Apple, 2012 mali yılı 4.çeyreğinde rekor gelir ve kar elde etti

Geçtiğimiz günlerde iPad Mini başta olmak üzere ürün gamında bir takım revizyonlara giden Apple, 29 Eylül 2012 itibariyle sona eren 2012 mali yılı 4.çeyrek sonuçlarını açıkladı.Açıklanan verilere göre Apple, 4.çeyreği rekor gelir ve kar ile tamamladı.

Apple, 4.çeyrekte 36 milyar dolar gelir ve 8,2 milyar dolar net çeyrek karı, diğer bir deyişle hisse başına 8,67 dolar kazanç elde ederken; brüt kar marjı %40 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Apple, 28,3 milyar dolar gelir, 6,6 milyar dolar net çeyrek karı elde ederken, brüt kar marjı ise %40,3 idi. Öte yandan geride bıraktığımız çeyrekte Amerika dışındaki satışlar ise gelirin %60'ını oluşturdu.

Ürün satış sayılarına baktığımızda ise:

Yıllık bazda %58 artış ile 26,9 milyon adet iPhone satıldı.

Yıllık bazda %26 artış ile 14 milyon adet iPad satıldı.

Yıllık bazda %1 artış ile 4,9 milyon adet Mac satıldı.

Yıllık bazda %19 düşüş ile 5,3 milyon iPod satıldı.

Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi:

"Rekor Eylül çeyrek sonuçlarıyla muhteşem bir mali yılı bitirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Şimdi en iyi iPhone, Mac, iPad ve iPod ürünleriyle tatil sezonuna giriyoruz; ayrıca yoldaki yeni ürünlerimizle de kendimize güvenimiz tam.."

Apple'ın finanstan sorumlu üst düzey yöneticisi Peter Oppenheimer ise 2012 mali yılında 41 milyar dolar net kar ve 50 milyar dolar faaliyet nakit akışı sağladıklarını belirtirken; 2013 mali yılının ilk çeyreğinde 52 milyar dolar gelir ve hisse başına 11,75 dolar kazanç beklediklerini ifade etti.



Öte yandan Apple Yönetim Kurulu, 15 Kasım 2012 işlem günü sonundaki kayıtlara göre Apple hissedarı olanlara, hisse başına 2,65 dolar temettü dağıtacaklarını açıkladı.

