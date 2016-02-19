Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Robot astronotlar geliyor

Astronotların uzayda yaptıkları yürüyüşleri izlemek şüphesiz çok etkileyici, ancak etkileyici olduğu kadar tehlikeli de. Gelecekte bu tehlikeli yürüyüşleri robotlar yapabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,7b
1
8
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Rusya, uzay yürüşlerinde astronotların yerini alacak olan insansı robotlar üzerinde çalışıyor. Uzay yürüşlerinin tehlikesinin farkında olan Rus hükümeti, geçtiğimiz günlerde çalışır haldeki bir prototipin gösterimini gerçekleştirdi.

Başbakan yardımcısı Dmitry Rogozin, yakın zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) robot gönderme işlemlerine başlayacaklarını açıkladı. Mürettebatın bir parçası olacak bu insansı robotların üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirten Rogozin,"Yapay bir vizyon ve zekaya sahip insansı robotların bir peri masalından ibaret olmadığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rus bilim insanlarının şu an üzerinde çalıştıkları iki tip prototip bulunuyor. Prototiplerden birisi, yalnızca gövde, kol ve baş kısımlarından oluşuyor. Kontrolcu operatörün tüm hareketlerini taklit eden robot, yayımlanan videoda oldukça etkileyici bir performans sergiliyor.

Diğer prototipin ise daha insansı göründüğünü söyleyebiliriz. Gövdesi ve kollarıyla beraber bacaklara da sahip olan robot; uzaktan bir kumanda yardımıyla kontrol edilebilmesinin yanısıra özelleştirilmiş bir yapay zekaya da emanet edilebiliyor.

Robotların astronotlara oranla uzayda herhangi bir zaafa sahip olmamaları, onları bu görev için önemli birer seçenek haline getiriyor. Rusya'yla beraber, NASA ve Çin Ulusal Uzay İdaresi de bu alandaki çalışmalarına uzun süredir devam ediyorlar.

