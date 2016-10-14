AppStore’un en iyi oyunlarında büyük indirim

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Küçük bütçelerle hazırlanan ancak AppStore’da büyük indirme sayılarına ulaşan oyunlarda Apple büyük bir indirime gitti. Aynı zamanda Android platformunda da bulunan bu yapımlar, arkasında büyük bir yapımcı olmamasına karşın ciddi bir potansiyel oluşturarak geliştiricisine hem haklı bir ün hem de ciddi paralar kazandırdı.

15 tane oyunu seçen ve ciddi bir fiyat indirimi uygulayan Apple, aralarında 2014 yılında neredeyse tüm ödülleri toplayan Monument Valley isimli oyuna da listede yer vermiş. Alto’s Adventure, Machinarium, Threes! gibi ilgi çekici bir çok yapım listede. İşte o oyunlar ve indirme bağlantıları: