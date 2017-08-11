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App Store'da haftanın ücretsiz uygulaması: Colorcube

App Store'da haftanın ücretsiz oyunu olarak Colorcube adındaki bulmaca oyunu seçildi. Colorcube oynaması basit ancak çözmesi zor bir oyun. Colorcube indirimden önce 3,49 TL'ye satılıyordu.
1 yıl
3,9b
1
4
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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App Store'da haftanın ücretsiz uygulaması: Colorcube
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Apple her hafta bir uygulamayı ücretsiz sunmaya devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu olarak Colorcube seçildi. Fırsat önümüzdeki perşembe gecesine kadar devam edecek. Sonrasında uygulama 3,49 TL'ye satılacak.

Colorcube'u özetlemek gerekirse oyun minimalist bir bulmaca oyunu. Elimizdeki parçalanmış şekilleri kullanarak bizden istenen bütünü oluşturmaya çalışıyoruz. Oynanış oldukça basit. Bize sunulan parçaları seçip döndürerek ve diğer şekillerle renk örtüşmeleri yaparak istenen görseli oluşturuyoruz. Tek elle ve kısa parmak hareketleriyle rahatlıkla oynanabiliyor. Bu sayede metroda, otobüse veya kısa molalarda oynamak için ideal bir oyun.

Oyunun müzikleri adeta bir film müziği gibi özenle hazırlanmış. Oynanışa olumlu etki ediyor. Oyunda toplamda 250'den fazla bölüm tasarımı bulunuyor. Bu sayede uzun süreli oyun deneyimi vadediyor. Colorcube'u oynamanızı tavsiye ediyoruz.


Türkçe dil desteği de bulunan Colorcube'u iOS cihazlarınıza buradan indirebilirsiniz.


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Cylon07 1 yıl
Ucretsiz uygulama artik yok mu app store da
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Reklam olmasın ama Appzapp Pro'yu kullanırsanız .Buna benzer pek çok paralı uygulamayı beleşe alıp.Kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
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Mlaket 1 yıl
Hocam bu oyunu indirdik diyelim, 1 hafta dolunca oyun oynanılmaz hale mi gelecek?
1 Yanıt Yanıtla +1
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deoks 1 yıl Mlaket
Mlaket

Hocam bu oyunu indirdik diyelim, 1 hafta dolunca oyun oynanılmaz hale mi gelecek?

itunes kütüphanenize eklenmiş olacak ve istediğiniz kadar ve süre oynayabileceksiniz.
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