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Apex Legends yayınlandı: İşte EA'nın ücretsiz battle royale oyunu

Electronic Arts, battle royale türünde resmen Fortnite'a rakip oldu. Respawn tarafından geliştirilen Apex Legends'ı hemen şimdi indirip oynayamaya başlayabilirsiniz.
3 ay
17,8b
1
54
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Electronic Arts'ın merakla beklenen free-to-play battle royale oyunu Apex Legends yayınlandı. Bugün Twitch üzerinden resmi tanıtımı yapılan oyun, şu anda Origin platformunda ücretsiz olarak indirilebiliyor. İşte Apex Legends'ın tanıtım videosu:


Respawn tarafından geliştirilen Apex Legends, Titanfall serisi ile aynı evrende geçiyor. Yani bir spin-off olarak değerlendirilebilir. Oyunda Overwatch benzeri bir kahraman sistemi kullanılmış. "Legends" ismi verilen kahramanların kendilerine özgü güçleri ve silahları var. Apex Legends'ta bir round maksimum 60 oyuncu ve üç kişilik takımlardan oluşuyor.

Respawn ekibi oyunun sürekli olarak güncelleneceğini ve yeni içeriklerin eklenmeye devam edeceğini söylüyor. Burada Fortnite'dakine benzer bir sezon sistemi kullanılacak. Her yeni sezonda yeni silahlar, kozmetikler ve karakterler eklenecek.

Oyun free-to-play olduğu için Electronic Arts, uygulama içi satın alma yöntemiyle maddi gelir elde etmeye çalışıyor. Respawn ekibi, "pay-to-win" yani para harcayanın daha avantajlı olması gibi bir durumun kesinlikle gerçekleşmeyeceğinin sözünü verdi. Uygulama içi satın almaların yalnızca kozmetik gibi ürünlerle sınırlı olacağı belirtiliyor.

Apex Legends'ı hemen şimdi PC, PS4 veya Xbox One platformlarında indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunun detaylı tanıtım videosu:


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Antikaruh 3 ay en beğenilen
Yav yetti arkadaş bu neyin trendidir. Renga renk karakterler, cartoon tarzı görseller, örgülü saçlı pompalı taşıyan etine dolgun kadınlar, ilk okul 5 tarzı bakışlar danslar patlamalar çatlamalar ... Yav bu ne ya ?
Hay kahrolsun şu Epic ile Riot, LoL ve Fortnite (birde overwatch vardı değil mi) yüzünden çıkan her şey bunlara benzer oldu. Oynanış benzesin sıkıntı yok diyorsun görsellerin kendi karakteristiği olsun, adamlar o kadar aç gözlü ki, görsel dizaynı dahi bire bir kopyalıyorlar diğer oyunların başarısından nemalanmak için.
Pubg'ye helal olsun diyeceğim gelmezdi aklıma. Gerek ses, gerek görsel, gerekse oynanış stilindeki kısmi gerçeklilik - bullet drop falan...
Yav yetti arkadaş bu neyin trendidir. Renga renk karakterler, cartoon tarzı görseller, örgülü saçlı pompalı taşıyan etine dolgun kadınlar, ilk okul 5 tarzı bak...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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hasanandnexus 3 ay
Ea gibi hayvan gibi kar amacı güden bir şirket geç bile kalmış. Bir neslin katili bu şirket.
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mkmdesign 3 ay
Dün denedim. Oyunu cok begendim. Titanfall 2 deki tüm silahlar nerdeyse mevcut, isimleri de aynı. Battle Royal olmasına ragmen çeşitli ultileri olan herolar mevcut bunların ayni zamanda Taarruz, Sağlıkçı ve destek gibi pasif özellikleri olan sınıfsal bir yapisi da var. 3 kisilik gruplar halinde girilen oyunda revive ve saglikcinin olmasi cok iyiydi. Düşmanlar tek atılarak olmuyor. Biraz Division i andırıyor. Harita cok eğlenceli. Loot ve düşman işaretleme var. Takım oyunu oldugu icin dun ayni takımdaki herkes bana loot atti(loot box indirilebiliyor) ya da ac gozlu davranmadi sandiktaki herşeyi almadılar. Atlayış sırasında iyi droplar ve supply droplar haritada gösteriliyor. Menüleri cok kullanışlı.
Healer,tank,assault ve medic icinde tracker izci olan karakter dusmani takipte size oldukça fayda veriyor. Vuruş hissi Titanfall 2 ile ayni. Cok tok bir hissiyatı var. İlk gece 1 milyonu aştı oyuncu sayisi cok cabuk giriyor başka bir oyuna. Solo giris simdilik yok ama zaten oyun ekip isi. Takiminizdan kopmadan ilerlerseniz sampiyon olma sansiniz artiyor. Bi de kafadan supply dtoplara ucmak o bolumde bir cok düşmanla karilasmak demek. Twitter dan hemen takibe basladi firma bende kendilerine bu oyun Cross platform mu degil mi onu sordum, basarili olduklari taktirde olabileceğini söylediler. Free to play ama ilk hun itibariyle pay to win lik bir şey görmedik. 2 karakter satışta ama muhtemelen onlarda oyun puanıyla aciliyordur. Kisaca ben cok sevdim, bu oyun sonrasi her oyununa BattleRoyal getirecek olan Call of Duty serisi, PubG,Fortnite bayagi zora girecek. Ayrica Anthem in piyasaya cikisindan evvel store a girmesi Anthem in satisini bile etkileyebilir. EA bu konuda yine yapti yapacagini :) on yargida bulunmayin arkadaslar grafik fps orani da asiri tatmin edici. Ücretsiz oldugu icin mutlaka deneyin derim.
Dün denedim. Oyunu cok begendim. Titanfall 2 deki tüm silahlar nerdeyse mevcut, isimleri de aynı. Battle Royal olmasına ragmen çeşitli ultileri olan herolar mev...
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Morichannnn 3 ay
Diğer Battle Royal oyunlarına göre gerçekten ilginç çekici ve güzel.
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Trabzonluahmet 3 ay
Apex Legends Türkiye Discord Grubumuza Katılın :) discord.gg/...
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Atreides52 3 ay
Türkiye DC Sunucusu discord.gg/...
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XanthiN 3 ay
Güzel oyun. PS4’de henüz 3 maç attım epey saracak gibi duruyor.
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SonSamsunlu 3 ay
İndirdim kardeşimle birkaç el attık. Titanfall ve Overwatch esintileri var desem yeridir. Ancak daha baştan oyun açıklamasındaki free-to-play ibaresinin yanındaki * simgesinden dolayı oyundan soğudum. Firma EA olmasa okur geçerdim ama Fifa World, NFS: World gibi yapımların orta yerde fişini çektiği için EA'nın bir F2P oyun çıkarması beni tedirgin etmiyor değil.
Battle Royale akımından sıkılan arkadaşlar sıkın dişinizi bu da gelip geçecektir. Eninden sonunda insanlar yeni tatlar arayacaktır. İnsanoğlunun nefsi asla tatmin olmaz.
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TheStarBox 3 ay
izlerken midem bulandı. Cidden bu battle royale mevzusu artık sıktı.
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Rouvax 3 ay
Denedim gayet güzel akıcı takım oyununa teşvik ediyor. Oyun yeni diye fazla atraksiyon yoktu ama Pro lar çıkınca piyasaya ne kombinasyonlar yaparlar tahmin dahi edemiyorum.
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Chagotta 3 ay
Pubg'yi her ne kadar desync vb sebeblerden az oynuyor olsamda.
Battle royale oyun akımını patlatan ve bu akımı vazgeçilmez kılan
şirket oldular. Ben de dün apex oynadım, gayet iyi optimizasyon var.
Gerçekçilik her zaman hoşuma gitsede oyundaki overwatch ve fortnite havası çok aşırıya kaçmamış. Benim görüşüm olumlu.
En azından duvar arkasında ölüp, 300 pingli insanlara madara olmuyorum.
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DH Misafiri 3 ay
Bu oyunla Epic games 'e rakip bile olamaz.
Ea gec bile kaldin....
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Morichannnn 3 ay DH Misafiri
Twitch’de Fortnite’ı geçti.
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DH Misafiri 3 ay
Beraber oynamak istiyenler eklesin. nick DRIFTERS steam
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