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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 2012 mali yılı 4.çeyreğinde rekor gelir ve kar elde etti

6 yıl
10,6b
1
38
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde iPad Mini başta olmak üzere ürün gamında bir takım revizyonlara giden Apple, 29 Eylül 2012 itibariyle sona eren 2012 mali yılı 4.çeyrek sonuçlarını açıkladı.Açıklanan verilere göre Apple, 4.çeyreği rekor gelir ve kar ile tamamladı.

Apple, 4.çeyrekte 36 milyar dolar gelir ve 8,2 milyar dolar net çeyrek karı, diğer bir deyişle hisse başına 8,67 dolar kazanç elde ederken; brüt kar marjı %40 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Apple, 28,3 milyar dolar gelir, 6,6 milyar dolar net çeyrek karı elde ederken, brüt kar marjı ise %40,3 idi. Öte yandan geride bıraktığımız çeyrekte Amerika dışındaki satışlar ise gelirin %60'ını oluşturdu.

Ürün satış sayılarına baktığımızda ise:

  • Yıllık bazda %58 artış ile 26,9 milyon adet iPhone satıldı.
  • Yıllık bazda %26 artış ile 14 milyon adet iPad satıldı.
  • Yıllık bazda %1 artış ile 4,9 milyon adet Mac satıldı.
  • Yıllık bazda %19 düşüş ile 5,3 milyon iPod satıldı.

Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi:

"Rekor Eylül çeyrek sonuçlarıyla muhteşem bir mali yılı bitirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Şimdi en iyi iPhone, Mac, iPad ve iPod ürünleriyle tatil sezonuna giriyoruz; ayrıca yoldaki yeni ürünlerimizle de kendimize güvenimiz tam.."

Apple'ın finanstan sorumlu üst düzey yöneticisi Peter Oppenheimer ise 2012 mali yılında 41 milyar dolar net kar ve 50 milyar dolar faaliyet nakit akışı sağladıklarını belirtirken; 2013 mali yılının ilk çeyreğinde 52 milyar dolar gelir ve hisse başına 11,75 dolar kazanç beklediklerini ifade etti.

Öte yandan Apple Yönetim Kurulu, 15 Kasım 2012 işlem günü sonundaki kayıtlara göre Apple hissedarı olanlara, hisse başına 2,65 dolar temettü dağıtacaklarını açıkladı.


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Rust in Peace 6 yıl en beğenilen
Gecen yila gore satislarin arttigini belirtiyorsunuz da iPhone 5'in ciktigi 3. ceyrekteki satislarin iPhone 5 oncesi 2. ceyrekten daha dusuk oldugunu neden belirtmiyorsunuz?
2.ceyrek: 35.1 milyon
3.ceyrek: 26.9 milyon
Ayni zamanda iPad ve iPod satislari da dusmus.
iPad: 17'den 14'e.
iPod: 6.8'den 5.3'e
Kaynak: Gsmarena
Gecen yila gore satislarin arttigini belirtiyorsunuz da iPhone 5'in ciktigi 3. ceyrekteki satislarin iPhone 5 oncesi 2. ceyrekten daha dusuk oldugunu neden beli...
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glos7777 6 yıl
Hımm demekki kafasına esen kendine göre çeviri yapıyo sitede, veya işine geldiği bi siteden çeviri yapıyo ..
iphone satışlarının 35.1 milyondan 29.6 milyona..
ipadlarin 17 milyondan 14 milyona..
ipodların da 6.8 milyondan 5.3 milyona düştüğünden bahsedilmemiş..
ki aynı zamanda geçen seneye oranla ios tabletlerin satış oranı %64.5 ten %56.7 ye android tabletlerin de %29.2 den 41.3 e çıktığını da büyük bi zevkle es geçmişiniz..
sevgiler..
Hımm demekki kafasına esen kendine göre çeviri yapıyo sitede, veya işine geldiği bi siteden çeviri yapıyo ..iphone satışlarının 35.1 milyondan 29.6 milyona...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Erasmus78 6 yıl
glos7777

Hımm demekki kafasına esen kendine göre çeviri yapıyo sitede, veya işine geldiği bi siteden çeviri yapıyo ..iphone satışlarının 35.1 milyondan 29.6 milyona..ipadlarin 17 milyondan 14 milyona..ipodların da 6.8 milyondan 5.3 milyona düştüğünden bahsedilmemiş..ki aynı zamanda geçen seneye oranla ios tabletlerin satış oranı %64.5 ten %56.7 ye android tabletlerin de %29.2 den 41.3 e çıktığını da büyük bi zevkle es geçmişiniz..sevgiler..


