Apple, 2013 mali yılı 4.çeyrek sonuçlarını 28 Ekim'de açıklayacak

İlk 3 günde 9 milyon adet iPhone satışı yaparak dikkatleri üstüne çeken Apple, bu satışların gerçekleştirildiği dönemi de içine alan 2013 mali yılının 4.çeyrek sonuçlarını 28 Ekim'de duyuracağını açıkladı.

Apple, ilgili dönemde 34-37 milyar dolar gelir ve %36-37 arasında kar marjı elde etmeyi öngörürüyor. Eğer firma öngörüsünün alt limitinde gelir açıklarsa Apple'ın 2013 yılındaki toplam geliri 167 milyar dolara olarak yazılacak ki bu da firmanın yıllık bazda gelirlerini yaklaşık %6 mertebesinde arttırması anlamına geliyor.

Apple'dan CEO Tim Cook ve CFO Peter Oppenheimer önderliğinde gerçekleştirilecek olan mali yıl değerlendirme telekonferansında firmanın mağazacalık tarafındaki yol haritasını paylaşması bekleniyor.

Apple, mali yılın 3.çeyreğinde 35,3 milyar dolar gelir, 6,9 milyar dolar net kar elde etmiş ve 3,8 milyon adet Mac, 31,2 milyon adet iPhone ve 14,6 milyon adet iPad satışı gerçekleştirmişti.