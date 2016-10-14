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AppStore’un en iyi oyunlarında büyük indirim

Apple, tüm zamanların en iyi indie oyunlarında büyük bir indirime gitti. Bağımsız geliştiriciler tarafından hazırlanan ve milyonlarca indirilen en iyi yapımlar listemizde:
2 yıl
5,5b
1
6
Mobil Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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AppStore’un en iyi oyunlarında büyük indirim
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Küçük bütçelerle hazırlanan ancak AppStore’da büyük indirme sayılarına ulaşan oyunlarda Apple büyük bir indirime gitti. Aynı zamanda Android platformunda da bulunan bu yapımlar, arkasında büyük bir yapımcı olmamasına karşın ciddi bir potansiyel oluşturarak geliştiricisine hem haklı bir ün hem de ciddi paralar kazandırdı.

15 tane oyunu seçen ve ciddi bir fiyat indirimi uygulayan Apple, aralarında 2014 yılında neredeyse tüm ödülleri toplayan Monument Valley isimli oyuna da listede yer vermiş. Alto’s Adventure, Machinarium, Threes! gibi ilgi çekici bir çok yapım listede. İşte o oyunlar ve indirme bağlantıları:


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Lord Melkor 2 yıl gun
F2P ve buna sebep ortaya çıkan in app purchase. Bu ikili yüzünden tüm oyunlarda enerji sistemi var. Oyunlardan hiçbir tat alamıyorum. Reklamlı ve ücretli reklamsız dönemi bile daha güzeldi.

Sadece böyle bağımsız oyunlarda ücret verip oyundan zevk alabiliyorum.
F2P ve buna sebep ortaya çıkan in app purchase. Bu ikili yüzünden tüm oyunlarda enerji sistemi var. Oyunlardan hiçbir tat alamıyorum. Reklamlı ve ücretli rekla...
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simbolmina 2 yıl en beğenilen
Machinarium çok güzel bir bulmaca oyunudur. Oynamayan insan evladı kalmasın. Pc'de de var, mumkunse orada oynayın.
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MegaWolt38 2 yıl
Alto's Adventures denen dandik oyunu asla almayın. 0,01-TL bile etmez. Aldığım gibi iade ettim ben.
Leo's Fortune
Badland
Machinarium harikadır.
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Guest-9D2914531 2 yıl
Monument Valley, Machinarium ve BADLAND 2yi aldim. Prune' u merak ettim. Nasıldır?
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esmerbuyucu 2 yıl
Zevkli oyunlar. İndirimleri takip ettiğim için çoğusuna sahibim. Ayrıca artık mobil oyunlarda bile DLC çılgınlığı başladı. Monument Valley'de bile var yani zaten para vererek alıyorsun ama yine para istiyorlar.
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simbolmina 2 yıl en beğenilen
Machinarium çok güzel bir bulmaca oyunudur. Oynamayan insan evladı kalmasın. Pc'de de var, mumkunse orada oynayın.
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gun 2 yıl
Harika oyunlar ama ne yazık ki sırf ücretli olduklarından dolayı satamadılar. Son ücretli güzel oyunlar oldular.

Şuan Free to Play den geçilmiyor
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Lord Melkor 2 yıl gun
F2P ve buna sebep ortaya çıkan in app purchase. Bu ikili yüzünden tüm oyunlarda enerji sistemi var. Oyunlardan hiçbir tat alamıyorum. Reklamlı ve ücretli reklamsız dönemi bile daha güzeldi.

Sadece böyle bağımsız oyunlarda ücret verip oyundan zevk alabiliyorum.
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