Yanlış düşünüyorsunuz ya da yanlış yorum yapıyorsunuz.

1- Her çeyrek ürünlerin satış performansı değişir. iPhone 5 in çıktığı çeyrek diyorsunuz ama iPhone 5 bu çeyrekte sadece 8 gün satıldı.

2- Siz iPhone 4S in yeni duyurulduğu ve ilginin zirvede olduğu çeyrek ile artık iPhone 4S e ilginin iyice zayıfladığı hatta iPhone 5 in duyurulacağının herkes tarafından bilindiği bir çeyreği kıyaslıyorsunuz. Mantık ne?

3- Eğer bir sonraki çeyrek iPhone satış rakmı 37 milyon adetten az olursa işte o zaman size hak veririm.



glos7777Hımm demekki kafasına esen kendine göre çeviri yapıyo sitede, veya işine geldiği bi siteden çeviri yapıyo ..iphone satışlarının ...
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teramit 6 yıl
DH Misafiri
üçüncü çeyrek arkadaşlar.... 4. çeyreğe yeni girdik. Çevirdiğiniz yazıların anlamlarını hiç düşünmüyor musunuz?

evet ya 4. çeyreği şu an yaşıyoruz veriler en iyi ihtimal 3. çeyreğe ait olabilir.
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susesa 6 yıl
Zaten o yüzden "çevirdiğiniz şeylerin anlamını düşünmüyor musunuz" diye yazdım. CNET haberi yanlış verdi.
Celtic Warrior
ZZ RAT Aciklanan 3.ceyrek, Apple ozel donem kullanmiyor. Editor bey duzeltirse ya da kaynagini tekrar kontrol ederse yanlis bilgi vermemis olur.
Hayir 4. Ceyrek. Cnet de haberi 4. ceyrek diye verdi.

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senatorlines 6 yıl
Her yer samsung lg ve çinlilerin tel. atraksiyonlarından geçilmiyor, samsung mali verilerini açıklıyor hiç çıt yok her kes memnun şimdiden samsung TEKEL olmayı garantiledi ya, ara sıra Apple haberlerinden bir çok kişi rahatsız oluyor abuk sapık yorumlar tonlarca, yahu ben Macbook Pro/İpad3/İphone 4S KULLANIYORUM herifler yapmışlar her şeyini KENDİLERİ TASARLAYIP yapıyorlar, helal olsun ve Apple ye devam diyorum, cihaz kullanmasını bilgisayar ve teknolojiye kafa yorup çalışmayı sevmeyenler böyle uzaktan ancak ATIP TUTARLAR, evet samsunsun tekelleşmeye devam ediyor piyasanın 1.numaralı tekeli ve taklitçi saldırganı durumunda, Apple'den bize zarar gelmez, ama samsun ile çinliler bize Arçelik+Vesteli kapattırabilir bu gidişle, Kore ve Çin rekabetine bir çok firma dayanamayıp KAPIYA KİLİT vurma devri ÇOK YAKINDA siz de gidip ozaman kendinize KORE veya ÇİNDE iş bakarsınız tabi orda sizi çiğ çiğ yemezlerse!
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DH Misafiri 6 yıl
üçüncü çeyrek arkadaşlar.... 4. çeyreğe yeni girdik. Çevirdiğiniz yazıların anlamlarını hiç düşünmüyor musunuz?
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phantom_coal 6 yıl
Borsa oynayan apple a oynasa köşeyi döner o zaman, hiç anlamam bende.
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glos7777 6 yıl
Evlat Acısı Dedikleri Bu Olsa Gerek : apple.com/...
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Lord Melkor 6 yıl
glos7777
Hımm demekki kafasına esen kendine göre çeviri yapıyo sitede, veya işine geldiği bi siteden çeviri yapıyo ..iphone satışlarının 35.1 milyondan 29.6 milyona..ipadlarin 17 milyondan 14 milyona..ipodların da 6.8 milyondan 5.3 milyona düştüğünden bahsedilmemiş..ki aynı zamanda geçen seneye oranla ios tabletlerin satış oranı %64.5 ten %56.7 ye android tabletlerin de %29.2 den 41.3 e çıktığını da büyük bi zevkle es geçmişiniz..sevgiler..

