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Apex Legends hile yaptığı için 16 000 oyuncuyu yasakladı

Popüler battle royale oyunu Apex Legends ilk iki haftada 16 000 civarında oyuncuyu hile yaptığı gerekçesiyle yasakladı. Oyuncular oyun içerisine bir şikâyet mekanizması eklenmesini istiyor.
3 ay
4,1b
1
13
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sürpriz bir şekilde geçtiğimiz hafta indirmeye sunulan ve en hızlı büyüyen battle royale ünvanını alan Apex Legends işi baştan sıkı tutuyor. Respawn moderatörleri aradan geçen iki haftada önemli bir oyuncu kitlesini yasaklamış durumda.

Hızla yasaklanıyor

Gelen bilgilere göre 5 Şubat tarihinden bu yana Apex Legends içerisinde 16000’den fazla oyuncu hile yaptıkları gerekçesiyle yasaklandı. Önümüzdeki dönemde de katı bir şekilde hile yapanlara engel olunacağı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Hindistan’da önemli bir satın alma gerçekleştirdi"

Hali hazırda Apex Legends içerisinde hile yapanlara yönelik bir şikâyet etme aracı yer almıyor. Moderatörler manuel olarak veya web sitesine yapılan şikayetlere göre hile yapanları tespit etmeye çalışıyor. Bununla birlikte oyuncular oyun içerisinde bir şikâyet mekanizması olmasını ısrarla talep ediyor. Respawn bunu kısa sürede oyuna adapte edecek.

Diğer taraftan etkileşimi arttırmak üzere oyunun ilk sezonu 1 Mart tarihinde başlayacak. Çeşitli etkinliklerin olacağı sezonda oyuncuların keyfini kaçırmamak için Respawn’ın acele etmesi isteniyor.

 

https://www.tweaktown.com/news/64891/apex-legends-mods-banned-over-16-000-cheaters-far/index.html Yorum Yaz
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Coco.Jambo 3 ay en beğenilen
Hile kullananlar sırf egosunu tatmin eden ezik tiplerdir.
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shockwave error 3 ay
f2p olunca hesabı banlamanın ne mantığı var ki? Aynı adam farklı hesap ile yeniden geliyor.
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Nerevarine 2 ay
Bir de yeni bir şey çıkmış. Twitch paketini bedavadan alma falan diye, bir kod yazıyormuşsun origin'de oyunun ayarlar bölümünden falan.
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IhtiyarDelikanli 3 ay
böyle hile yaparken arkasından sinsice yaklaşıp suratına küreği geçireceksin
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Cute Hentai 3 ay
Hile, ezikliği bastırmaya yarar gerçekte ezik olanı cesaretli olan ve iyi bir gözlemci kolayca anlar, farkeder.
Galibiyeti, ezik bir şekilde hile yaparak alanlara selam olsun. Sıfır değeri bile olmayan insan mı yaratık mı ne olduğu belli olmayan tipler. Hileye başvuranlar; "Hayatta bir veya birilerinin sırtından geçinmeye çalışan ezik tiplerin oyunlarda hayat bulmuş hali"
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bkaakco 3 ay
Çok oyunculu oyunlarla pek işim olmaz, bunu da oynamadım da nedir bu hile sevdası anlam veremiyorum. Beceremeyen oynamasın, bu kadar basit, bu tür çirkinliklere hiç gerek yok.
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Adoring 3 ay
Hileyi dagitana ve kullanana adli ceza verilmesi taraftarıyım
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Coco.Jambo 3 ay en beğenilen
Hile kullananlar sırf egosunu tatmin eden ezik tiplerdir.
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Mars Portakalı 3 ay
Çoğu 15 yaş arası veletlerdir, iyi olmuş.
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mehmetkyc 3 ay
Hile yapanların çoğu Türktür zaten
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kruezberq 3 ay
Konsolu bu yüzden seviyorum
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retro61 3 ay
Bu yüzden konsol alacağın kafa rahat.
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