https://www.rt.com/news/332587-russian-human-like-robot-spacewalks/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fenomenon 3 yıl en beğenilen
Tehlike açısından değil de ekonomik açıdan iyi bir gelişme olur. Çünkü astronotların uzayda halatta kalabilmesi için yeterli yiyecek, su, içecek vs vs gerekli. Uzaya fazladan götürülen 1gr bile maddi olarak büyük külfet. Hatta şuan marsa gidecek mürettebatın hepsinin kadın olması gerektiği konuşuluyor. Çünkü kadınlar daha hafif ve daha az kaloriye ihtiyaçları var. O yüzden insandan çok daha hafif ve yemek yemeyen, su içmeyen bir robot daha ekonomik olacaktır. Bu arada söz konusu Rusya olduğu için astronot yerine kozmonot demeniz gerekirdi.
Tehlike açısından değil de ekonomik açıdan iyi bir gelişme olur. Çünkü astronotların uzayda halatta kalabilmesi için yeterli yiyecek, su, içecek vs vs gerekli....
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
ateist ruslara bak nelerle uğraşıyolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Physicist_Emre 3 yıl
Güzel haberler robot çağı oluşmaya başlayacak sanırım ağırdan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GAMBIT 3 yıl
kısacık bir uzay yürüyüşü için astronotlar aylarca hazırlanıyorlar. daha önce ölen olmadı diye bu iş kolay ve güvenli diyemezsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Berkæn 3 yıl
millet nelerle uğraşıyor biz nelerle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
1.si tehlikeli derken daha önce yürüyüş de vs ölen mi oldu 2.si robotların gelmesi ekonomik olarak ta iyi olacaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 3 yıl
Kıyafet parasına 18 robot yaparlar :))) milliyet 2001 haberinde kıyafet 18 milyon dolar demiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl en beğenilen
Tehlike açısından değil de ekonomik açıdan iyi bir gelişme olur. Çünkü astronotların uzayda halatta kalabilmesi için yeterli yiyecek, su, içecek vs vs gerekli. Uzaya fazladan götürülen 1gr bile maddi olarak büyük külfet. Hatta şuan marsa gidecek mürettebatın hepsinin kadın olması gerektiği konuşuluyor. Çünkü kadınlar daha hafif ve daha az kaloriye ihtiyaçları var. O yüzden insandan çok daha hafif ve yemek yemeyen, su içmeyen bir robot daha ekonomik olacaktır. Bu arada söz konusu Rusya olduğu için astronot yerine kozmonot demeniz gerekirdi.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 3 yıl
Tehlikeli derken? Daha önce uzay yürüyüşünde ölen mi olmuş ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Alcatel akıllı telefonları hem iddialı, hem gözlük hediyeli 3 yıl Microsoft Garage ekibinden, Windows'a not alma uygulaması 3 yıl Alcatel, Windows 10 işletim sistemli tablet bilgisayarını duyurdu 3 yıl Astronot alımlarına rekor başvuru 3 yıl ASUS ROG G20 oyuncu kasası inceleme videosu 3 yıl Yeni Samsung SUHD Kavisli TV ailesi hakkında detaylar 3 yıl Ada Lovelace: Zamanının ötesinde bir deha 3 yıl 10nm Intel işlemciler gelecek yılın ikinci yarısında geliyor 3 yıl İklim değişikliği en çok hangi bölgeleri tehdit ediyor? İşte haritası 3 yıl Asus, bu yıl akıllı telefon satış hedefini düşürdü 3 yıl İşte HP'nin Windows 10 akıllı telefonu 3 yıl HTC A16 sızdırıldı 3 yıl Uzay Turizmi şirketi Virgin Galactic yeni uçağı SpaceShip Two'yu duyurdu 3 yıl LG G5 bu kez tüm ayrıntılarıyla sızdırıldı 3 yıl Xiaomi Mi 5 yeniden kamera karşısında 3 yıl Archos'tan orta seviyede iddialı iki yeni akıllı telefon 3 yıl MEEM ile şarj ederken aynı zamanda mobil cihazınızı yedekleyin 3 yıl Giyilebilir cihazlar için eSIM standardı duyuruldu 3 yıl ARM'dan 5G uyumlu Cortex-R8 gerçek zamanlı işlemci çekirdeği 3 yıl 2si1 "Korkusuz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Robot astronotlar geliyor Sonraki Reklam engelleme yazılımlarında operatörler dümene mi geçiyor? 3 yıl Samsung Galaxy S7 lansmanı 360 derece canlı yayınla izlenebilecek 3 yıl Kim Kardashian'ın mobil oyununu 42 milyon kişi indirdi 3 yıl Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ile fiber internet, kotalar ve 4,5G hakkında konuştuk 3 yıl Yürüyerek akıllı telefon şarj etmede yeni ve daha iyi bir yöntem 3 yıl LG G5 yüksek kaliteli Bang & Olufsen ses teknolojisi ile gelecek 3 yıl Nokia, Mobil Dünya Kongresi'nde çok büyük bir şey açıklayacak 3 yıl Facebook'un canlı yayın hizmeti dünya genelinde yayılmaya başladı 3 yıl Facebook ve Twitter, FBI'ya karşı Apple'ın arkasında duruyor 3 yıl Nvidia, geçen yılın son çeyreğini rekor gelirle kapattı 3 yıl Dünyanın en güçlü Ubuntu telefonu geliyor 3 yıl Bu üçlü Tesla’yı yerinden edebilir 3 yıl Apple, Hata 53'te geri adım atıyor 3 yıl Seagate, dünyanın en ince 2TB HDD sürücüsünü duyurdu 3 yıl Toshiba, 15nm NAND flash tabanlı SSD ürünlerini duyurdu 3 yıl Akıllı saatler ilk defa klasik Swiss saatleri geride bıraktı 3 yıl Neverware'dan eski laptoplara ChromeOS dopingi 3 yıl Pentax'ın ilk tam kare DSLR modeli Pentax K-1 resmen duyuruldu 3 yıl Blade Runner 2'nin vizyon tarihi belli oldu 3 yıl James Webb Uzay Teleskobu'nun yapımından büyüleyici Time-Lapse video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim