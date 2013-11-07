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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 13" rMBP'daki klavye ve trackpad sorunu için beklenen güncellemeyi yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
525
1
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, 13
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Apple, yeni nesil Haswell'li 13" MacBook Pro Retina kullanıcıların başını en çok ağrıtan sorunu gideren EFI güncellemesini kısa bir süre önce yayınladı. Hatırlanacağı gibi Apple, sorunun internette sıkça dile getirilmesinden sonra yaptığı açıklama ile sorunun farkında olduklarını ve en kısa zamanda sorunu giderecek donanım güncellemesini yayınlayacaklarının sözünü vermişti.

MacBook Pr Retina EFI Update v1.3 ismiyle yayınlanan güncelleme hem Multi-Touch trackpad hem de klavyenin beklenmedik bir anda tepkisiz kalmasına sebep olan sorunu gideriyor. Apple, güncellemenin model farketmeksizin tüm 2013 sonu 13" rMBP'lara yüklenmesini tavsiye ediyor.

MacBook Pro Retina EFI Update v1.3'le ilgili Apple'ın hazırladığı destek sayfasına buradan ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.


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