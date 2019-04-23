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Apex Legends oyununa ilgi azalıyor

Çıkışı ile birlikte pek çok yayıncı tarafından desteklenen ve bir anda uçuşa geçen Apex Legends yapımı ivmeyi koruyamadı. İzlenme ve Google aramalarında düşüş var.
4 hf.
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apex Legends oyununa ilgi azalıyor

Battle royale türüne fırtına gibi giriş yapan ve ilk ayında 50 milyon satış rakamına ulaşan Apex Legends bu ivmeyi koruyamamış gibi görünüyor. Araştırmalar internet ortamında oyuna ilginin düşmeye başladığını gösteriyor.  

İlgi düşüyor

Yapılan araştırmalara göre en yüksek dönemlerinde 350 bin anlık izleyici kitlesine ulaşan Twitch yayınları bu hafta 30 bine geriledi. Haftalık 40 milyon olan toplam izlenme saati ise şu anda 10 milyon saat civarında. Google aramalarında da büyük bir düşüş olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Linux on DeX desteği Galaxy S9, S10 ve Galaxy Tab S5e için de sunuldu"

Aslında bu denli ilgi gören bir oyunda kısa süre içerisinde keskin düşüşler çok karşılaştığımız bir olgu değil ancak bu noktada trafik satın alma faktörü var. Yani EA oyunun çıkışı ile birlikte ünlü yayıncılara önemli paralar ödeyip tanıtım yapmalarını istemişti. Reklam kampanyalarının bitmesi ile yayınlar da bitti ve ilgi azaldı.

Uzmanlar Apex Legends oyununun reklamlar ile fazla şişirildiğini belirtiyor. Ayrıca yüksek oyuncu etkileşimine sahipken ilgi çekici yeni içerikler sunamaması oyuncuların soğumasına neden oldu. Zira bazı bağımsız inceleme platformları oyunu oldukça başarılı bulmuştu.

 

https://wccftech.com/apex-legends-fading-overvalued/ Yorum Yaz
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Wolf Larsen 4 hf. en beğenilen
feminist oyunuydu zenci kariyi one koymuslar tum karakterler cirkin, kapaginda yakisikli beyaz bir erkek olmayan oyunlari ve filmleri almayin
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Sipihrz 4 hf.
Çocuklar Fortnite a geri döndü.
Lag problemi azaldı crash yeme olayı ise tamamen bitti fakat.
Sezon 1 in Battle Pass i o kadar rezalet ki o da bu nedenler arasında malesef.
Çocuklar Fortnite a geri döndü.Lag problemi azaldı crash yeme olayı ise tamamen bitti fakat.Sezon 1 in Battle Pass i o kadar rezalet ki o da bu nedenler...
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wolferto 4 hf.
buda fortnite in reklamı
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gs09gs09 1 hf.
Ben normalde battle royal oyunlari kontrolunu sevmem genelde nerden ates acildigi felan zor olur ama bu oyunda kontroller ve mermi izleri cok basarili severek oynuyorum degisik modlar eklenebilir bence solo mod vs gibi ne biliyim 50 ye 50 vs gibi :) sonra sona kalan 25 25 ikiye ayrilir sonra 12 13 ayirsin 6 7 ayirir 3 4 ayirir en son 1 kisi kalana kadar gibi yani :) anladiniz siz
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venom.X 3 hf.
Oyun ilk çıktığında çok sevmiştim, daha sonralarda hile arttığı için oyunun zevki kalmadı, bir süre daha şans veririm birşey değişmesse silerim.
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Tommy Shelby 3 hf.
İçerik az, netcode da çöp olunca millet bırakır tabi oynamayı
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medverdev 3 hf.
fortnite algı yapıyor :D
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TraVeLL 3 hf.
Balon hızlı söner.
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Tommy Shelby 3 hf.
Millet bu fortnite'ta ne buluyor
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jarkaman 3 hf.
Ben şu sıralar başka oyun oynayamıyorum ve bunu diğer battle royal oyunlarını sevmeyen biri olarak söylüyorum...
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jarkaman 3 hf.
Apexin bence en büyük başarısı normalde önceki battle royal sevmeyen insanlara oynatmasıydı, ama o insanların bir çoğuda bir oyunu sürekli oynayan insanlar değil zamanla gidip arada tekrar giriyor.
Fortnite ı sevmiyor olmama rağmen oyun gerçekten onlara rakip olmak istiyorsa içerikleri ve hızlı müdahaleleri biraz daha iyleştirmeli.
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akrepsianka 3 hf.
Çıktığı gibi oynamaya başladım daha öncesindede pubg oynuyordum. Apex te çok saçmalık var. Adamlar çok hıxlı hareket ediyor aim almak zor. 3 tane silah dışında gerisi bi işe yaramıyor. Yalnışlıkla ekip arkadaşlatın ölürse ve tek kalırsan zaten kazanma şansın yok. Halbuki pubg de iyi kötü her silah iş görüyor. Tek başına kalsan bile 4 kişilik ekibi biraz uğraşla alabiliyosun.
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Utku 3 hf.
Bir de ping olayından aşırı etkileniyor. Tamam pubg dd etkileniyor ama yeniden bağlanıyor. Apex tak diye atıyor seni ve bitti her şey. Bu bana kalırsa aşırı soğutucu bir şey.
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