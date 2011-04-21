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Apple 2.çeyrek sonuçlarını açıkladı; 18.65 milyon adet iPhone satışı, 24.67 milyar $ gelir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Intel, IBM, Yahoo derken; teknoloji dünyasının popüler isimlerinden Apple da 26 Mart tarihinde sona eren 2011 mali yılının 2.çeyrek sonuçlarını açıkladı. iPad 2'nin ve yeni nesil Macbook Pro'ların satışa sunulduğu 2.çeyrekte, Apple, yine kendi tarihi açısından rekorların altına imza atmayı başardı.

Cupertino'lu teknoloji firması, geride bıraktığımız çeyrekte 24.67 milyar dolar gelir ve 5.99 milyar dolar net kar, diğer bir deyişle hisse başına 6,40 dolarlık kazanç elde etmeyi başardı. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise 13.5 milyar dolar gelir, 3,07 milyar dolar net kar ve 3.33 dolar hisse başına kazanç elde eden Apple'ın toplam karı geçtiğimiz seneye göre %41.7'den %41.4'e gerilerken; Amerikan pazarı dışındaki satışlar gelirlerin %59'unu oluşturdu.

Apple, bu çeyrekte, geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla %28'lik artış ile 3.76 milyon birim Mac, %17'lik azalma ile 9.02 milyon iPod satışı gerçekleştirirken; satışlardaki en büyük artışı ve yüksek satış rakamına iPhone ile ulaştı. Firmanın verilerine göre, iPhone satışları bir önceki senenin aynı dönemine göre %113'lük artış ile 18.65 milyona yükselirken; iPad 2'nin de satışa sunulduğu bu çeyrekte toplam 4.69 milyon iPad satışının altına imza atıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle Apple'daki tam zamanlı çalışmasına ara veren ancak stratejik kararlarda hala görevini sürdüren Steve Jobs, geride kalan çeyrek için "Çeyrek gelirlerinde %83, net karda %95'lik artış ile çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz." yorumunu yaparken; yılın geri kalan döneminde aktif oldukları her alanda yeniliklere devam edeceklerini söyledi. Apple'ın mali işlerden sorumlu tepe yöneticisi Peter Oppenheimer ise, rekor kırdıkları Mart çeyreğinden finansal anlamda memnun olduklarını dile getirirken; Haziran ayında sona erecek olan 3.çeyrekte 23 milyar dolar gelir ve hisse başına 5.03 dolar kazanç elde etmeyi tahmin ettiklerini belirtti.


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eribanez 8 yıl en beğenilen
Hala Apple'ı ve kullanıcılarını Yazıcıoğlundan kasa topluyor zihniyetiyle yargılayan 20 yıl öncesini yaşayan insanları hakkaten anlamıyorum. Arkadaşlar, hizmet ekonomisini içinde olduğumuz günümüz şartlarında, asıl olan içerikten öte para eden şey bilgidir, hizmettir, tecrübedir. Her hangi bir apple store'a gidebilirsiniz, göreceğiniz şey, size yaşattığı tecrübe, sunduğu fikir ve vadettiği bilgidir para yapan. Apple tam da bunu satıyor işte. Rekabet içinde olduğu firmalardan bu yüzden önde, bu yüzden aldığı parayı hakediyor.
Bir dünya laf yapan oldu ilk tableti o yapmadı, çift çekirdeği o koymadı, zaten 3g vardı onlar mı buldu sanki, telefon/tablet Led flaş, ön kamera daha önceden olan modeller mevcuttu....bla, bla, bla... Adamlar donanım arkasındaki hizmetle uğraşıyorlar buna kafa yoruyorlar, kimsenin ilk etapta yapmadığını yapıp, hizmet ağı geniş bir donanım ortaya koyuyorlar.( Diğer örnekler tam tersinde hala ısrarcı, sonra taklit damgası yiyince de kızıyorlar )
Şu tarz yorumları ben okumaktan hakkaten sıkılıyorum. Siz de eminim 'fanboy'ların size laf yetiştirmesinden(!) bıkmışsınızdır. Ama aradığınız cevabı forumlarda laf yetiştirerek değil, ekonomi, reklam, işletme ve pazarlama gibi alanların tarihsel süreçteki yerlerini iyi tahlil ederek ve ilgili mecralarında bulabilirsiniz. Kolay Gelsin
Hala Apple'ı ve kullanıcılarını Yazıcıoğlundan kasa topluyor zihniyetiyle yargılayan 20 yıl öncesini yaşayan insanları hakkaten anlamıyorum. Arkadaşlar, hizmet ...
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myfranco 8 yıl
Ben ps2 ps3 karsilastirmasi yaparken amoled ekran karsilastirmasi yapmadim. Androiddeki sorun henuz standarti olmayisi. Olursa ben de 2.3 veya 3.0 honeycomb ile keyif yaparim. Evet iphone ve ipad seviyorum cunku isletim sistemi sadece o cihaza yazilmis ve cok stabil calisiyor. Mobilden yazdigim icin uzun uzadiya yazamadim.
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Exxcrea 8 yıl
apple i hernekadar sevmedemde bukadar yüksek satışlar yakalamasına seviniyorum, diger firmalarida teşvik etmiş oluyor. bakınız samsung omnia larla ne haldeyken, galaxy s ile 10 milyon barajını geçerek çok büyük bir başarı yakalamayı başardı. bi tarafta iphone diger taraftaysa onlarca android telefon varken okadar telefon arasında samsungun bu başarıyı yakalamasıda ayrı bir yetenek tabi galaxy s olmasa iphone satışları dahada yüksek olurdu kesinlikle ancak bu saatten sonra rakipleri çokdaha fazla olucaktır tegra 2 lerin dual corelerin girmesiyle zaten öngörüldügü gibi piyasa iphone den android işletim sistemli telefonlara kayıcak. tabi bu zamanakadar dünyanın parasını kazanmış apple da yeni ürünler için argelere çoktan başlamıştır.bu konudaki tek üzüntümse diger firmalar 3 e mal edip 5 e satarken apple in 3 e yapip 7 8 e satması, kar oranlarının diger firmalara göre bukadar yüksek olmasi apple a olan antipatimin tek sebebi.
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i Am Not Dead 8 yıl
Helal
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LORDTEK 8 yıl
Google verilerimizi çalıyor! Dikkat! Chrome bile kullanmaMAkta fayda var.
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engurlu 8 yıl

LORDTEK
Google verilerimizi çalıyor! Dikkat! Chrome bile kullanmaMAkta fayda var.

www.hardwaremania.com/haber/2011/04/21/apple-iphone-ve-ipad-kullanicilarini-adim-adim-takip-ediyor/

asil kim neyi caliyor belli..
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DH Misafiri 8 yıl
Moderatörlerin, editörlerin Apple hayranı olduğu bir forumda neyi tartışıyorsunuz ?
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engurlu 8 yıl

DH Misafiri
Moderatörlerin, editörlerin Apple hayranı olduğu bir forumda neyi tartışıyorsunuz ?

android hayrani yapmaya calisiyoruz :)))
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whtswrongidiot 8 yıl

DH Misafiri

Moderatörlerin, editörlerin Apple hayranı olduğu bir forumda neyi tartışıyorsunuz ?


modlar mı belirliyor applein karını?
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rpm7200 8 yıl
Bakın elmanın marifetlerine ;) video.cnnturk.com/...
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alpa07 8 yıl
fan ları sağolsun
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6464756hythht 8 yıl

alpa07
fan ları sağolsun

ewd benim gibi fanlari sagolsun 1 adet 3gs 1 adet iphone4 ve 1 adet macbook pro var :) sizin gibi dusunen bir cok kisiye sesleniyorum birakin artik su antiapple tavrini.
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sendemail 8 yıl
Apple'a helal olsun ne söylenebilir ki başka?
Memleketimizde diğer batılı ülkelere oranla daha pahalıya satılmasının ana sebebi memleketimizdeki dağıtıcıların (hatta tek apple distribütörü var ulkemızde ) vurdumduymazlığı. apple kendı memleketınde 500-600 dolara sattıgı cıhazı ulkemızdekı dıstrıbutore 300-400 dolara satıyor,ardından memlekete kdv ve gumruk vergısı navlunu operasyon malıyetı bırım bası karı eklenerek bu sefer memlekettekı yaygın teknolojı marketlere 1000-1100 dolara satılıyor, ardından bin bilmem kac dolardan teknomarketın stoguna gıren cıhaz tezgaha 2500tl den cıkıyor...para tutarlarını ornek olsun dıye rastgele yazdım onemlı olan ıslem sırası,memleketımızde apple ın dagıtıcısı monopol hakimiyetinde ,malumunuz karaborsası da var...herhalukarda apple kendısı burada pıyasaya gırse ,her urununu mutlaka daha ucuza alırız ,bız son tuketıcıler katlanarak gelen vergı+kar+faalıyet gideri+urun bedelı unsurlarını her işlem yapan bırım sırket ıcın sılsıle halınde toplamını oduyoruz.Ham urun malıyetının en az 3.5 katı kadar bedelle + kdv olarak satın alıyoruz.1 senedır yogun bıcımde ıthalat ıhracat mudurlugu yaptım hemen hemen gıda +hayvan+elektronık+makıne parcaları+yarı mamul+hammadde envai çesıt urunun dıs satım ve alımıyla ugrastım buradan bılıyorum. Turkıye de apple telefonlarına duyulan aclık cıhazın sofıstıke olmasından degıl sadece pahalı olmasından baska bır sey de degıl... apple dan once nokıa nın N serısı bır modelıne 2000tl odeyen bırcok ınsan mevcut,sımdı o odemesı yapılan cıhazlar çöp oldu neredeyse...kısıler apple aracıyla imajlarını onemlı ve ıtıbarlı gostermeye calısıyorlar ve bunu bılen fırmalar da "lan keske 3500tl den pıyasaya cıkıs yapsaydık dıye aglıyorlar" .Burada kımseye ıtıbarsızdır vb.demıyorum kast etmıyorum rıca ederım yanlıs anlasılmasın.bu böyle bır ıs,kapıtalızmın bır motıfı, araba gıbı dusununuz bır kımse ımaj ve etkı ıcın luks bır araba sarın almayı ya da kullanmayı tercıh edıyor cunku buna göre algılanıyor...aynı sey... Gerci herhangı bır yanımızı herhangı bır emtıa ıle daha yukarı gostermeye calısmak tartısmasız gorgusuzluk ve psıkıyatrık bır komedı olsa bıle , Alaska da inim inim inleyen bir eskımoyu,ya da garibim Zimbabwelıyı ya da Srilankalı bır maden işçisini 10.000 dolar ıle 2 gunde dunyanın en modern ımajına kavusturabılırsınız...
Bu muhabbet ekonomı polıtıgın ,oradan toprak ve nufus meselelerıne oradan roma ıle germen hukuku temellerıne kadar gıder de ,ne sızın sabrınız var ne de burada bu haber de bunları anlatmanın manası var...ıyısı mı bız habere gerı donelım.
