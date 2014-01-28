App Store'daki indirmelerin sayısı 65 milyarı geçti, geliştiricilere 15 milyar dolar ödendi

iOS'in en önemli artılarından olan App Store, her geçen gün büyümesini sürdürüyor.

Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2013 takvim yılının son çeyreğinde App Store'dan yapılan indirme sayısı 65 milyonu geçti.

Sadece bu çeyrekte geliştiricilere 2 milyar dolar ödenirken; son 4 çeyrek birlikte değerlendirildiğinde ödenen kümülatif tutar 15 milyar dolara yükseldi.

Geliştiricilerin App Store ile kazanmaya devam ettiklerine dikkat çeken Apple, Android'e kıyasla iOS'de geliştiricilerin indirme başına 5 kat daha fazla avantaja sahip olduğunu açıklarken; uygulama içi satışta ise geliştiricilerin 4 kat daha fazla avantaja sahip olduklarını belirtti.