yav he he zaten o kadar düştüğü için rekor kar etmiş
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homeedition88 6 yıl
Rust in Peace
Gecen yila gore satislarin arttigini belirtiyorsunuz da iPhone 5in ciktigi 3. ceyrekteki satislarin iPhone 5 oncesi 2. ceyrekten daha dusuk oldugunu neden belirtmiyorsunuz?2.ceyrek: 35.1 milyon3.ceyrek: 26.9 milyonAyni zamanda iPad ve iPod satislari da dusmus.iPad: 17den 14e.iPod: 6.8den 5.3eKaynak: Gsmarena

Yeni nesil cihazların çıkışı sırasında dönemsel olarak satışlarda düşüş her firmaya mahsustur o yüzden yıllık bazda değerlendirmek satışları daha mantıklı. Özetle a.b.d'de bırak en fazla tablet satışını bilgisayar üreticilerin ürettiği tüm ürün skalasından daha fazla tablet satışı, masaüstü sistemlerde 1 numara ve notebook sistemlerinde de bir numaraya oturdu adamlar bu sene. Telefonda elbette öndeler...
Apple yazılım konusunda başarısı ve işletim sisteminin kullanılışlığı ile bu kadar kar elde edebiliyor. Microsoft'un xp'in ilk çıkışı ile mavi ekran sorunu, vista ile uyumsuzluğu, vistanın berbat bir işletim sistemi olması gibi üstüste yaptığı hatalardan sıkılan herkes tek alternatif olan mac'lere kaydı.
Keza cep telefonunda m.s windows'un problemleri dokunmatik ekranın kalem ile kullanışsızlığı, dokunmatik diye bastırmatik ekranların kullanışsızlığı, telefonları segment segment iş, eğlence, yüksek megapx diye ayrılması sorunlarından kaçanlarda iphone'a geçti.
Bu hataları unutuyorsunuz sonra apple teknoloji adına ne yaptı diye soruyorsunuz. Teknoloji insanın işini kolaylaştırması için var. Yoksa ben ne yapayım günde 3 defa hata veren sistemi ne yaratıcı nede üretici olabilirsiniz sistemi toplamaktan. Hızlı ve benim ihtiyacımı net şekilde karşılayamayan teknolojiyi satın almam.
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Erasmus78 6 yıl
glos7777

Hımm demekki kafasına esen kendine göre çeviri yapıyo sitede, veya işine geldiği bi siteden çeviri yapıyo ..iphone satışlarının 35.1 milyondan 29.6 milyona..ipadlarin 17 milyondan 14 milyona..ipodların da 6.8 milyondan 5.3 milyona düştüğünden bahsedilmemiş..ki aynı zamanda geçen seneye oranla ios tabletlerin satış oranı %64.5 ten %56.7 ye android tabletlerin de %29.2 den 41.3 e çıktığını da büyük bi zevkle es geçmişiniz..sevgiler..


Yanlış düşünüyorsunuz ya da yanlış yorum yapıyorsunuz.

1- Her çeyrek ürünlerin satış performansı değişir. iPhone 5 in çıktığı çeyrek diyorsunuz ama iPhone 5 bu çeyrekte sadece 8 gün satıldı.

2- Siz iPhone 4S in yeni duyurulduğu ve ilginin zirvede olduğu çeyrek ile artık iPhone 4S e ilginin iyice zayıfladığı hatta iPhone 5 in duyurulacağının herkes tarafından bilindiği bir çeyreği kıyaslıyorsunuz. Mantık ne?

3- Eğer bir sonraki çeyrek iPhone satış rakmı 37 milyon adetten az olursa işte o zaman size hak veririm.



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Cihan 6 yıl
yabancı borsaya tc vatandaşı direk alım yapamıyor

kahretsin yaaa

gitti paralar..


5 sene önce 100 bin yatırsaydım şimdi iyi para kaldırmıştım
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dersamstagnachmittag 6 yıl
cem uzana hapis şoku olayına bağladı bu da :D
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