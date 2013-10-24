App Store 60 milyar indirme sayısına ulaştı





Önceki gün gerçekleştirilen Apple'ın iPad etkinliğinde pek çok yeni ürün teknoloji dünyasına tanıtılırken, iOS ekosistemi hakkında da güncel bilgiler verildi.





Bilgilere göre, Eylül ayında indirmeye sunulan iOS 7 işletim sistemi hali hazırda uyumlu cihazların yüzde 64'üne kurulmuş durumda. İlk 5 gün sürüm 220 milyon indirme sayısını gördü. Bu da onu şirketin en başarılı işletim sistemi haline getiriyor.





Apple'ın geliştiricilere ödediği miktar 13 milyar doları aştı. App Store'daki uygulama sayısı 1 milyon oldu. Kümülatif indirme sayısı ise 60 milyarı geçti.





ABD'de faaliyete geçen iTunes Radio hizmeti 20 milyon kullanıcıya ulaşırken toplamda 1 milyar şarkı dinlendi. iTunes Radio hizmeti İngilizce konuşulan ülkelere de gelecek yıl başlarında açılacak.