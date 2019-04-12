Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

App Store'da ′oyun dışı en çok kazanan mobil uygulama′ Tinder oldu

Apple App Store içerisindeki uygulamalara harcanan para her geçen gün artıyor. Birinc sırada hep oyunlar yer alsa da ikinci sırada yer alan uygulamalar sürekli değişiyor.
1 ay
3,5b
1
5
Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple App Store içerisinde şimdiye kadar dünya genelinde 148 milyon abonesi olan Netflix, artık oyun dışı en çok kazanan mobil uygulama sıfatına sahip değil. Bu konum artık çöpçatanlık uygulaması Tinder’da.
Sensor Tower verilerine göre 2023 yılında mobil uygulamalara harcama tutarı 156 milyon doları bulacak. Bu sektör 2018 yılında 73 milyon dolardı. Sektörün en büyük kazanç kapısı mobil oyunlar olurken ikinci sırada eğlence yer alıyor. Buna bağlı olarak Netflix, bu zamana dek App Store oyun dışı kategorisinde birinci konumda yerini alıyordu. Bu durum, firmanın Apple’a komisyon ödemekten iliğinin kurumasına sebep olunca abonelikleri uygulama dışına yönlendiren Netflix, birinci konumunu gayri-resmi olarak kaybetmiş oldu. Netflix 2018 yılında 853 milyon gelir elde ettiğinden Apple firmaya %30’luk oranıyla resmen ortak olmuştu. Firmanın gelir akışını Apple üzerinden değil de kendi sitesinden yapmaya başlamasının ardından App Store gelir tablolarının seyri de değişmiş oldu. 

https://sensortower.com/ios/rankings/top/iphone/us/all-categories?date=2019-04-09 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 1 ay
Sadece erkeklerin satın aldığını sanmayın. Kadınlar da bu uygulamada para harcıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shatteredthings 1 ay
Bütün abazalar toplandık, toplandık ??
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danlabilic 1 ay
çünkü app store'da netflix ve spotify gibi servisler uygulama içi satışı kaldırdı sitelerinden premium alabiliyosunuz doğal olarak tinder ilk sırada olmuş oldu
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Haftaya BİM ve A101 marketlerde teknoloji geçidi var 1 ay PUBG Nepal’de yasaklandı 1 ay Ses aktörü, Horizon Zero Dawn 2’nin geliştirildiği sinyallerini verdi 1 ay Çocukların iPhone ile çektiği içerikler özel sayfada toplandı 1 ay İstanbulkart alışverişlerde kullanılabilir olacak 1 ay Samsung Galaxy Note 10 iki farklı ekran boyutuyla gelecek 1 ay Lenovo Z6 Pro modelinin 5G desteği ile geleceği doğrulandı 1 ay Skype ekran paylaşımı iOS ve Android uygulamalarına eklendi 1 ay Huawei’nin ARM tabanlı Matebook bilgisayarı satışa çıkıyor 1 ay Samsung Galaxy Tab S4 Android Pie güncellemesi almaya başladı 1 ay LG'nin yeni televizyon ve beyaz eşyaları 1 ay Acer ConceptD kategorisi masa üstü ve karma gerçeklik başlıklarını da kapsıyor 1 ay Star Wars: Episode IX'un ilk fragmanı ve ismi yayınlandı 1 ay Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması 2019'da etki alanını genişletiyor 1 ay Western Digital güvenlik kameralarına yönelik dayanıklı hafıza kartlarını tanıttı 1 ay Suudi Arabistan, bölgenin en büyük rüzgâr enerjisi pazarı olma yolunda hızla ilerliyor 1 ay Android telefonunuzu nasıl güvenlik anahtarı olarak kullanabilirsiniz? 1 ay Delikli ekranlı bir telefon da Elephone’dan geliyor, bu sefer ekranın ortasında 1 ay Messenger, Facebook uygulaması içerisine geri dönebilir 1 ay İşte Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizileri 1 ay GÖRÜNTÜLENEN App Store'da ′oyun dışı en çok kazanan mobil uygulama′ Tinder oldu Sonraki Netflix, 2 TL’lik haftalık paketi Türkiye’de test etmeye başladı 1 ay Türkiye’nin S-400 anlaşmasına 400km menzilli 40N6E füzeleri de dahil 1 ay Huawei P30 ve P30 Pro Çin’de 10 saniyede tükendi 1 ay Amazon çalışanları Alexa kullanıcılarını dinliyor 1 ay Huawei ilk otomobilini Shanghai Auto Show’da sergileyecek 1 ay Yunanistan'da, “Üç ebeveynden olma” bebek dünyaya geldi 1 ay Yenilenebilir enerjiye yatırım atmosferdeki karbonu yakalamaktan çok daha kazançlı 1 ay Disney'in çektiği Aslan Kral filminin resmi fragmanı yayınlandı 1 ay Android telefonlar artık fiziksel güvenlik anahtarı olarak kullanılabilecek 1 ay Android sistem güncellemeleri, Google Play Store üzerinden yapılabilir 1 ay Rus Uzman: Türkiye ile Rusya ortak Su-57 savaş uçağı üretebilir 1 ay Microsoft ve Amazon, Pentagon'un 10 milyar dolarlık bulut sözleşmesi için savaşıyor 1 ay Hyundai Kona 1.6 lt dizel otomatik tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay Netflix rakibi Disney+ aylık 6,99 dolar fiyatla tanıtıldı 1 ay Işın izleme teknolojisi RTX olmayan ekran kartlarına da geldi 1 ay Asus ZenFone Max Pro (M2), Android Pie güncellemesi almaya başladı 1 ay Kızaklı klavyeye sahip Acer Predator Helios 700 oyuncu dizüstü bilgisayarı duyuruldu 1 ay Sekiro: Shadows Die Twice sadece 10 günde iki milyon sattı 1 ay İlk kara delik fotoğrafının arkasındaki genç beyin: Katie Bouman 1 ay Falcon Heavy ikinci kez uçtu: İşte iniş anından inanılmaz görüntüler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim