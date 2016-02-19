Robot astronotlar geliyor

Rusya, uzay yürüşlerinde astronotların yerini alacak olan insansı robotlar üzerinde çalışıyor. Uzay yürüşlerinin tehlikesinin farkında olan Rus hükümeti, geçtiğimiz günlerde çalışır haldeki bir prototipin gösterimini gerçekleştirdi.

Robotların astronotlara oranla uzayda herhangi bir zaafa sahip olmamaları, onları bu görev için önemli birer seçenek haline getiriyor. Rusya'yla beraber, NASA ve Çin Ulusal Uzay İdaresi de bu alandaki çalışmalarına uzun süredir devam ediyorlar.

https://www.rt.com/news/332587-russian-human-like-robot-spacewalks/

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Başbakan yardımcısı Dmitry Rogozin, yakın zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) robot gönderme işlemlerine başlayacaklarını açıkladı. Mürettebatın bir parçası olacak bu insansı robotların üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirten Rogozin,"Yapay bir vizyon ve zekaya sahip insansı robotların bir peri masalından ibaret olmadığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Rus bilim insanlarının şu an üzerinde çalıştıkları iki tip prototip bulunuyor. Prototiplerden birisi, yalnızca gövde, kol ve baş kısımlarından oluşuyor. Kontrolcu operatörün tüm hareketlerini taklit eden robot, yayımlanan videoda oldukça etkileyici bir performans sergiliyor.Diğer prototipin ise daha insansı göründüğünü söyleyebiliriz. Gövdesi ve kollarıyla beraber bacaklara da sahip olan robot; uzaktan bir kumanda yardımıyla kontrol edilebilmesinin yanısıra özelleştirilmiş bir yapay zekaya da emanet edilebiliyor.