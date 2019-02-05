Apex Legends yayınlandı: İşte EA'nın ücretsiz battle royale oyunu

Electronic Arts'ın merakla beklenen free-to-play battle royale oyunu Apex Legends yayınlandı. Bugün Twitch üzerinden resmi tanıtımı yapılan oyun, şu anda Origin platformunda ücretsiz olarak indirilebiliyor. İşte Apex Legends'ın tanıtım videosu:
Respawn tarafından geliştirilen Apex Legends, Titanfall serisi ile aynı evrende geçiyor. Yani bir spin-off olarak değerlendirilebilir. Oyunda Overwatch benzeri bir kahraman sistemi kullanılmış. "Legends" ismi verilen kahramanların kendilerine özgü güçleri ve silahları var. Apex Legends'ta bir round maksimum 60 oyuncu ve üç kişilik takımlardan oluşuyor.
Respawn ekibi oyunun sürekli olarak güncelleneceğini ve yeni içeriklerin eklenmeye devam edeceğini söylüyor. Burada Fortnite'dakine benzer bir sezon sistemi kullanılacak. Her yeni sezonda yeni silahlar, kozmetikler ve karakterler eklenecek.
Oyun free-to-play olduğu için Electronic Arts, uygulama içi satın alma yöntemiyle maddi gelir elde etmeye çalışıyor. Respawn ekibi, "pay-to-win" yani para harcayanın daha avantajlı olması gibi bir durumun kesinlikle gerçekleşmeyeceğinin sözünü verdi. Uygulama içi satın almaların yalnızca kozmetik gibi ürünlerle sınırlı olacağı belirtiliyor.
Apex Legends'ı hemen şimdi PC, PS4 veya Xbox One platformlarında indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunun detaylı tanıtım videosu:
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Respawn tarafından geliştirilen Apex Legends, Titanfall serisi ile aynı evrende geçiyor. Yani bir spin-off olarak değerlendirilebilir. Oyunda Overwatch benzeri bir kahraman sistemi kullanılmış. "Legends" ismi verilen kahramanların kendilerine özgü güçleri ve silahları var. Apex Legends'ta bir round maksimum 60 oyuncu ve üç kişilik takımlardan oluşuyor.
Respawn ekibi oyunun sürekli olarak güncelleneceğini ve yeni içeriklerin eklenmeye devam edeceğini söylüyor. Burada Fortnite'dakine benzer bir sezon sistemi kullanılacak. Her yeni sezonda yeni silahlar, kozmetikler ve karakterler eklenecek.
Oyun free-to-play olduğu için Electronic Arts, uygulama içi satın alma yöntemiyle maddi gelir elde etmeye çalışıyor. Respawn ekibi, "pay-to-win" yani para harcayanın daha avantajlı olması gibi bir durumun kesinlikle gerçekleşmeyeceğinin sözünü verdi. Uygulama içi satın almaların yalnızca kozmetik gibi ürünlerle sınırlı olacağı belirtiliyor.
Apex Legends'ı hemen şimdi PC, PS4 veya Xbox One platformlarında indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunun detaylı tanıtım videosu:
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Hay kahrolsun şu Epic ile Riot, LoL ve Fortnite (birde overwatch vardı değil mi) yüzünden çıkan her şey bunlara benzer oldu. Oynanış benzesin sıkıntı yok diyorsun görsellerin kendi karakteristiği olsun, adamlar o kadar aç gözlü ki, görsel dizaynı dahi bire bir kopyalıyorlar diğer oyunların başarısından nemalanmak için.
Pubg'ye helal olsun diyeceğim gelmezdi aklıma. Gerek ses, gerek görsel, gerekse oynanış stilindeki kısmi gerçeklilik - bullet drop falan...
Healer,tank,assault ve medic icinde tracker izci olan karakter dusmani takipte size oldukça fayda veriyor. Vuruş hissi Titanfall 2 ile ayni. Cok tok bir hissiyatı var. İlk gece 1 milyonu aştı oyuncu sayisi cok cabuk giriyor başka bir oyuna. Solo giris simdilik yok ama zaten oyun ekip isi. Takiminizdan kopmadan ilerlerseniz sampiyon olma sansiniz artiyor. Bi de kafadan supply dtoplara ucmak o bolumde bir cok düşmanla karilasmak demek. Twitter dan hemen takibe basladi firma bende kendilerine bu oyun Cross platform mu degil mi onu sordum, basarili olduklari taktirde olabileceğini söylediler. Free to play ama ilk hun itibariyle pay to win lik bir şey görmedik. 2 karakter satışta ama muhtemelen onlarda oyun puanıyla aciliyordur. Kisaca ben cok sevdim, bu oyun sonrasi her oyununa BattleRoyal getirecek olan Call of Duty serisi, PubG,Fortnite bayagi zora girecek. Ayrica Anthem in piyasaya cikisindan evvel store a girmesi Anthem in satisini bile etkileyebilir. EA bu konuda yine yapti yapacagini :) on yargida bulunmayin arkadaslar grafik fps orani da asiri tatmin edici. Ücretsiz oldugu icin mutlaka deneyin derim.