tarafından oynandı

Respawn Entertainment CEO'su Vince Zampella, Apex Legends'ın sadece 8 saat içerisinde tam 1 milyon farklı oyuncu tarafından oynandığını açıkladı.
3 ay
4,1b
1
26
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Electronic Arts'ın dün tanıtıp yayınladığı ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends, sadece sekiz saat içerisinde tam 1 milyon farklı oyuncu tarafından oynandı. Apex Legends'ın oyun dünyasına yaptığı bu hızlı giriş, battle royale türünün daha uzun bir süre dominant kalacağını gösteriyor gibi.

Respawn Entertainment CEO'su Vince Zampella, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,"Şu anda adeta kendimden geçmiş durumdayım. Apex Legends sekiz saatten daha kısa bir süre içerisinde 1 milyon farklı oyuncuya ulaştı. Herkese sonsuz teşekkürler!" sözlerini kullandı.



PC, PS4 ve Xbox One platformlarında aynı anda yayınlanan Apex Legends, şu anda oyuncular tarafından oldukça olumlu yorumlar alıyor. Oyun ani bir şekilde tanıtılıp yayınlanmış olmasına rağmen oyun dünyasına hem hızlı hem de görece hatasız bir giriş yaptı. Bakalım uzun vadede Fortnite ve PUBG gibi rakiplerine kafa tutmayı başarabilecek mi.

Titanfall serisi ile aynı evrende geçen Apex Legends'ta Overwatch benzeri bir kahraman sistemi yer alıyor. "Legends" ismi verilen kahramanların kendilerine özgü güçleri ve silahları var. Apex Legends'ta bir round maksimum 60 oyuncu ve üç kişilik takımlardan oluşuyor.

Respawn ekibi oyunun sürekli olarak güncelleneceğini ve yeni içeriklerin eklenmeye devam edeceğini söylemişti. Burada Fortnite'dakine benzer bir sezon sistemi kullanılacak. Her yeni sezonda yeni silahlar, kozmetikler ve karakterler eklenecek.

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tamehliyetsiz 2 ay
Arkadaş squad olarak oyuna giremiyorum, 2 kişi giriyor ben dışarda kalıyorum, bunsorunu yaşayan varmı? 1,04 update sonrası böyle oldu
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Trabzonluahmet 3 ay
Apex Legends Türkiye Discord Grubumuza Katılın :) discord.gg/...
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Atreides52 3 ay
Türkiye Discords Sunucu discord.gg/...
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XanthiN 3 ay
Güzel oyun. PS4’de henüz 3 maç attım epey saracak gibi duruyor.
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Cute Hentai 3 ay
Yavaş yavaş ısınmaya başladım.


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DH Misafiri 3 ay
çakma değil bu arada hayatında 1 kez bile titanfall oynamayıpda çakmalar çakması demeye hakkın yok. titanfall ile mekanikleri neredeyse tıpatıp aynı. bide pubg şuan en kötü br oyunlarından birisi olarak kabul ediliyor. oyuncu sayısı 1m dan düştü.
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DH Misafiri 3 ay
bu arada br oyunlarının atası dayz...
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SEO-Uzmanı 3 ay
indirmek için zaman kaymetmeye değer mi diye ?
youtube videolarına bir bakalım dedim
videolar bile sarmadı gitti !
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Cute Hentai 3 ay
Şaka gibi bir durum. Aynısını PUBG ve BO4 BR'da da yaşadım.
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Cute Hentai 3 ay
Kill alamadan takım 1. geldi. Vay be. Başka yorum yapamıyorum. O kadar sıkmama rağmen diğer 2 eleman bildiğin yok edici çıktı.
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