Apex Legends oyununa ilgi azalıyor

Battle royale türüne fırtına gibi giriş yapan ve ilk ayında 50 milyon satış rakamına ulaşan Apex Legends bu ivmeyi koruyamamış gibi görünüyor. Araştırmalar internet ortamında oyuna ilginin düşmeye başladığını gösteriyor.

İlgi düşüyor

Yapılan araştırmalara göre en yüksek dönemlerinde 350 bin anlık izleyici kitlesine ulaşan Twitch yayınları bu hafta 30 bine geriledi. Haftalık 40 milyon olan toplam izlenme saati ise şu anda 10 milyon saat civarında. Google aramalarında da büyük bir düşüş olduğu ifade ediliyor.

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Aslında bu denli ilgi gören bir oyunda kısa süre içerisinde keskin düşüşler çok karşılaştığımız bir olgu değil ancak bu noktada trafik satın alma faktörü var. Yani EA oyunun çıkışı ile birlikte ünlü yayıncılara önemli paralar ödeyip tanıtım yapmalarını istemişti. Reklam kampanyalarının bitmesi ile yayınlar da bitti ve ilgi azaldı.

Uzmanlar Apex Legends oyununun reklamlar ile fazla şişirildiğini belirtiyor. Ayrıca yüksek oyuncu etkileşimine sahipken ilgi çekici yeni içerikler sunamaması oyuncuların soğumasına neden oldu. Zira bazı bağımsız inceleme platformları oyunu oldukça başarılı bulmuştu.