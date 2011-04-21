Apple 2.çeyrek sonuçlarını açıkladı; 18.65 milyon adet iPhone satışı, 24.67 milyar $ gelir

Intel, IBM, Yahoo derken; teknoloji dünyasının popüler isimlerinden Apple da 26 Mart tarihinde sona eren 2011 mali yılının 2.çeyrek sonuçlarını açıkladı. iPad 2'nin ve yeni nesil Macbook Pro'ların satışa sunulduğu 2.çeyrekte, Apple, yine kendi tarihi açısından rekorların altına imza atmayı başardı.

Cupertino'lu teknoloji firması, geride bıraktığımız çeyrekte 24.67 milyar dolar gelir ve 5.99 milyar dolar net kar, diğer bir deyişle hisse başına 6,40 dolarlık kazanç elde etmeyi başardı. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise 13.5 milyar dolar gelir, 3,07 milyar dolar net kar ve 3.33 dolar hisse başına kazanç elde eden Apple'ın toplam karı geçtiğimiz seneye göre %41.7'den %41.4'e gerilerken; Amerikan pazarı dışındaki satışlar gelirlerin %59'unu oluşturdu.

Apple, bu çeyrekte, geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla %28'lik artış ile 3.76 milyon birim Mac, %17'lik azalma ile 9.02 milyon iPod satışı gerçekleştirirken; satışlardaki en büyük artışı ve yüksek satış rakamına iPhone ile ulaştı. Firmanın verilerine göre, iPhone satışları bir önceki senenin aynı dönemine göre %113'lük artış ile 18.65 milyona yükselirken; iPad 2'nin de satışa sunulduğu bu çeyrekte toplam 4.69 milyon iPad satışının altına imza atıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle Apple'daki tam zamanlı çalışmasına ara veren ancak stratejik kararlarda hala görevini sürdüren Steve Jobs, geride kalan çeyrek için "Çeyrek gelirlerinde %83, net karda %95'lik artış ile çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz." yorumunu yaparken; yılın geri kalan döneminde aktif oldukları her alanda yeniliklere devam edeceklerini söyledi. Apple'ın mali işlerden sorumlu tepe yöneticisi Peter Oppenheimer ise, rekor kırdıkları Mart çeyreğinden finansal anlamda memnun olduklarını dile getirirken; Haziran ayında sona erecek olan 3.çeyrekte 23 milyar dolar gelir ve hisse başına 5.03 dolar kazanç elde etmeyi tahmin ettiklerini belirtti.