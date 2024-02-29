Tam Boyutta Gör Video oyun endüstrisinde işten çıkarma ve maliyetleri azaltma hamleleri hız kesmeden devam ediyor. İşten çıkarma yapanlar arasında son eklenen ise dev oyun şirketi Electronic Arts oldu. EA, yaptığı açıklamada işgücünün yüzde 5’ini işten çıkaracağını duyururken aynı zamanda ofis alanlarının daraltılması ve bazı oyunların iptalinin yapılacağını belirtti.

EA, 650 kişiyi işten çıkardı

EA’nin yüzde 5’lik kesintisi yaklaşık olarak 650 kişiye denk geliyor. Firma, kararlaştırılan kesintilerin önümüzdeki çeyreğin başlarına kadar tamamlanmasını bekliyor. EA CEO’su Andrew Wilson, bu zorlu karar sonucunda şirketin ana işlerine daha fazla odaklanacağını belirtti. Bununla birlikte IGN’in haberine göre işten çıkarmalar ve kesintilerden etkilenen projelerden birisi de geliştirilmekte olan bir Star Wars oyunu olacak. EA tarafından 2017 yılında satın alınan Respawn Entertainment stüdyosunun üzerinde çalıştığı isimsiz Mandalorian birinci şahıs nişancı oyunu iptal edilmiş gibi görünüyor.

Sony, dünya çapında 900 PlayStation çalışanını işten çıkarıyor 2 gün önce eklendi

Oyun dünyasındaki işten çıkarmalar ve kesintilerin devam etmesi bekleniyor. 2024’ün ilk iki ayında yani sadece 60 günde şimdiye kadar 7.500’den fazla kişi işten çıkartılmış durumda. Daha geçtiğimiz gün Sony, PlayStation tarafında 900 kişiyi işten çıkarırken Microsoft da Xbox ve Activision Blizzard’dan 1.900 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. 2022 yılında video oyun endüstrisinde 6.500 kişi işten çıkartılırken 2023 yılında bu sayı 10.500'ü bulmuştu.

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EA, 650 kişiyi işten çıkarırken Star Wars oyununu da iptal etti