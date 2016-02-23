Apollo astronotlarının Ay'da duydukları ilginç ses

Apollo 10 astronotları kısa süre sonra Dünya'yla tekrar iletişime geçmiş olsalar da; psikolojik durumlarından endişe duymaları sebebiyle, uzay müziğinden kimselere bahsetmemişlerdi. Daha sonra NASA tarafından yazılı transkriptleri yayımlanan ilginç olayın ses kayıtları, ancak 47 yıl sonra, bugünlerde ortaya çıkarılabildi.

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"Robot astronotlar geliyor"

Apollo 11 pilotu Michael Collins de benzer bir ses duyduğunu açıklamıştı. Collins o anlar için,"Eğer bu konuda uyarılmasaydım, muhtemelen çok fazla korkardım" ifadelerini kullanıyor.

http://edition.cnn.com/2016/02/21/world/far-side-moon-music/

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Mayıs 1969'da Apollo 10 astronotları Ay'ın karanlık tarafından geçerken ilginç bir ses duydular. O sıralarda Houston'la bağlantısı olmayan üç astronot duydukları sese "uzay-tipi müzik" ismini vermişlerdi.Science Channel'ın geçtiğimiz günlerde yayımladığı videolar sayesinde üç astronotun 1969'da, uzay boşluğunda işittleri ilginç sesi bizler de duyabilme şansı yakalıyoruz. Astronot Eugene Cernan'ın,"Şunu duydun mu? Islık benzeri sesi? Whooo" şeklinde duygularını ifade ettiği anlara tanık olabildiğimiz videolar olayın detaylarına dair birçok bilgi de içeriyor, ancak heyecana gerek yok, sesler maalesef uzaylılara ait değil.Apollo 10 astronotlarının duydukları ses, çok yüksek ihtimalle, iki radyo dalgasının çakışması sonucu oluşuyor. Yüzeye indirilen Ay modülü ve yörüngedeki kumanda modülünün her ikisinin de radyo sinyalleri yayması sonucu oluşan çakışma, uzay müziğinin ortaya çıkmasındaki asıl sebep olarak gösteriliyor.