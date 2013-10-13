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Apple, 2013 mali yılı 4.çeyrek sonuçlarını 28 Ekim'de açıklayacak

5 yıl
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, 2013 mali yılı 4.çeyrek sonuçlarını 28 Ekim'de açıklayacak

İlk 3 günde 9 milyon adet iPhone satışı yaparak dikkatleri üstüne çeken Apple, bu satışların gerçekleştirildiği dönemi de içine alan 2013 mali yılının 4.çeyrek sonuçlarını 28 Ekim'de duyuracağını açıkladı.

Apple, ilgili dönemde 34-37 milyar dolar gelir ve %36-37 arasında kar marjı elde etmeyi öngörürüyor. Eğer firma öngörüsünün alt limitinde gelir açıklarsa Apple'ın 2013 yılındaki toplam geliri 167 milyar dolara olarak yazılacak ki bu da firmanın yıllık bazda gelirlerini yaklaşık %6 mertebesinde arttırması anlamına geliyor.

Apple'dan CEO Tim Cook ve CFO Peter Oppenheimer önderliğinde gerçekleştirilecek olan mali yıl değerlendirme telekonferansında firmanın mağazacalık tarafındaki yol haritasını paylaşması bekleniyor.

Apple, mali yılın 3.çeyreğinde 35,3 milyar dolar gelir, 6,9 milyar dolar net kar elde etmiş ve 3,8 milyon adet Mac, 31,2 milyon adet iPhone ve 14,6 milyon adet iPad satışı gerçekleştirmişti.


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by__metallica 5 yıl
1 yılda 167 milyar dolar gelir nedir arkadaş... Peh!
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engurlu 5 yıl
Ben açıklıyorum

Külliyen Zarar..
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TheMarjinaLs 5 yıl
Steve yorumları ...

Bir bitmediniz !!
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WB 5 yıl
Steve den beri durumu iyi idare ettiler ama yolun sonuna gelindigini dusunuyorum. Onumuzdeki iki yil yeni ekibin rustunu ispatlamasi acisindan cok kritik..
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Ryzen 5 yıl
eeee
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depeche35 5 yıl
Bilançolar artık hep kötüye gidecek..
Nerdesin reis.... şirketini neden bu şahsa emanet ettin ?
Adam'da ne vizyon var ne de öngörü !
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