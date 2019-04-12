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Amazon çalışanları Alexa kullanıcılarını dinliyor

Amazon'un sesli asistanı Alexa, firmanın Perşembe günü Bloomberg'e verdiği demeçte ortaya çıktığı üzere kullanıcı seslerini geliştiricilerle paylaşıyor. Neyse ki özelliği kapatmak mümkün.
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Diğer Yazılım
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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İnternet mağazacılığı ile başlayan ve şimdi her yere elini kolunu atan Amazon’un sesli asistanı Alexa, çok sayıda evde kendine yer bulur hale geldi. Yeni ortaya çıkana göre ise Amazon çalışanları, Alexa kullanıcılarının komutlarını deşifre ederek dinliyor. Bu dinlemenin amacı her ne kadar yazılım geliştirme olsa da kişisel güvenliğin zedelendiği ortada.
Bloomberg’e Perşembe günü yaptığı açıklamada iddiayı doğrulayan Amazon, “Müşteri deneyimini arttırmak için komut kayıtlarının sadece çok küçük bir bölümünü değerlendirmeye alıyoruz” dedi. Bloomberg’e göre bu işlem ABD, Kosta Rika, Hindistan, Romanya ve çok daha fazla ülkede uygulanıyor.
Amazon, açıklamasında şu sözleri de vurguladı: “Çalışanların bir kişi ya da hesabın kimliğini ortaya koyacak bilgilere doğrudan erişimi bulunmamaktadır.”
Alexa içeriğinde kayıtların dinlenmesiyle ilgili herhangi bir açıklama bulunmasa da kullanıcılar ayarlardan ses kayıtlarının iyileştirme çalışmalarında kullanılmasını engelleyebiliyor.
Diğer büyük sesli asistanların sahipleri Microsoft, Apple ve Google’ın da bu konuda pek temiz olduğunu sanmıyoruz. Firmalardan duruma yönelik açıklama gelmedi.

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SEO-Uzmanı 1 ay
nedense hiç şaşırmadık yani :)
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