Apple urunlerı ulkemızdekı fıyatlarını haketmıyorlar kanımca ,benım elestırdıgım yanları bu ,bır de su itunes ezıyetı ,flash destegının olmayısı( adobe yuzunden quıctıme buyuk darbe aldı,dolayısıyla apple ın vıtrını darmadagın oldu,apple bu yuzden gıcık adobe a,yoksa her ıkı fırma da 2 dakıkada cıkarır bır zamazıngo al sana ıosta flash ..) can sıkıcı.
dığer taraftan ıphone playstatıon gıbı bır sey bence.ipad sacmalıgına hıc degınmıyorum bıle.Lakın macbook ve macbook aır'e laf dedırtmem ,umarım herkesın bırgun macbooku olur ve gercekten rahat eder.
Apple dıbıne kadar haketmıstır o parayı ergonomı ,kullanıcı dostlugu (ıtunes un basına tas dussun bır tek ıtunes a gıcıgım) , uygulama destegı ,inovasyon acısından lıder fırma apple dır. Herkes Steve Jobs'a laf sokusturuyor ama adamcagız cok basarılı arkadaslar,adam kendı cabasıyla koskoca dunya elektronık pıyasasına yön verdı ufuk actı helal olsun adama.
Benım kısısel tercıhımı androıdten yana ve bu samsung , ıphone nun sundugu herseyı fazlasıyla sunmakta ,en azından ıtunes ıskencesı yok lakın oyun tarafında ıphone ezıp gecıyor hepsını...
Fanboy-AntıApple cephesıne bır anlam veremıyorum.Burada apple'ı elestırdıgım mesajlarım oldu, ne fukaralıgım kaldı,ne anlyasızlıgım,ne cahıllıgım vs.re edılmedık laf kalmadı apple fanlar tarafından ,fanboylara sozum odur kı ,
Aramızda donanımdan ve yazılımdan cok ıyı anlayan sağlam arkadaslar var ,onlar ıtıbar edıpte bu apple tartısmalarına katılmıyorlar ,onların cogu ıcın apple cicili bicili oyuncaktan ıbaret, muhendıs bır adam apple kullanmaz bence lüzum duymaz ...
herneyse basınızı agrıttım , kısısel kanaatımdır her turlu yoruma acıktır, hepınıze ıphonelar androıdler feda olsun , hepınıze esenlıkler dılerım kıymetlı arkadaslar...
apple ın ve androıdın soframıza aş koyması dılegıyle (yapın bır aplıkasyon satın pazarda )
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Batuist 8 yıl
apple donanım satmıyor.. apple kalite, tasarım, kullanılabilirlik, erişebilirlik, özellik, vede en önemlisi sattığı donanımla sizi meşgul edebilecek tonla yazılım sunuyor. android tarafında çok ama çok daha güçlü donanıma sahip telefonlar olmasına rağmen hala yazılım ve oyun olarak güçsüz diye eleştirilen iphoneun oyun ve yaılım kalitesine ulaşamadı..
insanlar apple ürünü alamayınca bu sefer alanlar fanboy yakıştırmasına uğruyor. aksine bence alanlar ne aldığını çok iyi biliyor. bilen bir adamın söyleyeceği bir söz değil.. tamam pahalı olabilir ama bu kötü olduğu anlamına gelmez..
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prank31 8 yıl
DH Misafiri
Amerikan ordusu yeni yerler işgal etmek için bütçe sıkıntısı çekmeyecek.

Ne alakası var ozaman coca colada içme %51 i direk israil ordusuna gidiyor böyle düşünürsen ülkemizdede herşeyin özelleştiğini düşünürsen yaşamamız lazım
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LORDTEK 8 yıl
@real_kuru
google sadece android ile değil tüm ücretsiz hizmetleri ile insanlığın tüm tercih, yaklaşım, seçim ve bilgilerini çok ama çok sağlam topluyor. Bence şuanda herkes silahlarını indirse insanlığın kişisel bilgileri en çok google amcada çıkacaktır. Android açık kaynak kodlu bir temelde geliştirildi. Şuanda milleti kendine bağlıyor ve ardından kişisel bilgileri (ki fotoğraf veya şifre gibi değil masumca dediklerini) hayvani bir biçimde toplar.
Ben özellikler chrome kullanmamaya özen gösteriyorum.
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