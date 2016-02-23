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Apollo astronotlarının Ay'da duydukları ilginç ses

Apollo 10 astronotları Eugene Cernan, John W. Young ve Thomas P. Stafford'ın 1969 yılında Ay'ın uzak tarafında duydukları müziğin ses kaydı, olaydan 47 yıl sonra nihayet yayınlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7b
1
29
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Apollo astronotlarının Ay'da duydukları ilginç ses
Mayıs 1969'da Apollo 10 astronotları Ay'ın karanlık tarafından geçerken ilginç bir ses duydular. O sıralarda Houston'la bağlantısı olmayan üç astronot duydukları sese "uzay-tipi müzik" ismini vermişlerdi.

Apollo 10 astronotları kısa süre sonra Dünya'yla tekrar iletişime geçmiş olsalar da; psikolojik durumlarından endişe duymaları sebebiyle, uzay müziğinden kimselere bahsetmemişlerdi. Daha sonra NASA tarafından yazılı transkriptleri yayımlanan ilginç olayın ses kayıtları, ancak 47 yıl sonra, bugünlerde ortaya çıkarılabildi.
Ayrıca Bkz. "Robot astronotlar geliyor"
Science Channel'ın geçtiğimiz günlerde yayımladığı videolar sayesinde üç astronotun 1969'da, uzay boşluğunda işittleri ilginç sesi bizler de duyabilme şansı yakalıyoruz. Astronot Eugene Cernan'ın,"Şunu duydun mu? Islık benzeri sesi? Whooo" şeklinde duygularını ifade ettiği anlara tanık olabildiğimiz videolar olayın detaylarına dair birçok bilgi de içeriyor, ancak heyecana gerek yok, sesler maalesef uzaylılara ait değil.

Apollo 10 astronotlarının duydukları ses, çok yüksek ihtimalle, iki radyo dalgasının çakışması sonucu oluşuyor. Yüzeye indirilen Ay modülü ve yörüngedeki kumanda modülünün her ikisinin de radyo sinyalleri yayması sonucu oluşan çakışma, uzay müziğinin ortaya çıkmasındaki asıl sebep olarak gösteriliyor.

Apollo 11 pilotu Michael Collins de benzer bir ses duyduğunu açıklamıştı. Collins o anlar için,"Eğer bu konuda uyarılmasaydım, muhtemelen çok fazla korkardım" ifadelerini kullanıyor. 

http://edition.cnn.com/2016/02/21/world/far-side-moon-music/ Yorum Yaz
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ShadowofDeath06 3 yıl en beğenilen
Kandırıldık beyler ezan sesi değilmiş :(
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pcrex 3 yıl General.
General.

Abd'nin ruslara piskolojik üstünlük kurmak için uydurduğu soğuk savaş yalanları.

adamların aya gittiği bilimsel olarak kanıtlandı, bilmiyorsanız araştırın, öğrenin. sallamasyon bilgi ile yaşamayın
sonra da elin adamı aya gider bizimkiler yaya gider. nedeni çok açık değil mi
General.Abd'nin ruslara piskolojik üstünlük kurmak için uydurduğu soğuk savaş yalanları.adamların aya gittiği bilimsel ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Sirkadyen 3 yıl crazy585858
crazy585858
daha halen bunların aya gittiğine inananlar var..

Tabi canım mağara devrindeyiz ya burnumuzun dibindeki yere uzay aracı yollayamıyoruz halen
crazy585858daha halen bunların aya gittiğine inananlar var..Tabi canım mağara devrindeyiz ya burnumuzun dibindeki yere uzay a...
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Guest-F8946C419 3 yıl
Duydukları ses sonrası astronotlar ay' dönüp: "ay bana birşeyler oluyor." Demesini beklerdim.
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DH Misafiri 3 yıl
Ahmet 0654
Uzayda maddesel ortam varmidir ses duymalari icin once sesin yayilmasi lazim madde olmayan ortamda nasil ses duyuyolar bilgilendirin

