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AppStore'daki uygulama sayısı 225,000'i aştı; 65 günde 5 milyondan fazla kitap satıldı

8 yıl
7b
1
iPad
Shady
Haber Editörü
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Şu anda Moscone West'te açılışı yapılan WWDC konferansının ilk konuşmacısı olan Steve Jobs, 2008 yılında iPhone OS 2.0 ile açılan AppStore ve iPad ile açılan iBook Store'ın son durumlarını yansıtan sayısal verileri açıkladı.. Verilere göre AppStore; 225,000'den fazla uygulama sunarken, iBook Store'da ise açılışından bu yana iPad başına 2,5 kitap ile 65 günde 5 milyondan fazla kitap satışı gerçekleştirildi. AppStore'daki iPad'e özel olarak bulunan uygulamaların sayısıysa 8500'i aştı..

AppStore'a haftada 15,000 uygulama gönderilirken, bu uygulamalarının %95'inin 7 gün içersinde AppStore'dan satışa sunulduğunu belirten Steve Jobs, satışa sunulmayan %5'lik payın ise yazılımsal sorunlar, desteklenmeyen API'ler ve reklamlardan dolayı engellendiğinin altını çizdi.


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