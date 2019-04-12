App Store'da ′oyun dışı en çok kazanan mobil uygulama′ Tinder oldu

Apple App Store içerisinde şimdiye kadar dünya genelinde 148 milyon abonesi olan Netflix, artık oyun dışı en çok kazanan mobil uygulama sıfatına sahip değil. Bu konum artık çöpçatanlık uygulaması Tinder’da.

Sensor Tower verilerine göre 2023 yılında mobil uygulamalara harcama tutarı 156 milyon doları bulacak. Bu sektör 2018 yılında 73 milyon dolardı. Sektörün en büyük kazanç kapısı mobil oyunlar olurken ikinci sırada eğlence yer alıyor. Buna bağlı olarak Netflix, bu zamana dek App Store oyun dışı kategorisinde birinci konumda yerini alıyordu. Bu durum, firmanın Apple’a komisyon ödemekten iliğinin kurumasına sebep olunca abonelikleri uygulama dışına yönlendiren Netflix, birinci konumunu gayri-resmi olarak kaybetmiş oldu. Netflix 2018 yılında 853 milyon gelir elde ettiğinden Apple firmaya %30’luk oranıyla resmen ortak olmuştu. Firmanın gelir akışını Apple üzerinden değil de kendi sitesinden yapmaya başlamasının ardından App Store gelir tablolarının seyri de değişmiş oldu.

https://sensortower.com/ios/rankings/top/iphone/us/all-categories?date=2019-04-09