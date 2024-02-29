EA, 650 kişiyi işten çıkarırken Star Wars oyununu da iptal etti

EA, 650 kişiyi işten çıkardı
EA’nin yüzde 5’lik kesintisi yaklaşık olarak 650 kişiye denk geliyor. Firma, kararlaştırılan kesintilerin önümüzdeki çeyreğin başlarına kadar tamamlanmasını bekliyor. EA CEO’su Andrew Wilson, bu zorlu karar sonucunda şirketin ana işlerine daha fazla odaklanacağını belirtti. Bununla birlikte IGN’in haberine göre işten çıkarmalar ve kesintilerden etkilenen projelerden birisi de geliştirilmekte olan bir Star Wars oyunu olacak. EA tarafından 2017 yılında satın alınan Respawn Entertainment stüdyosunun üzerinde çalıştığı isimsiz Mandalorian birinci şahıs nişancı oyunu iptal edilmiş gibi görünüyor.
Oyun dünyasındaki işten çıkarmalar ve kesintilerin devam etmesi bekleniyor. 2024’ün ilk iki ayında yani sadece 60 günde şimdiye kadar 7.500’den fazla kişi işten çıkartılmış durumda. Daha geçtiğimiz gün Sony, PlayStation tarafında 900 kişiyi işten çıkarırken Microsoft da Xbox ve Activision Blizzard’dan 1.900 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. 2022 yılında video oyun endüstrisinde 6.500 kişi işten çıkartılırken 2023 yılında bu sayı 10.500'ü bulmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.