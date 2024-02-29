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    EA, 650 kişiyi işten çıkarırken Star Wars oyununu da iptal etti

    Oyun endüstrisindeki çalkantı ve işten çıkarmalar hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de Electronic Arts, 650 kişiyi işten çıkardığını ve yaklaşan Star Wars oyununu iptal ettiğini duyurdu.
    EA, 650 kişiyi işten çıkarırken Star Wars oyununu da iptal etti Tam Boyutta Gör
    Video oyun endüstrisinde işten çıkarma ve maliyetleri azaltma hamleleri hız kesmeden devam ediyor. İşten çıkarma yapanlar arasında son eklenen ise dev oyun şirketi Electronic Arts oldu. EA, yaptığı açıklamada işgücünün yüzde 5’ini işten çıkaracağını duyururken aynı zamanda ofis alanlarının daraltılması ve bazı oyunların iptalinin yapılacağını belirtti.

    EA, 650 kişiyi işten çıkardı

    EA’nin yüzde 5’lik kesintisi yaklaşık olarak 650 kişiye denk geliyor. Firma, kararlaştırılan kesintilerin önümüzdeki çeyreğin başlarına kadar tamamlanmasını bekliyor. EA CEO’su Andrew Wilson, bu zorlu karar sonucunda şirketin ana işlerine daha fazla odaklanacağını belirtti. Bununla birlikte IGN’in haberine göre işten çıkarmalar ve kesintilerden etkilenen projelerden birisi de geliştirilmekte olan bir Star Wars oyunu olacak. EA tarafından 2017 yılında satın alınan Respawn Entertainment stüdyosunun üzerinde çalıştığı isimsiz Mandalorian birinci şahıs nişancı oyunu iptal edilmiş gibi görünüyor.

    Oyun dünyasındaki işten çıkarmalar ve kesintilerin devam etmesi bekleniyor. 2024’ün ilk iki ayında yani sadece 60 günde şimdiye kadar 7.500’den fazla kişi işten çıkartılmış durumda. Daha geçtiğimiz gün Sony, PlayStation tarafında 900 kişiyi işten çıkarırken Microsoft da Xbox ve Activision Blizzard’dan 1.900 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. 2022 yılında video oyun endüstrisinde 6.500 kişi işten çıkartılırken 2023 yılında bu sayı 10.500'ü bulmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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