Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

App Store 60 milyar indirme sayısına ulaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
371
1
17
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
App Store 60 milyar indirme sayısına ulaştı

Önceki gün gerçekleştirilen Apple'ın iPad etkinliğinde pek çok yeni ürün teknoloji dünyasına tanıtılırken, iOS ekosistemi hakkında da güncel bilgiler verildi. 

Bilgilere göre, Eylül ayında indirmeye sunulan iOS 7 işletim sistemi hali hazırda uyumlu cihazların yüzde 64'üne kurulmuş durumda. İlk 5 gün sürüm 220 milyon indirme sayısını gördü. Bu da onu şirketin en başarılı işletim sistemi haline getiriyor.

Apple'ın geliştiricilere ödediği miktar 13 milyar doları aştı. App Store'daki uygulama sayısı 1 milyon oldu. Kümülatif indirme sayısı ise 60 milyarı geçti. 

ABD'de faaliyete geçen iTunes Radio hizmeti 20 milyon kullanıcıya ulaşırken toplamda 1 milyar şarkı dinlendi. iTunes Radio hizmeti İngilizce konuşulan ülkelere de gelecek yıl başlarında açılacak.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
number352 6 yıl
Büyüleyici rakam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VYC Majoris 6 yıl
Herkes de ilk yorumu ciddi sanmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lithium87 6 yıl
Alp Store'da en kötü uygulama bile acaba nasıl bir şeydir diye kendini merak ettiriyorsa, bu mağaza olmuştur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerevarine 6 yıl
100 milyar olunca her hesaba 10 dolar falan eklesinler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Avienova 6 yıl
Ilk yorumu yapan arkadasin kafasi guzel heralde. Suan telefonumda 100'e yakin uygulama var. Indirip sildiklerimide katarsak bu sayi 500'e bile vurabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
[__Zahid__] 6 yıl
Dünyada okadar insan yok. Yalan haber olduğu ortada........
10 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metal1923 6 yıl [__Zahid__]
[__Zahid__]

Dünyada okadar insan yok. Yalan haber olduğu ortada........

sen bir tane uygulama ındırdın dımı kımse 2 tane 3 tane uygulama ındırmedı apple storeden ındırılen uygulama sayısı 60mılyar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DSGNRY 6 yıl [__Zahid__]
[__Zahid__]
Dünyada okadar insan yok. Yalan haber olduğu ortada........




Gülünce de bozuluyorsunuz yaw
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KediTartaklayanBodyciFare 6 yıl [__Zahid__]
[__Zahid__]
Dünyada okadar insan yok. Yalan haber olduğu ortada........



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yanıt Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
371 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, ios ve
2 etiket daha app store uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Sony DSC-QX10 Akıllı Lens video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim