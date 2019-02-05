Apex Legends yayınlandı: İşte EA'nın ücretsiz battle royale oyunu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Electronic Arts'ın merakla beklenen free-to-play battle royale oyunu Apex Legends yayınlandı. Bugün Twitch üzerinden resmi tanıtımı yapılan oyun, şu anda Origin platformunda ücretsiz olarak indirilebiliyor. İşte Apex Legends'ın tanıtım videosu:Respawn tarafından geliştirilen Apex Legends, Titanfall serisi ile aynı evrende geçiyor. Yani bir spin-off olarak değerlendirilebilir. Oyunda Overwatch benzeri bir kahraman sistemi kullanılmış. "Legends" ismi verilen kahramanların kendilerine özgü güçleri ve silahları var. Apex Legends'ta bir round maksimum 60 oyuncu ve üç kişilik takımlardan oluşuyor.Respawn ekibi oyunun sürekli olarak güncelleneceğini ve yeni içeriklerin eklenmeye devam edeceğini söylüyor. Burada Fortnite'dakine benzer bir sezon sistemi kullanılacak. Her yeni sezonda yeni silahlar, kozmetikler ve karakterler eklenecek.Oyun free-to-play olduğu için Electronic Arts, uygulama içi satın alma yöntemiyle maddi gelir elde etmeye çalışıyor. Respawn ekibi, "pay-to-win" yani para harcayanın daha avantajlı olması gibi bir durumun kesinlikle gerçekleşmeyeceğinin sözünü verdi. Uygulama içi satın almaların yalnızca kozmetik gibi ürünlerle sınırlı olacağı belirtiliyor.Apex Legends'ı hemen şimdi PC, PS4 veya Xbox One platformlarında indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunun detaylı tanıtım videosu: