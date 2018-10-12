App Store gelir anlamında Google Play’i ikiye katlıyor

Uygulama mağazalarında indirme sayısı anlamında Google Play rakibi App Store’u neredeyse üçe katlamış durumda. Bununla birlikte kullanıcı sayısı gelire etki etmediği için en önemli alanda geride kalıyor.

Açık ara önde

Sensor Tower tarafından yapılan yılın üçüncü çeyreğine ait uygulama mağazaları analizine göre uygulama indirme rakamlarında genel olarak yüzde 10.9 civarında bir artış söz konusu. App Store 7.6 milyar indirme ile yüze 3 büyürken, Google Play 19.5 milyar ile yüzde 14.3 büyüdü.

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Mağazalarda en çok indirilen uygulama WhatsApp olmuş. Popüler mesajlaşma uygulaması her iki tarafta da zirvede yer alıyor. Listede Musical.ly ile birleşen TikTok uygulaması dördüncü sıraya fırlamış.

Global uygulama gelirleri olarak ise Apple üstünlüğü var. App Store toplamda 12 milyar dolar gelir elde ederken yüzde 23 artış göstermiş. Google Play ise 6.2 milyar dolar ile yüzde 21.5 artış yakalamış. Genel anlamda pazarda yüzde 22.7 artış görünüyor.

Uygulama kategorisinde en çok kazanan Netflix durumunda. Platform her iki mağazadan 243 milyon dolar gelir toplamış. Tinder ikinci, Tencent Video ise üçüncü en çok gelir üreten uygulama durumunda.

Oyun kategorisi ise 13.8 milyar dolar gelir ile rekor kırmış durumda. Google Play oyunları 5.3 milyar dolar, App Store oyunları ise 8.5 milyar dolar gelir üretmiş. Tüm mağazaların gelirlerinin yüzde 76’sını oyunlar oluşturuyor.