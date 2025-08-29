Galaxy S25 FE her açıdan görüntülendi ve renk seçenekleri ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, bir sonraki Fan Edition akıllı telefonu Galaxy S25 FE'yi 4 Eylül'de Galaxy Tab S11 serisiyle birlikte piyasaya sürecek. Şimdiye kadar cihaz hakkında tasarımı, özellikleri ve fiyatı hakkında birçok sızıntı gördük. Yeni sızıntı ise Galaxy S25 FE'yi tüm açılardan gösteriyor ve bütün renk seçeneklerini ortaya koyuyor.

Android Headlines'ın paylaştığı görsellerde Galaxy S25 FE'nin beş farklı renk seçeneğiyle geleceği görülüyor: Lacivert, siyah, beyaz ve buz mavisi. Telefon, metalik renkte çerçeveleri ve üç bağımsız kameradan oluşan tasarımıyla selefine oldukça benziyor. Ancak çerçevelerin çok daha ince olduğu görülüyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Samsung Galaxy S25 FE neler sunacak?

Daha önceki sızıntılara göre Galaxy S25 FE, FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekrana, Exynos 2400 yonga setine, 8 GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı seçeneklerine ve 45W şarj destekli 4.900 mAh bataryaya sahip olacak.

Infinix Hot 60 Pro+, en ince kavisli ekranlı telefon oldu 20 sa. önce eklendi

Telefonun arka tarafında üç kamera yer alacak: OIS özellikli 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zum ve OIS özellikli 8 MP telefoto kamera. Telefon ayrıca, ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ve toz ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip olacak.

Cihazın 128 GB modelinin ABD'de 650 dolar, 256 GB modelinin ise 710 dolar fiyattan satışa sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S25 FE her açıdan görüntülendi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: