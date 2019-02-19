Apex Legends hile yaptığı için 16 000 oyuncuyu yasakladı

Sürpriz bir şekilde geçtiğimiz hafta indirmeye sunulan ve en hızlı büyüyen battle royale ünvanını alan Apex Legends işi baştan sıkı tutuyor. Respawn moderatörleri aradan geçen iki haftada önemli bir oyuncu kitlesini yasaklamış durumda.

Hızla yasaklanıyor

Gelen bilgilere göre 5 Şubat tarihinden bu yana Apex Legends içerisinde 16000’den fazla oyuncu hile yaptıkları gerekçesiyle yasaklandı. Önümüzdeki dönemde de katı bir şekilde hile yapanlara engel olunacağı ifade ediliyor.

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Hali hazırda Apex Legends içerisinde hile yapanlara yönelik bir şikâyet etme aracı yer almıyor. Moderatörler manuel olarak veya web sitesine yapılan şikayetlere göre hile yapanları tespit etmeye çalışıyor. Bununla birlikte oyuncular oyun içerisinde bir şikâyet mekanizması olmasını ısrarla talep ediyor. Respawn bunu kısa sürede oyuna adapte edecek.

Diğer taraftan etkileşimi arttırmak üzere oyunun ilk sezonu 1 Mart tarihinde başlayacak. Çeşitli etkinliklerin olacağı sezonda oyuncuların keyfini kaçırmamak için Respawn’ın acele etmesi isteniyor.