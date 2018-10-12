Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

App Store gelir anlamında Google Play’i ikiye katlıyor

2 milyardan fazla cihaz sayısına ulaşan Android ekosistemi kitlesi gereği bunu birebir gelire çeviremiyor. iOS ekosistemi ise daha az sayıda kitlesinden daha fazla gelir elde ediyor.
7 ay
3,3b
1
10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
App Store gelir anlamında Google Play’i ikiye katlıyor

Uygulama mağazalarında indirme sayısı anlamında Google Play rakibi App Store’u neredeyse üçe katlamış durumda. Bununla birlikte kullanıcı sayısı gelire etki etmediği için en önemli alanda geride kalıyor.

Açık ara önde

Sensor Tower tarafından yapılan yılın üçüncü çeyreğine ait uygulama mağazaları analizine göre uygulama indirme rakamlarında genel olarak yüzde 10.9 civarında bir artış söz konusu. App Store 7.6 milyar indirme ile yüze 3 büyürken, Google Play 19.5 milyar ile yüzde 14.3 büyüdü.

Ayrıca Bkz. "KOTOR 2 geliştiricisi Microsoft tarafından satın alınıyor"

Mağazalarda en çok indirilen uygulama WhatsApp olmuş. Popüler mesajlaşma uygulaması her iki tarafta da zirvede yer alıyor. Listede Musical.ly ile birleşen TikTok uygulaması dördüncü sıraya fırlamış.

Global uygulama gelirleri olarak ise Apple üstünlüğü var. App Store toplamda 12 milyar dolar gelir elde ederken yüzde 23 artış göstermiş. Google Play ise 6.2 milyar dolar ile yüzde 21.5 artış yakalamış. Genel anlamda pazarda yüzde 22.7 artış görünüyor.

 

App Store gelir anlamında Google Play’i ikiye katlıyor

Uygulama kategorisinde en çok kazanan Netflix durumunda. Platform her iki mağazadan 243 milyon dolar gelir toplamış. Tinder ikinci, Tencent Video ise üçüncü en çok gelir üreten uygulama durumunda.

Oyun kategorisi ise 13.8 milyar dolar gelir ile rekor kırmış durumda. Google Play oyunları 5.3 milyar dolar, App Store oyunları ise 8.5 milyar dolar gelir üretmiş. Tüm mağazaların gelirlerinin yüzde 76’sını oyunlar oluşturuyor.

 

https://techcrunch.com/2018/10/11/app-store-generated-93-more-revenue-than-google-play-in-q3/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Angel of the Lord 7 ay en beğenilen
Yılda birkaç keçe bu haber yapılıyor. Çok tuhaf.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tugares 7 ay
Google play'in reklamlardan kazandığını da kazanabiliyor mu acaba?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 7 ay
App Store'un bugün kısmı sanki dergi gibi hazırlanmış. Yapımcı röportajları, ilgi çekici listeler vs. insanın her gün gezesi gelir.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 7 ay
Android hem özgür hemde korsan işi kolay normaldir. Bak fortnite'a google'a para vermemek için play store'da yayınlanmadı. Apple'da böyle birşey imkansız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bildi 7 ay
gariban adam android kullanır ;) benim gibi
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mokinto 7 ay bildi
bildi
gariban adam android kullanır ;) benim gibi

Ne alakası var. Öbürü de kuş kondurmuyor. İpad hariç onun üzerine yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 7 ay bildi
Note 9 kullanan gariban mı olur?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 7 ay en beğenilen
Yılda birkaç keçe bu haber yapılıyor. Çok tuhaf.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jet lag 7 ay
Şükürler olsun Ya Rabbi!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clb12 7 ay
Ekrem artık bunu bir şampanya ile kutlar :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3261 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, app store ve
5 etiket daha google play sensor tower Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Huawei, yapay zekayı bulut sektörüne taşımak istiyor 7 ay ASUS ROG Strix 2080 ve 2080Ti kutusundan çıkıyor! 7 ay NASA, Opportunity gözlem aracından tam 4 aydır haber alamıyor 7 ay Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu tablet olarak kullanılabilecek 7 ay Xiaomi Black Shark 2'nin tasarımını gözler önüne seren bir video ortaya çıktı 7 ay Facebook’ta yapay zekâ destekli 3D fotoğraf dönemi başladı 7 ay Xiaomi’den iddialı yakın mesafe lazer projeksiyon cihazı 7 ay Dayanıklılık odaklı akıllı saat Garmin Instinct duyuruldu 7 ay Instagram, gönderiler arasında tıklayarak geçiş yapılmasını sağlayan özelliği test ediyor 7 ay Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme 7 ay Windows 10 güncelleme kabusu devam ediyor: Şimdi de mavi ekran hatası 7 ay Nubia'dan oyuncu tableti geliyor: İşte Nubia Hipad'in ilk görüntüsü ve özellikleri 7 ay Küresel internet bağlantısında önümüzdeki 48 saat içinde kesintiler olabilir 7 ay Sony Xperia XZ2 için Android Pie 9.0 güncellemesi yayınlandı 7 ay Google ve Apple kasırganın izlerini silmek için bağış yapacak 7 ay Boston Dynamics, robot köpek Spot'u şantiyelerde test ediyor 7 ay Dev nakliye uçağı, Avustralya'da paniğe yol açtı 7 ay Kanye West, Apple'ın Trump için bir iPlane üretmesini istiyor 7 ay Çin’in en zenginleri listesinde kripto girişimcileri de var 7 ay QuadrigaCX, gecikmelerin sorumlusu olarak Ticaret Bankası'nı gösterdi 7 ay GÖRÜNTÜLENEN App Store gelir anlamında Google Play’i ikiye katlıyor Sonraki Microsoft en iyi PC üreticileri arasına girdi 7 ay Fortnite Android artık açık beta 7 ay Sistem hızlandırma trendine Oppo da katıldı, üstelik yapay zekâ destekli 7 ay Karısının kendisini aldattığını Google Haritalar'da gören adam boşandı 7 ay Snapchat platformunda zengin gerçeklik dizileri dönemi başlıyor 7 ay Essential tamamen yapay zekâya dayalı bir akıllı telefon geliştiriyor 7 ay Guardians of the Galaxy'nin yönetmeni DC'ye transfer oluyor 7 ay Mac satışları üçüncü çeyrekte düştü 7 ay 4 kameralı telefon ne işe yarar? Samsung Galaxy A9 ön inceleme 7 ay 3 Kameralı Samsung Galaxy A7 ön inceleme 7 ay Google Pixel 3'ün kamera uygulaması indirilebilir durumda 7 ay Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas artık çok daha hızlı 7 ay Honor MediaPad T5 tanıtıldı 7 ay iPhone'lar yakında istenmeyen aramaları otomatik olarak algılayabilir 7 ay ABD Hava Kuvvetleri, roket üreticileriyle 2.2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı 7 ay Honor Magic 2’nin resmi tanıtım videosu yayınlandı 7 ay Samsung 2019'dan itibaren akıllı telefonlarından kulaklık girişini kaldırabilir 7 ay Facebook, işyerleri için güvenlik kontrolü özelliği üzerinde çalışıyor 7 ay Acil iniş yapmak zorunda kalan uzay aracından sevindirici haber geldi 7 ay LG'den yedi kameraya sahip kavisli bir akıllı telefon geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim