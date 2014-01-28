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App Store'daki indirmelerin sayısı 65 milyarı geçti, geliştiricilere 15 milyar dolar ödendi

5 yıl
6,7b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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App Store'daki indirmelerin sayısı 65 milyarı geçti, geliştiricilere 15 milyar dolar ödendi

iOS'in en önemli artılarından olan App Store, her geçen gün büyümesini sürdürüyor.

Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2013 takvim yılının son çeyreğinde App Store'dan yapılan indirme sayısı 65 milyonu geçti.

Sadece bu çeyrekte geliştiricilere 2 milyar dolar ödenirken; son 4 çeyrek birlikte değerlendirildiğinde ödenen kümülatif tutar 15 milyar dolara yükseldi.

Geliştiricilerin App Store ile kazanmaya devam ettiklerine dikkat çeken Apple, Android'e kıyasla iOS'de geliştiricilerin indirme başına 5 kat daha fazla avantaja sahip olduğunu açıklarken; uygulama içi satışta ise geliştiricilerin 4 kat daha fazla avantaja sahip olduklarını belirtti.


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Allahdiyenspen 5 yıl en beğenilen
Note 2 kullanıyorum neden diye sorun sadece ekranı büyük olduğu için yoksa android tam bir fiyasko.
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Biggest Star 5 yıl
androidde düzgün oyun ararken günümüz boşa gidiyor. her ne kadar android kullansam da apple ın üstünlüğü çok bariz belli oluyor..
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The Bavarian 5 yıl
Apple geliştiricilere toplamda 15 milyar dolar para öderken , Google ne kadar ödedi? Bu ayrıntı bile kaliteli uygulamaların neden iOS a cihazlara çıktığının göstergesi.
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danGerfuLL 5 yıl
Android'te free uygulamalarda olmadik yerde reklam cikmasi beni benden aliyor.
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darkest earth 5 yıl danGerfuLL
danGerfuLL

Android'te free uygulamalarda olmadik yerde reklam cikmasi beni benden aliyor.



Lucky Patcher



Ya da Adaway
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DH Misafiri 5 yıl
Note 2 kullaniyorum 14 aydir. Android'in bir fiyaskosunu görmedim şu ana kadar. Ne istesem indirdim kullandim.
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Bradley Cooper 5 yıl
valla ne yalan söyleyeyim. Note 3 kullanıcısı olarak AppStore u kıskanıyorum. kaliteli ve çeşidi çok. bizim play marketi Allaha emanet.
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caglet 5 yıl
S4 aldim sırf korsan oyun ve uygulama için , ama uygulama icin satin alim sayesinde korsanda yavas yavas ise yaramaz oldu.
Yakinda ios'e gecmek şart
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LegendM 5 yıl
Apple iphoneları ucuz yapsın bizde kullanalım
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wolferto 5 yıl
Google kazandigini harciyor en cok cihaz onda en cok android satiliyor ve daha ucuz kari daha az kazandigini yine harciyor ama apple oyle bi bencilki herseyi cok ucuza alip en kaliteliyim diye satiyor ve bankalarinda biriken siZin paralariniz apple fanlari not: iphone4 s .discovery smart mini ve huawei g301kullanicisiyim 300 tllik cihazlarim kalitesiz olsada apple in kisitlAmasi yuzunden onlari kullaniyorum 4s anca arkadaslarla bulusurken :) haklisiniz biraz havali tabiki fan olunur ve bana eksiler verilir saygilar
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wolferto 5 yıl
Hah android wodafone smart mini bile hafiza kartina oyun kurduruyor ve 1 ayda sahte kaynaklarda 70 kadar uygulama yukledim bunlari sayarsak androis iosu 5 e bile katlayabilir androidciler para odemiyor yani olay bu google playdan sadece freeler indiriliyor
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Allahdiyenspen 5 yıl en beğenilen
Note 2 kullanıyorum neden diye sorun sadece ekranı büyük olduğu için yoksa android tam bir fiyasko.
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farukbekl 5 yıl Allahdiyenspen
Allahdiyenspen
Note 2 kullanıyorum neden diye sorun sadece ekranı büyük olduğu için yoksa android tam bir fiyasko.

Bütün android fanları seni örnek alsın. :):)
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Bran the Builder 5 yıl Allahdiyenspen
Allahdiyenspen
Note 2 kullanıyorum neden diye sorun sadece ekranı büyük olduğu için yoksa android tam bir fiyasko.

Appleın hiçbir zaman o kadar büyük ekranı telefon yapmasının taraftarı değildim şimdi anladım hocam büyük ekranlı bi model şartmış
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doctor5945 5 yıl
Google play stayjer geliştiricilerin mekanı kalite yapımların %70 nin androide gitmemeinin sebebi açık kaynak kodu kimse emeğinin bedava kullanılmasını istemiyor birkaç büyük yapımcıdan başka onlarda zaten lisans kontrolü istiyor rootsuz telefonlarda yükleme yapılmasını engelliyorlar mümkün olduğunca küçük geliştiricilerde kendi reklamlarını yapıyorlar.Bu kadar kar bırakan apple varken şaşırmamk lazım androidn gelişmemesine.
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