En üstteki fotoğrafta gördüğün mikrofonlu kulaklıktan duyuyorlar. Aynı zamanda giydikleri uzay giysilerinin içinde hayatta kalmalarına yetecek kadar hava var.
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Lene 3 yıl
Kedi'dir o Kediii :)
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Ahmet 0654 3 yıl
Uzayda maddesel ortam varmidir ses duymalari icin once sesin yayilmasi lazim madde olmayan ortamda nasil ses duyuyolar bilgilendirin
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fthkn 3 yıl
Her ne öğrenirsek öğrenelim bu sadece bizimle ilgili olacaktır. Uzaydaki olguları dinsel bir amaç olarak görmek bunlarlar biri. Hep bizimle ilgili. Hayat ilginç çünkü onu ilginç yapan insan. Ne diğer canlılar ne de diğer gök cisimlerinin umrunda bile değil. Evren çok geniş. Yakın uzayda yaşam adına hiçbir şey yok. Uzaylılar bilmem kaçınçı boyuttan geliyorlar falan çok uçuk tipler var bunlarla yatıp kalkıyor. Zaten bu tip insanlar amerikada kiliseye küstüklerinde uzaylılara yöneliyorlar. Bir dönem sonra yeniden kiliseye gitmek istediklerinde bunlara ara veriyorlar. Yani tapacak veya gökten onu kurtarmaya gelecek bir güç umuyorlar. Ağır bir psikolojik travma bu. Çok yaygın olduğu için delilik olarak kategorize etmek kimsenin işine gelmiyor. Aklı başında insan ise bir şeylere tapmanın zaman kaybı olduğunun farkında. Dinden uzaklaşmayı başarmış insanlar eski akıl sağlıklarını büyük oranda geri kazanıyorlar. Hiç bulaşmayanlar ise en rahatları. Bu anlamda uzaya dair ortaya çıkmış her türlü söylenti bu gidişle çok yaygın bir din haline gelecek. Scientology gibi açık bir örnek var. Bir ihtimalden söz etmiyorum. İnsanlar mutlaka bir şeylere tabi olmak gibi bir güdü geliştirmiş. Bir tanrı figürü arıyor kendine. Ama bilmiyor ki ne evren ne dünya ne diğer insanlar kimsenin umrunda değil.
Yakın evrende yaşam diye bir şey yok. İhtimaller denizini keşfetme şansımız çok düşük. Bilimin üzerinde karar kıldığı tek gerçek yaşamın bu ihtimaller denizinde çok sıradan bir yerinin olduğu. Evrende yaşamdan daha karmaşık fenomenlerin var olduğu biliniyor zaten. O yüzden uzaydan ses geldi uzaylılar yarın öbürgün çıkıp gelecekler. Ufolar reptilianlar gibi söylentiler hep bu yüzden ortaya çıkıyor. Din kültürünün geçmişimizin çok güçlü bir parçası olmasından. Çünkü tanrı bizi kurtarmaya gelmedi. O yüzden insanlar daha kesin bir kurtuluşa inanmak istiyor. Bir delilikten diğerine geçiş yapıyorlar. Daha somut olduğu aşikar uzaylılar konusuna yani. Tanrıdan daha somut daha ikna edici. Bunun nedeni kültür tarihimiz boyunca insana hep özel olduğunun telkin edilmiş olmasına rağmen hep en büyük kazığı yemiş olmasıdır. Bu kazıkların bir karşılığı olduğu gibi bir takıntı geliştirdi insan. hiç demiyor ki artık kazık yemek istemiyorum. Özel bir varlık değilim. Hadi işinize.
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seker1adam 3 yıl
yıllar yılı milleti kandırdılar 2016 yılında hala uzaylı gelecek diye bekleyen var :)
hani hiç bir zaman gelmeyen uzaylılar eskiden hep tv lerde videoları olurdu saatlerce tartışılırdı üzerine kafa yorulurdu belirlenemeyen cisimlere
şimdi herkeste hd kamera kayıt cihazları var ne ufo var nede uzaylı belkide anladı uzaylılar kaçtı
nasa ve amerika kadar üç kağıtçı ülke varmı yahu yalana vergi yok arkadaşlar biliyorsunuz
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crazyofc1 3 yıl
crazy585858
daha halen bunların aya gittiğine inananlar var..

flickr.com/...
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DH Misafiri 3 yıl
Nasanın bütçesini kesmişler galiba. Böyle yemlerle tekrar ilgiyi üzerlerine çekmek istiyorlar.
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mosyozzz 3 yıl
Optimus prime ın osuruk sesi bence karanlık taraftan geliyor
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Soner_o7 3 yıl
Başladı yine algı oyunları!
daha L2 ye James Web telekobunu gönderemediler 2018 için ertelenmişti yine ertelenir bu gidişle
neymiş efendim aya gitmişler hoplayıp zıplayıp birde geri dönmüşler ve bunları 1969 da başarmışlar
geçiniz
buna paralel olarak 2020 lerde mars a insanlı uçuş gerçekleştirmeyi düşünüyor SpaceX şirketi buna inanan vatandaşım alayını yalayıp yutar
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yken 3 yıl
Amerika veya Nasa 1969 tarihinde güneş'e gittik geldik deseler inanacak tipler bunlar...
Kendileri varsın inansınlar da inanmayanlara niye hakaret ediyorlar anlayamadım..
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Lews Therin Telamon 3 yıl Soner_o7
Soner_o7
Başladı yine algı oyunları!
daha L2 ye James Web telekobunu gönderemediler 2018 için ertelenmişti yine ertelenir bu gidişle
neymiş efendim aya gitmişler hoplayıp zıplayıp birde geri dönmüşler ve bunları 1969 da başarmışlar
geçiniz
buna paralel olarak 2020 lerde mars a insanlı uçuş gerçekleştirmeyi düşünüyor SpaceX şirketi buna inanan vatandaşım alayını yalayıp yutar


Ver parasını 6 aya hepsini göndersinler
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