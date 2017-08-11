App Store'da haftanın ücretsiz uygulaması: Colorcube

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Apple her hafta bir uygulamayı ücretsiz sunmaya devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu olarak Colorcube seçildi. Fırsat önümüzdeki perşembe gecesine kadar devam edecek. Sonrasında uygulama 3,49 TL'ye satılacak.

Colorcube'u özetlemek gerekirse oyun minimalist bir bulmaca oyunu. Elimizdeki parçalanmış şekilleri kullanarak bizden istenen bütünü oluşturmaya çalışıyoruz. Oynanış oldukça basit. Bize sunulan parçaları seçip döndürerek ve diğer şekillerle renk örtüşmeleri yaparak istenen görseli oluşturuyoruz. Tek elle ve kısa parmak hareketleriyle rahatlıkla oynanabiliyor. Bu sayede metroda, otobüse veya kısa molalarda oynamak için ideal bir oyun.

Oyunun müzikleri adeta bir film müziği gibi özenle hazırlanmış. Oynanışa olumlu etki ediyor. Oyunda toplamda 250'den fazla bölüm tasarımı bulunuyor. Bu sayede uzun süreli oyun deneyimi vadediyor. Colorcube'u oynamanızı tavsiye ediyoruz.





Türkçe dil desteği de bulunan Colorcube'u iOS cihazlarınıza buradan indirebilirsiniz.